Іменини 22 серпня: кого треба привітати з Днем ангела у вівторок

Гадаємо, у кожного знайдеться кого привітати цього дня

У вівторок, 22 серпня, відзначають День пам’яті загиблих правоохоронців в Україні, Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на основі релігії чи переконань, Всесвітній день мозку, День рослинного молока, День зубної феї у США. Також у цей день свій День ангела святкують носії одразу 16 чоловічих та жіночих імен.

Жіночі іменини 22 серпня

Ірина, — це популярне жіноче ім’я з’явилося від імені давньогрецької богині Ейрени і перекладається як "світ" чи "спокій". 22 серпня церквою вшановується свята цариця Ірина.

Аріна, — вважається, що це ім’я з’явилося як форма імені Ірина, яка згодом стала самостійним ім’ям.

Марія, — це дуже поширене в Україні ім’я має давньоєврейське походження і за різними версіями означає "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана". 22 серпня вшановується мучениця Марія Константинопольська.

Чоловічі іменини 22 серпня

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати". 22 серпня вшановується мученик Олексій Константинопольський.

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали". 22 серпня вшановується мученик Антоній Олександрійський.

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить".

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, яке можна перекласти як "посвячений богині землі та родючості Деметрі". 22 серпня вшановується мученик Димитрій Константинопольський.

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". 22 серпня вшановується мученик Іоанн Константинопольський.

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева". 22 серпня вшановується мученик Леонтій Константинопольський.

Макар, — грецьке ім’я, яке перекладається як "блаженний" або "щасливий". 22 серпня вшановується преподобний Макарій Оредезький.

Матвій, — давньоєврейське біблійне ім’я, яке перекладається як "Божа людина". 22 серпня вшановується священномученик Матфій.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь". 22 серпня вшановується мученик Петро Константинопольський.

Самуїл, — єврейське ім’я, яке спочатку звучало як Шемуель і означає "Бог почув".

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв". 22 серпня вшановується мученик Іуліан Константинопольський.

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось". 22 серпня вшановується мученик Яків Константинопольський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як відкрити консервну банку ложкою, — мало хто знає цей геніальний лайфхак.