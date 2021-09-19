Головні події тижня: теракт в Дніпрі, держбюджет-2022, нові iPhone

Традиційний дайджест головних новин тижня, що минає.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

На ранок неділі, 19 вересня, в Україні зареєстрували майже 4 тисячі нових випадків коронавірусу, при цьому, кожен другий був госпіталізований.

У мережу злили дані про всіх українців

У мережу злили дані про всіх українців

Хакери злили в мережу об’ємну базу даних з особистою інформацією про жителів України. У ній за оцінками може перебувати близько 53 мільйони записів.

Два типу ковідних сертифікатів в Україні

Сертифікат вакцинації

Кабмін оновив постанову про введення карантинних обмежень в Україні та вніс до нього деякі зміни. Зокрема, сертифікат про вакцинацію тепер матиме два варіанти — "жовтий" і "зелений".

Обидва з них, згідно із заявою МОЗ, можна отримати через додатки "Дія", але українці вже почали повідомляти про проблеми з їх отриманням.

Держбюджет-2022

Держбюджет-2022

Кабмін України затвердив проєкт державного бюджету на 2022 й рік. "Телеграф" оперативно проаналізував документ і розібрався, на що в першу чергу планують витратити державні гроші в майбутньому році.

У Дніпрі на жвавій вулиці вибухнув автомобіль

Вибух в Дніпрі

Вранці 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль.

Під час події загинули глава відділу роботи зі ЗМІ Держслужби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області Дарина Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.

Поліція кваліфікувала вибух як терористичний акт, тому Служба безпеки України почала розслідування цієї трагедії.

Самогубство бізнесмена в Харкові

Олег Привалов

У Харкові у власному ресторані застрелився Олег Привалов. Чоловік використовував помпову рушницю і залишив записку. Відомо, що у нього були борги, крім бізнесу він займався благодійністю і був багатодітним батьком.

Вибори в Росії

Вибори в Росії

У Росії з 17 по 19 вересня проходять вибори в Державну думу і вони вже встигли відзначитися курйозними й дивними моментами. На виборчі дільниці приходили люди в костюмах бюлетеня, сировара, коні та ще декількох дивних персонажів.

Президент країни Володимир Путін віддав свій голос за допомогою системи дистанційного голосування. Поширений в мережі ролик привернув увагу ЗМІ, які припустили, що дата на годиннику Путіна вказує на те, що відповідні кадри були записані заздалегідь. Але на цьому дива не закінчилися.

Марш рівності в Києві

ЛГБТ-марш у Києві

У Києві в неділю, 19 вересня, пройшов Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ-спільноти.

За попередніми оцінками, в ньому брали участь близько 5 тисяч осіб.

Українка Лузан встановила історичне досягнення на чемпіонаті світу

Людмила Лузан

Українська спортсменка Людмила Лузан, яка 18 вересня виграла дві медалі на ЧС-2021 з веслування на байдарках і каное, завоювала ще одну нагороду. Таким чином, українка встановила історичне досягнення для вітчизняних веслярів.

В СБУ поставили крапку в питанні з гастролями Моргенштерна

Моргенштерн

Плани Моргенштерна по відвідуванню України можуть накритися у зв’язку з новою експертизою СБУ, згідно з якою творчість росіянина "пропагує культ насильства і створює передумови конфліктних ситуацій на концертах".

Померла 30-річна учасниця "МастерШеф" Стелла Клименко

Стелла Клименко

У понеділок, 13 вересня, несподівано для всіх пішла з життя 30-річна кулінар, учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали-3" Стелла Клименко.

Її подруга розповіла, що все сталося, коли Клименко була на відпочинку.

Відомого російського режисера ввели в кому

Андрій Звягінцев

Відомий російський кінорежисер Андрій Звягінцев, фільм якого — "Левіафан" визнали найкращим на Лондонському кінофестивалі, знаходиться в штучній комі. Причиною цього стали наслідки коронавірусу.

У Львові померла внучата племінниця Івана Франка

Оксана Франко

У Львові у віці 82 років померла внучка рідного брата Івана Франка та професор кафедри етнології, доктор історичних наук Оксана Франко.

Перші космічні туристи компанії SpaceX повернулися на Землю

космотуристи SpaceX

Перша космічна місія компанії SpaceX, в якій взяли участь четверо непрофесійних астронавтів, в неділю, 19 вересня, успішно повернулася на Землю. Корабель CrewDragon після трьох днів в космосі приводнився в Атлантиці.