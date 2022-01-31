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Суд над Порошенко, купание на Крещение и Рада после каникул: главные события января глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Фоторепортажи января
Фоторепортажи января

Самые важные новости и актуальные обзоры событий, произошедшие в январе 2022 года.

В конце каждого месяца "Телеграф" подводит его итоги, публикуя самые интересные и важные моменты, попавшие в объектив нашего фотокорреспондента Яна Доброносова.

Марш в честь Бандеры

1 января в Киеве прошло традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. В шествии приняли участие около полтысячи человек. Участники отпраздновали 113-й день рождения лидера ОУН.

Участники марша кроме факелов, несли портреты Бандеры и плакаты, звучали лозунги "Слава Украине – Героям слава", "Путин — х**ло", а также песня, ставшая хитом, "Батько наш Бандера".

Колона прошлась по традиционному маршруту через центральные улицы Киева. Люди почтили память погибших на Аллее Героев Небесной сотни и двинулся на Банковую, где выступили с требованием присвоить звание Героя Украины общественному деятелю Мирославу Симчичу. Непосредственно под здание ОП участников марша полиция не пустила.

Марш ко дню рождения Степана Бандеры
Марш ко дню рождения Степана Бандеры
В шествии приняли участие около полтысячи человек
В шествии приняли участие около полтысячи человек
Марш чести и Достоинства 1 января стал уже традиционным
Марш чести и Достоинства 1 января стал уже традиционным
В 2022 году исполнилось 113 лет со дня рождения Степана Бандеры
В 2022 году исполнилось 113 лет со дня рождения Степана Бандеры

Рождественская служба

В ночь на Рождество, 7 января, в столичных храмах прошли праздничные службы. В Свято-Михаиловском Златоверхом соборе состоялись мероприятия во главе с предстоятелем ПЦУ Епифанием.

А во Владимирском кафедральном соборе торжественное богослужение проводил сам патриарх УПЦ КП Филарет.

На литургию пришли верующие помолится и приклониться к иконе Спасителя.

Богослужение в храме ПЦУ
Богослужение в храме ПЦУ
Свято-Михаиловский Златоверхый собор
Свято-Михаиловский Златоверхый собор
Богослужения во Владимирском кафедральном соборе
Богослужения во Владимирском кафедральном соборе
Икона Рождества Христова
Икона Рождества Христова
Патриарх УПЦ КП Филарет
Патриарх УПЦ КП Филарет
Служба в Свято-Михаиловском Златоверхом соборе
Служба в Свято-Михаиловском Златоверхом соборе

Крещение в Киеве

19 января украинцы отпраздновали Крещение Господне. Многие украинцы в этот день традиционно нырнули в прорубь. На пляжах Днепра устроили специальный купальни, прорубав проруби в виде креста, чтобы все желающие могли искупаться.

Всего в Киеве в этом году оборудовали 12 мест для организованного погружения в воду. На них работали медики и спасатели.

Купание на киевской Оболони
Купание на киевской Оболони
Желающих окунуться было не так и много
Желающих окунуться было не так и много
Место для погружения вырублено в толстом слое льда
Место для погружения вырублено в толстом слое льда
В этот день выдалась морозная погода
В этот день выдалась морозная погода

Суд над Порошенко

Одним из самых обсуждаемых событий января стал суд над пятым президентом Украины и лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко.

17 января Петр Порошенко вернулся в Украину после месячного пребывания за границей, чтобы предстать перед Печерским районным судом Киева, который должен был избрать ему меру пресечения по громкому делу о государственной измене и содействии терроризму.

Петра Порошенко встречали журналисты и сторонники
Петра Порошенко встречали журналисты и сторонники
Петр Порошенко прилетел в Украину
Петр Порошенко прилетел в Украину
Порошенко выступил перед сторонниками и СМИ у входа в терминал аэропорта
Порошенко выступил перед сторонниками и СМИ у входа в терминал аэропорта

Прямо в аэропорту политика ожидали его сторонники и журналисты. После того, как он с трудом прошел паспортный контроль, Порошенко выступил с обличительной речью в адрес действующей власти. После чего поехал в суд, который должен избрать ему меру пресечения, но заседание перенесли.

Только 19 января ему огласили меру пресечения в виде личного обязательства со сдачей загранпаспортов.

