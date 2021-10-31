Головні події тижня: ДТП у Харкові, підозра Савченко, повернення "скіфського золота"

Традиційний дайджест головних новин тижня, що минає.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні на ранок неділі, 31 жовтня, зафіксували 17 430 нових випадків коронавірусу. Після трьох днів суттєвого зростання хворих на COVID-19 їх кількість дещо знизилася, проте при цьому зросла кількість госпіталізованих.

Україна відвоювала "скіфське золото" у Росії

Скіфське золото

Кримські артефакти, які "затрималися" у Нідерландах через окупацію Росією півострова повернуться до України. Таке рішення ухвалив апеляційний суд в Амстердамі.

"Байрактар" зробив перший бойовий виліт на Донбасі

Bayraktar

Збройні сили України вперше застосували безпілотник "Bayraktar". Ціллю було обрано артилерійську установку окупаційних військ з якої велися обстріли позицій ЗСУ під Гранітним.

ДТП у Харкові

ДТП у Харкові

Увечері у вівторок, 26 жовтня, у Харкові сталася смертельна ДТП, внаслідок якої одна людина загинула, а ще троє загриміли в реанімацію.

Як можна бачити на відео з камер спостереження, "Інфініті" намагався проскочити на червоне світло перед автомобілями, що вже почали рухати, внаслідок чого він на повній швидкості врізався в "Шевроле".

Пізніше стало відомо, що винуватець ДТП 16-річний Микола Харківський уже ставав героєм новин, вчинивши стрілянину у місцевому супермаркеті. Крім того, у своєму Інстаграмі він неодноразово публікував відео нічних перегонів і навіть кадри того, як посилає на три відомі літери поліцейських.

Суд відправив його під арешт на 60 діб. Таке рішення суд ухвалив через те, що Микола відмовляється співпрацювати зі стороною слідства та не спілкується з правоохоронцями. При цьому він посилається на конституційні права. Під час суду прокурор також повідомив, що Микола сам заявив про викрадення автомобіля, яким він їхав. Виклик був зроблений з туалету і його метою було відвести від себе підозру.

Підозрюваний у смертельній ДТП на засіданні суду заявив, він дуже шкодує, що сталася така трагедія, а також вибачається перед усіма, хто постраждав під час ДТП.

Після суду Михайло Харківський – батько винуватця ДТП – заявив про погрози його родині.

Також з’явилися відео зроблені в автомобілі Миколи Харківського в ніч смертельної аварії. На кадрах товариші Миколи говорять про швидкість 200 кілометрів прямо перед смертельною аварією.

Сестрам Савченко вручили підозру

Віра та Надія Савченко.

Сестрам Савченко вручили підозру у використанні підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Тиждень тому їх зупинили у Борисполі.

Ситуація у Старомар'ївці

У мережі знову з’явилися чутки про те, що українські військовослужбовці повернули під контроль України селище Старомар’ївка Донецької області. Втім, у ЗСУ пояснили, що насправді сталося біля села у "сірій зоні" на Донеччині.

Вибори у Харкові

Вибори у Харкові

У неділю, 31 жовтня, у Харкові пройшли вибори мера на місце Геннадія Кернеса.

Згідно з першими екзитполами, на виборах лідирує Ігор Терехов (53,8%). Слідом за ним йдуть Михайло Добкін із 24,5% та Олександр Скорик із 6,7%.

Малиновський повертається до збірної

Руслан Малиновський

Олександр Зінченко, Руслан Малиновський та Віктор Коваленко повернулися до складу збірної України.

Україна опинилася в епіцентрі гучного допінгового скандалу

Українські спортсмени

Розслідування WADA показало, що Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) причетний до практики, що суперечить Міжнародним стандартам тестування та дослідження. Повідомляється, що НАДЦУ повідомляв спортсменів про тести заздалегідь за попереднім записом, що ніяк не поєднується з непередбачуваним тестуванням — фундаментальною рисою ефективної антидопінгової програми.

Експрезидент Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігор Гоцул заявив, що це матиме катастрофічні наслідки для вітчизняного спорту.

Керівництво НАДЦУ вже подало у відставку, зокрема свої посади залишили директор організації Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.

Роналду стане батьком

Джорджіна Родрігес та Кріштіану Роналду

Джорджіна Родрігес, наречена португальського півзахисника "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, чекає на дитину. Кріштіану на своїй сторінці в Instagram повідомив, що вони з Джорджіною чекають на близнюків.