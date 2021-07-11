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Воскресенье, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Главные события недели: продление домашнего ареста Медведчуку, убийство президента Гаити, полет Бренсона в космос
Главные события недели: продление домашнего ареста Медведчуку, убийство президента Гаити, полет Бренсона в космос
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Главные события недели: продление домашнего ареста Медведчуку, убийство президента Гаити, полет Бренсона в космос

Главные события недели: продление домашнего ареста Медведчуку, убийство президента Гаити, полет Бренсона в космос
Обновлено 20:49 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки, 10 июля, выявили 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 23, медработников — 7). 

Украинский телеканал к карте России дорисовал Крым

В эфире украинского телеканала "ДОМ", который ведет трансляцию на оккупированных территориях, на заставке появилось изображение карты России с Крымом

Зеленский в Литве

Президент Украины Владимир Зеленский в течение 6 и 7 июля будет пребывать с визитом в Литве. Согласно данным Офиса президента, он примет участие в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине, а также встретиться с президентами Литвы и Европейского совета.

Ожиданиями от этого визита с "Телеграфом" поделился политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

Убийство президента Гаити

В ночь на 7 июля неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза и ранили его жену. Вскоре стало известно, что от ранений скончалась и супруга президента.

Медведчука оставили под арестом

Утром в пятницу, 9 июля, Печерский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку.

Угодивший в скандал с ДТП нардеп Юрченко вновь сел за руль

Народный депутат и бывший член фракции "Слуга народа" Александр Юрченко после ДТП во Львове и скандала с наркотиками вновь сел за руль

Зеленский прибыл в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

Фейерверк убил вратаря сборной Латвии по хоккею

В США во время торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости, погиб вратарь хоккейной сборной Латвии и клуба "Коламбус" Матисс Кивлениекс

Сборной Украины запретили ехать в Россию на чемпионат мира

 

Сборная Украины по пляжному футболу в тяжелейшем матче квалификации со Швейцарией отобралась на чемпионат мира-2021, который пройдет в России. Однако, похоже, что нашей команде запретят ехать на этот турнир.

Бой Фьюри - Уайлдер перенесен

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC и The Ring британец Тайсон Фьюри заразился коронавирусом.

Эшли Барти завоевала победу на турнире Большого шлема

В субботу, 10 июля, завершилась решающая игра "Уимблдона". Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла на корт против чешки Каролины Плишковой

Противостояние завершилось в пользу Барти.

Макгрегор - Порье

В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе состоялся большой вечер профессионального ММА, в главном бою которого прошел супербой Конор Макгрегор - Дастин Порье.

Поединок завершился жуткой травмой Конора, в результате чего техническую победу засчитали Порье

Евро 2020

В воскресенье, 11 июля, на чемпионате Европы по футболу-2020 состоится финальный поединок между сборными Италии и Англии. Встреча пройдет в Лондоне на арене "Уэмбли", начало игры - в 22:00 по киевскому времени. С ходом матча можно будет ознакомиться по ссылке

Миллиардер Бренсон слетал в космос

В воскресенье, 11 июля, произошел исторический запуск корабля Unity-22, на котором миллиардер и глава Virgin Group Ричард Бренсон отправился к границе космоса

Успехам Бренсона порадовался мэр Днепра Борис Филатов, тоже состоящий в команде "Virgin Galactic". По его словам, он тоже готовится к полету в космос. 

Amazon останется без Безоса

Спустя 27 лет после основания компании - Джефф Безос уходит с поста гендиректора компании Amazon. Он остается председателем правления. 

Гвен Стефани тайно вышла замуж

Американская певица Гвен Стефани и ее возлюбленный Блейк Шелтон 3 июля 2021 года сыграли тайную свадьбу. 

Стало известно имя первой звездной участницы шоу "Танці з зірками-2021"

Первой участницей восьмого сезона проекта "Танці з зірками-2021" стала украинская певица и актриса Джамала

Принц Гарри и Меган Маркл получат 500 фунтов

Британская благотворительная организация Population Matters (движение за оптимальную численность населения) присвоили "экологическую награду" принцу Гарри и Меган Маркл в размере 500 фунтов (около 19 тысяч грн) за то, что те ограничились только двумя детьми

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 207

Все по теме:

Виктор Медведчук, Коронавирус, Владимир Зеленский, Ричард Брэнсон, Covid-19, Александр Юрченко.
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