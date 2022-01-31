Суд над Порошенком, купання на Водохреща та Рада після канікул: головні події січня очима "Телеграфу" (фоторепортаж)

Найважливіші новини та актуальні огляди подій, що відбулися у січні 2022 року.

Наприкінці кожного місяця "Телеграф" підбиває його підсумки, публікуючи найцікавіші та найважливіші моменти, що потрапили в об’єктив нашого фотокореспондента Яна Доброносова.

Марш на честь Бандери

1 січня у Києві пройшла традиційна факельна хода на честь дня народження Степана Бандери. У ході взяли участь близько півтисячі людей. Учасники відсвяткували 113-й день народження лідера ОУН.

Учасники маршу окрім смолоскипів, несли портрети Бандери та плакати, звучали гасла "Слава Україні – Героям слава", "Путін — х**ло", а також пісня, що стала хітом, "Батько наш Бандера".

Колона пройшлася традиційним маршрутом через центральні вулиці Києва. Люди вшанували пам’ять загиблих на Алеї Героїв Небесної сотні та рушив на Банкову, де виступили з вимогою привласнити звання Героя України громадському діячеві Мирославу Симчичу. Безпосередньо під будівлю ВП учасників маршу поліція не пустила.

Марш до дня народження Степана Бандери

У ході взяли участь близько півтисячі людей

Марш честі та гідності 1 січня став уже традиційним

У 2022 році виповнилося 113 років від дня народження Степана Бандери

Різдвяна служба

У ніч на Різдво, 7 січня, у столичних храмах відбулися святкові служби. У Свято-Михаїлівському Золотоверхому соборі відбулися заходи на чолі із предстоятелем ПЦУ Єпіфанієм.

А у Володимирському кафедральному соборі урочисте богослужіння проводив патріарх УПЦ КП Філарет.

На літургію прийшли віруючі помолитися і прихилитись до ікони Спасителя.

Богослужіння у храмі ПЦУ

Свято-Михайловський Золотоверхий собор

Богослужіння у Володимирському кафедральному соборі

Ікона Різдва Христового

Патріарх УПЦ КП Філарет

Служба у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі

Хрещення у Києві

19 січня українці відсвяткували Хрещення Господнє. Багато українців у цей день традиційно пірнули у ополонку. На пляжах Дніпра влаштували спеціальний купальні, прорубавши ополонки у вигляді хреста, щоб усі бажаючі могли скупатися.

Загалом у Києві цього року обладнали 12 місць для організованого занурення у воду. На них працювали медики та рятувальники.

Купання на київській Оболоні

Охочих скупатися було не так і багато

Місце для занурення вирубане в товстому шарі льоду

Цього дня видалася морозна погода

Суд над Порошенком

Однією з найбільш обговорюваних подій січня став суд над п’ятим президентом України та лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком.

17 січня Петро Порошенко повернувся до України після місячного перебування за кордоном, щоб постати перед Печерським районним судом Києва, який мав обрати йому запобіжний захід у гучній справі про державну зраду та сприяння тероризму.

Петра Порошенка зустрічали журналісти та прихильники

Петро Порошенко прилетів до України

Порошенко виступив перед прихильниками та ЗМІ біля входу до терміналу аеропорту

Прямо в аеропорту на політика чекали його прихильники та журналісти. Після того, як він насилу пройшов паспортний контроль, Порошенко виступив з викривальною промовою на адресу чинної влади. Після чого поїхав до суду, який мав обрати йому запобіжний захід, але засідання перенесли.

Тільки 19 січня йому оголосили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання зі здаванням закордонних паспортів.

Петро Порошенко у суді

Засідання суду у справі Петра Порошенка

Петро Порошенко у суді

У цей же час під будівлею суду відбулася сутичка між прихильниками п’ятого президента і представниками поліції. Прихильники політика хотіли розпалити багаття у бочці, проте правоохоронці не дозволили.

Після засідання суду Порошенко виступив із гучною промовою, після чого учасники акції масовою ходою попрямували до Банкової.

Мітинг під Печерським районним судом Києва

Мітинг під Печерським районним судом Києва

Мітингувальники встановили намети, але силовики їх відтіснили

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День Соборності України

22 січня в Україні відзначали День соборності. На честь свята активісти розгорнули 30-метровий прапор України на мосту Патона у Києві.

Майже 200 людей утворили "живий ланцюг". У такий спосіб учасники акції символічно об’єднали два береги Дніпра. Лівий символізує Українську Народну Республіку, Правий – Західноукраїнську. Подібну акцію провели у столиці на День Соборності вже вп’ятнадцяте.

У Києві майже 200 людей утворили "живий ланцюг"

Учасники акції символічно об’єднали два береги Дніпра

На мосту Патона розгорнули 30-метровий прапор України

Акція присвячена Дню соборності України

Рада повернулася до роботи

З 25 січня народні депутати Верховної Ради повернулися до роботи після новорічно-різдвяних канікул. До слова, відпочивали народні обранці понад місяць.

Деякі політики помітно змінили імідж або придбали незвичайні та дорогі аксесуари. Так, наприклад, колишній член фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський прийшов у Раду в краватці із зображенням статевого члена, а Тетяна Циба прийшла у зелених чоботях із "бейбі Йодою".

Олександр Дубинський в екстравагантній краватці

Краватка нардепа вирізняється оригінальним "принтом"

Тетяна Циба одягла черевики з "бейбі Йодою"

Оригінальний вибір взуття для виступу у парламенті

Нардеп Ганна Скороход змінила зачіску і зробила яскравий макіяж з акцентом на червоні губи.

Ганна Скороход змінила імідж

Зазначимо, що з 31 січня по 4 лютого у парламенті заплановано пленарний тиждень. Але у зв’язку з великою кількістю парламентаріїв, які захворіли на коронавірус, Верховна Рада може піти на карантин.

Проте, співрозмовники "Телеграфу" говорять і про іншу причину можливої "відпустки" — партія влади не має голосів на важливі законопроекти.

Протести та мітинги

24 січня кілька сотень людей прийшли під стіни парламенту із протестом проти карантинних обмежень та примусової вакцинації від COVID-19. Учасники акції тримали в руках плакати із закликами поважати права людини та написами "Захистимо право на вільне життя".

Мітинг проти карантинних обмежень та вакцинації

Антивакцинатори у центрі Києва

Противники вакцинації та карантину

А 25 січня під Радою знову мітингували ФОПівці. Українські бізнесмени знову прийшли під стіни парламенту, із закликом скасувати законопроєкт, який зобов’язує використовувати реєстратори розрахункових операцій, який набув чинності 1 січня 2022 року.

Цього разу підприємці штурмували стіни Верховної Ради та намагалися прорватися всередину, проте спецназу вдалося відтіснити активістів.

Акція ФОПів у Києві

Акція ФОПів у Києві

Під Радою було багато правоохоронців

Фото: кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.