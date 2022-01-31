Суд над Порошенко, купание на Крещение и Рада после каникул: главные события января глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
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Самые важные новости и актуальные обзоры событий, произошедшие в январе 2022 года.
В конце каждого месяца "Телеграф" подводит его итоги, публикуя самые интересные и важные моменты, попавшие в объектив нашего фотокорреспондента Яна Доброносова.
Марш в честь Бандеры
1 января в Киеве прошло традиционное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. В шествии приняли участие около полтысячи человек. Участники отпраздновали 113-й день рождения лидера ОУН.
Участники марша кроме факелов, несли портреты Бандеры и плакаты, звучали лозунги "Слава Украине – Героям слава", "Путин — х**ло", а также песня, ставшая хитом, "Батько наш Бандера".
Колона прошлась по традиционному маршруту через центральные улицы Киева. Люди почтили память погибших на Аллее Героев Небесной сотни и двинулся на Банковую, где выступили с требованием присвоить звание Героя Украины общественному деятелю Мирославу Симчичу. Непосредственно под здание ОП участников марша полиция не пустила.
Рождественская служба
В ночь на Рождество, 7 января, в столичных храмах прошли праздничные службы. В Свято-Михаиловском Златоверхом соборе состоялись мероприятия во главе с предстоятелем ПЦУ Епифанием.
А во Владимирском кафедральном соборе торжественное богослужение проводил сам патриарх УПЦ КП Филарет.
На литургию пришли верующие помолится и приклониться к иконе Спасителя.
Крещение в Киеве
19 января украинцы отпраздновали Крещение Господне. Многие украинцы в этот день традиционно нырнули в прорубь. На пляжах Днепра устроили специальный купальни, прорубав проруби в виде креста, чтобы все желающие могли искупаться.
Всего в Киеве в этом году оборудовали 12 мест для организованного погружения в воду. На них работали медики и спасатели.
Суд над Порошенко
Одним из самых обсуждаемых событий января стал суд над пятым президентом Украины и лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко.
17 января Петр Порошенко вернулся в Украину после месячного пребывания за границей, чтобы предстать перед Печерским районным судом Киева, который должен был избрать ему меру пресечения по громкому делу о государственной измене и содействии терроризму.
Прямо в аэропорту политика ожидали его сторонники и журналисты. После того, как он с трудом прошел паспортный контроль, Порошенко выступил с обличительной речью в адрес действующей власти. После чего поехал в суд, который должен избрать ему меру пресечения, но заседание перенесли.
Только 19 января ему огласили меру пресечения в виде личного обязательства со сдачей загранпаспортов.
В это же время под зданием суда произошла потасовка между сторонниками пятого президента и представителями полиции. Сторонники политика хотели разжечь костер в бочке, однако правоохранители не позволили.
После заседания суда Порошенко выступил с громкой речью, после чего участники акции массовым шествием направились к Банковой.
День Соборности Украины
22 января в Украине отмечали День соборности. В честь праздника активисты развернули 30-метровый флаг Украины на мосту Патона в Киеве.
Почти 200 человек образовали "живую цепь". Таким образом участники акции символически объединили два берега Днепра. Левый символизирует украинскую Народную Республику. Правый – Западно-Украинскую. Подобную акцию провели в столице на День Соборности уже в 15-й раз.
Рада вернулась к работе
С 25 января народные депутаты Верховной Рады возвратились к работе после новогодне-рождественских каникул. К слову, отдыхали народные избранники больше месяца.
Некоторые политики заметно изменили имидж или прикупили необычные и дорогие аксессуары. Так, к примеру, бывший член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский пришел в Раду в галстуке с изображением полового члена, а Татьяна Цыба пришла — в зеленых сапогах с "бейби Йодой".
Нардеп Анна Скороход уложила локоны и сделала яркий макияж с акцентом на красные губы.
Отметим, что с 31 января по 4 февраля в парламенте запланирована пленарная неделя. Но в связи с большим количеством заболевших коронавирусом парламентариев, Верховная Рада может уйти на карантин.
Однако, собеседники "Телеграфа" говорят и о другой причине возможного "отпуска" — у партии власти нет голосов за важные законопроекты.
Протесты и митинги
24 января несколько сотен человек пришли под стены парламента с протестом против карантинных ограничений и принудительной вакцинации от COVID-19. Участники акции держали в руках плакаты с призывами уважать права человека и надписями "Защитим право на свободную жизнь".
А 25 января под Радой снова митинговали ФОПовцы. Украинские бизнесмены снова пришли под стены парламента, с призывом отменить законопроект, обязывающий использовать регистраторы расчетных операций, который вступил в действие 1 января 2022 года.
В этот раз предприниматели штурмовали стены Верховной Рады и пытались прорваться внутрь, однако спецназу удалось оттеснить активистов.
Фото: корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
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