Петр Порошенко в суде
Петр Порошенко в суде
Заседание суда по делу Петра Порошенко
Заседание суда по делу Петра Порошенко
Петр Порошенко в суде
Петр Порошенко в суде

В это же время под зданием суда произошла потасовка между сторонниками пятого президента и представителями полиции. Сторонники политика хотели разжечь костер в бочке, однако правоохранители не позволили.

После заседания суда Порошенко выступил с громкой речью, после чего участники акции массовым шествием направились к Банковой.

Митинг под Печерским районным судом Киева
Митинг под Печерским районным судом Киева
Митинг под Печерским районным судом Киева
Митинг под Печерским районным судом Киева
Митингующие установили палатки, но силовики их оттеснили
Митингующие установили палатки, но силовики их оттеснили

День Соборности Украины

22 января в Украине отмечали День соборности. В честь праздника активисты развернули 30-метровый флаг Украины на мосту Патона в Киеве.

Почти 200 человек образовали "живую цепь". Таким образом участники акции символически объединили два берега Днепра. Левый символизирует украинскую Народную Республику. Правый – Западно-Украинскую. Подобную акцию провели в столице на День Соборности уже в 15-й раз.

В Киеве почти 200 человек образовали "живую цепь"
В Киеве почти 200 человек образовали "живую цепь"
Участники акции символически объединили два берега Днепра
Участники акции символически объединили два берега Днепра
На мосту Патона развернули 30-метровый флаг Украины
На мосту Патона развернули 30-метровый флаг Украины
Акция посвящена Дню соборности Украины
Акция посвящена Дню соборности Украины

Рада вернулась к работе

С 25 января народные депутаты Верховной Рады возвратились к работе после новогодне-рождественских каникул. К слову, отдыхали народные избранники больше месяца.

Некоторые политики заметно изменили имидж или прикупили необычные и дорогие аксессуары. Так, к примеру, бывший член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский пришел в Раду в галстуке с изображением полового члена, а Татьяна Цыба пришла — в зеленых сапогах с "бейби Йодой".

Александр Дубинский в экстравагантном галстуке
Александр Дубинский в экстравагантном галстуке
Галстук нардепа выделяется оригинальным "принтом"
Галстук нардепа выделяется оригинальным "принтом"
Татьяна Цыба надела ботинки с "бейби Йодой"
Татьяна Цыба надела ботинки с "бейби Йодой"
Оригинальный выбор обуви для выступления в парламенте
Оригинальный выбор обуви для выступления в парламенте

Нардеп Анна Скороход уложила локоны и сделала яркий макияж с акцентом на красные губы.

Анна Скороход сменила имидж
Анна Скороход сменила имидж

Отметим, что с 31 января по 4 февраля в парламенте запланирована пленарная неделя. Но в связи с большим количеством заболевших коронавирусом парламентариев, Верховная Рада может уйти на карантин.

Однако, собеседники "Телеграфа" говорят и о другой причине возможного "отпуска" — у партии власти нет голосов за важные законопроекты.

Протесты и митинги

24 января несколько сотен человек пришли под стены парламента с протестом против карантинных ограничений и принудительной вакцинации от COVID-19. Участники акции держали в руках плакаты с призывами уважать права человека и надписями "Защитим право на свободную жизнь".

Митинг против карантинных ограничений и вакцинации
Митинг против карантинных ограничений и вакцинации
Антивакцинаторы в центре Киева
Антивакцинаторы в центре Киева
Противники вакцинации и карантина
Противники вакцинации и карантина

А 25 января под Радой снова митинговали ФОПовцы. Украинские бизнесмены снова пришли под стены парламента, с призывом отменить законопроект, обязывающий использовать регистраторы расчетных операций, который вступил в действие 1 января 2022 года.

В этот раз предприниматели штурмовали стены Верховной Рады и пытались прорваться внутрь, однако спецназу удалось оттеснить активистов.

Акция ФОПовцев в Киеве
Акция ФОПовцев в Киеве
Акция ФОПовцев в Киеве
Акция ФОПовцев в Киеве
Под Радой было много правоохранителей
Под Радой было много правоохранителей

Фото: корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Теги:
#Верховная Рада #Киев #Петр Порошенко
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