Суд над Порошенко, купание на Крещение и Рада после каникул: главные события января глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)

Самые важные новости и актуальные обзоры событий, произошедшие в январе 2022 года.

В конце каждого месяца "Телеграф" подводит его итоги, публикуя самые интересные и важные моменты, попавшие в объектив нашего фотокорреспондента Яна Доброносова.

Марш в честь Бандеры

1 января в Киеве прошло традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. В шествии приняли участие около полтысячи человек. Участники отпраздновали 113-й день рождения лидера ОУН.

Участники марша кроме факелов, несли портреты Бандеры и плакаты, звучали лозунги "Слава Украине – Героям слава", "Путин — х**ло", а также песня, ставшая хитом, "Батько наш Бандера".

Колона прошлась по традиционному маршруту через центральные улицы Киева. Люди почтили память погибших на Аллее Героев Небесной сотни и двинулся на Банковую, где выступили с требованием присвоить звание Героя Украины общественному деятелю Мирославу Симчичу. Непосредственно под здание ОП участников марша полиция не пустила.

Марш ко дню рождения Степана Бандеры

В шествии приняли участие около полтысячи человек

Марш чести и Достоинства 1 января стал уже традиционным

В 2022 году исполнилось 113 лет со дня рождения Степана Бандеры

Рождественская служба

В ночь на Рождество, 7 января, в столичных храмах прошли праздничные службы. В Свято-Михаиловском Златоверхом соборе состоялись мероприятия во главе с предстоятелем ПЦУ Епифанием.

А во Владимирском кафедральном соборе торжественное богослужение проводил сам патриарх УПЦ КП Филарет.

На литургию пришли верующие помолится и приклониться к иконе Спасителя.

Богослужение в храме ПЦУ

Свято-Михаиловский Златоверхый собор

Богослужения во Владимирском кафедральном соборе

Икона Рождества Христова

Патриарх УПЦ КП Филарет

Служба в Свято-Михаиловском Златоверхом соборе

Крещение в Киеве

19 января украинцы отпраздновали Крещение Господне. Многие украинцы в этот день традиционно нырнули в прорубь. На пляжах Днепра устроили специальный купальни, прорубав проруби в виде креста, чтобы все желающие могли искупаться.

Всего в Киеве в этом году оборудовали 12 мест для организованного погружения в воду. На них работали медики и спасатели.

Купание на киевской Оболони

Желающих окунуться было не так и много

Место для погружения вырублено в толстом слое льда

В этот день выдалась морозная погода

Суд над Порошенко

Одним из самых обсуждаемых событий января стал суд над пятым президентом Украины и лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко.

17 января Петр Порошенко вернулся в Украину после месячного пребывания за границей, чтобы предстать перед Печерским районным судом Киева, который должен был избрать ему меру пресечения по громкому делу о государственной измене и содействии терроризму.

Петра Порошенко встречали журналисты и сторонники

Петр Порошенко прилетел в Украину

Порошенко выступил перед сторонниками и СМИ у входа в терминал аэропорта

Прямо в аэропорту политика ожидали его сторонники и журналисты. После того, как он с трудом прошел паспортный контроль, Порошенко выступил с обличительной речью в адрес действующей власти. После чего поехал в суд, который должен избрать ему меру пресечения, но заседание перенесли.

Только 19 января ему огласили меру пресечения в виде личного обязательства со сдачей загранпаспортов.

Петр Порошенко в суде

Заседание суда по делу Петра Порошенко

Петр Порошенко в суде

В это же время под зданием суда произошла потасовка между сторонниками пятого президента и представителями полиции. Сторонники политика хотели разжечь костер в бочке, однако правоохранители не позволили.

После заседания суда Порошенко выступил с громкой речью, после чего участники акции массовым шествием направились к Банковой.

Митинг под Печерским районным судом Киева

Митинг под Печерским районным судом Киева

Митингующие установили палатки, но силовики их оттеснили

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День Соборности Украины

22 января в Украине отмечали День соборности. В честь праздника активисты развернули 30-метровый флаг Украины на мосту Патона в Киеве.

Почти 200 человек образовали "живую цепь". Таким образом участники акции символически объединили два берега Днепра. Левый символизирует украинскую Народную Республику. Правый – Западно-Украинскую. Подобную акцию провели в столице на День Соборности уже в 15-й раз.

В Киеве почти 200 человек образовали "живую цепь"

Участники акции символически объединили два берега Днепра

На мосту Патона развернули 30-метровый флаг Украины

Акция посвящена Дню соборности Украины

Рада вернулась к работе

С 25 января народные депутаты Верховной Рады возвратились к работе после новогодне-рождественских каникул. К слову, отдыхали народные избранники больше месяца.

Некоторые политики заметно изменили имидж или прикупили необычные и дорогие аксессуары. Так, к примеру, бывший член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский пришел в Раду в галстуке с изображением полового члена, а Татьяна Цыба пришла — в зеленых сапогах с "бейби Йодой".

Александр Дубинский в экстравагантном галстуке

Галстук нардепа выделяется оригинальным "принтом"

Татьяна Цыба надела ботинки с "бейби Йодой"

Оригинальный выбор обуви для выступления в парламенте

Нардеп Анна Скороход уложила локоны и сделала яркий макияж с акцентом на красные губы.

Анна Скороход сменила имидж

Отметим, что с 31 января по 4 февраля в парламенте запланирована пленарная неделя. Но в связи с большим количеством заболевших коронавирусом парламентариев, Верховная Рада может уйти на карантин.

Однако, собеседники "Телеграфа" говорят и о другой причине возможного "отпуска" — у партии власти нет голосов за важные законопроекты.

Протесты и митинги

24 января несколько сотен человек пришли под стены парламента с протестом против карантинных ограничений и принудительной вакцинации от COVID-19. Участники акции держали в руках плакаты с призывами уважать права человека и надписями "Защитим право на свободную жизнь".

Митинг против карантинных ограничений и вакцинации

Антивакцинаторы в центре Киева

Противники вакцинации и карантина

А 25 января под Радой снова митинговали ФОПовцы. Украинские бизнесмены снова пришли под стены парламента, с призывом отменить законопроект, обязывающий использовать регистраторы расчетных операций, который вступил в действие 1 января 2022 года.

В этот раз предприниматели штурмовали стены Верховной Рады и пытались прорваться внутрь, однако спецназу удалось оттеснить активистов.

Акция ФОПовцев в Киеве

Акция ФОПовцев в Киеве

Под Радой было много правоохранителей

Фото: корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.