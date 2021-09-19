Главные события недели: теракт в Днепре, госбюджет-2022, новые iPhone

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро воскресенья, 19 сентября, в Украине зарегистрировали почти 4 тысячи новых случаев коронавируса, при этом, каждый второй был госпитализирован.

В сеть слили данные обо всех украинцах

В сеть слили данные обо всех украинцах

Хакеры слили в сеть объемную базу данных с личной информацией о жителях Украины. В ней по оценкам может находиться около 53 миллиона записей.

Два типа ковидных сертификатов в Украине

Сертификат вакцинации

Кабмин обновил постановление о введении карантинных ограничений в Украине и внес в него некоторые изменения. В частности, сертификат о вакцинации теперь будет иметь два варианта — "желтый" и "зеленый".

Оба из них, согласно заявлению Минздрава, можно получить через приложения "Дия", но украинцы уже начали сообщать о проблемах с их получением.

Госбюджет-2022

Госбюджет-2022

Кабмин Украины утвердил проект государственного бюджета на 2022-й год. "Телеграф" оперативно проанализировал документ и разобрался, на что в первую очередь планируют потратить государственные деньги в будущем году.

В Днепре на оживленной улице взорвался автомобиль

Взрыв в Днепре

Утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль.

Во время происшествия погибли глава отдела работы со СМИ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.

Полиция квалифицировала взрыв как террористический акт, поэтому Служба безопасности Украины начала расследование этой трагедии.

Самоубийство бизнесмена в Харькове

Олег Привалов

В Харькове в собственном ресторане застрелился Олег Привалов. Мужчина использовал помповое ружье и оставил записку. Известно, что у него были долги, кроме бизнеса он занимался благотворительностью и был многодетным отцом.

Выборы в России

Выборы в России

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу и они уже успели отличиться курьезными и странными моментами. На избирательные участки приходили люди в костюмах бюллетеня, сыровара, лошади и еще нескольких странных персонажей.

Президент страны Владимир Путин отдал свой голос посредством системы дистанционного голосования. Распространенный в сети ролик уже привлек внимание СМИ, которые предположили, что дата на часах Путина указывает на то, что соответствующие кадры были записаны заранее. Но на этом странности не закончились.

Марш равенства в Киеве

ЛГБТ-марш в Киеве

В Киеве в воскресенье, 19 сентября, прошел Марш равенства в поддержку прав ЛГБТ-сообщества.

По предварительным оценкам, в нем участвовали около 5 тысяч человек.

Украинка Лузан установила историческое достижение на чемпионате мира

Людмила Лузан

Украинская спортсменка Людмила Лузан, которая 18 сентября выиграла две медали на ЧМ-2021 по гребле на байдарках и каноэ, завоевала еще одну награду. Таким образом, украинка установила историческое достижение для отечественных гребцов.

В СБУ поставили точку в вопросе с гастролями Моргенштерна

Моргенштерн

Планы Моргенштерна по посещению Украины могут накрыться в связи с новой экспертизой СБУ, согласно которой творчество россиянина "пропагандирует культ насилия и создает предпосылки конфликтных ситуаций на концертах".

Умерла 30-летняя участница "МастерШеф" Стелла Клименко

Стелла Клименко

В понедельник, 13 сентября, неожиданно для всех ушла из жизни 30-летняя кулинар, участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" Стелла Клименко.

Ее подруга рассказала, что все случилось, когда Клименко была на отдыхе.

Известного российского режиссера ввели в кому

Андрей Звягинцев

Известный российский кинорежиссер Андрей Звягинцев, фильм которого — "Левиафан" признали лучшим на Лондонском кинофестивале, находится в искусственной коме. Причиной этого стали последствия коронавируса.

Во Львове умерла внучатая племянница Ивана Франко

Оксана Франко

Во Львове в возрасте 82 лет умерла внучка родного брата Ивана Франко и профессор кафедры этнологии, доктор исторических наук Оксана Франко.

Первые космические туристы компании SpaceX вернулись на Землю

Космотуристы SpaceX

Первая космическая миссия компании SpaceX, в которой приняли участие четверо непрофессиональных астронавтов, в воскресенье, 19 сентября, успешно вернулась на Землю. Корабль CrewDragon после трех дней в космосе приводнился в Атлантике.