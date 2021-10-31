Укр

Главные события недели: ДТП в Харькове, подозрение Савченко, возвращение "скифского золота"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
21
Ключевые события недели Новость обновлена 31 октября 2021, 23:02
Ключевые события недели

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

В Украине на утро воскресенья, 31 октября, зафиксировали 17430 новых случаев коронавируса. После трех дней существенного роста больных COVID-19 их количество несколько снизилось, однако при этом выросло число госпитализированных.

Украина отвоевала "скифское золото" у России

Скифское золото
Скифское золото

Крымские артефакты, которые "задержались" в Нидерландах из-за оккупации Россией полуострова вернутся в Украину. Такое решение принял апелляционный суд в Амстердаме

"Байрактар" сделал первый боевой вылет на Донбассе

Bayraktar
Bayraktar

Вооруженные силы Украины впервые применили беспилотник "Bayraktar". Целью была избрана артиллерийская установка оккупационных войск из которой велись обстрелы позиций ВСУ под Гранитным.

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове
ДТП в Харькове

Вечером во вторник, 26 октября, в Харькове произошло смертельное ДТП, вследствие которого один человек погиб, а еще трое загремели в реанимацию.

Как можно видеть на видео с камер наблюдения, "Инфинити" пытался проскочить на красный свет перед уже начавшими движениями автомобилями, вследствие чего он на полной скорости врезался в "Шевроле".

Позже стало известно, что виновник ДТП 16-летний Николай Харьковский уже становился героем новостей, устроив стрельбу в местном супермаркете. Кроме того, в своем Инстаграме он неоднократно публиковал видео ночных гонок и даже кадры того, как посылает на три известных буквы полицейских.

Суд отправил его под арест на 60 суток. Такое решение суд принял из-за того, что Николай отказывается сотрудничать со стороной следствия и не общается с правоохранителями. При этом он ссылается на конституционные права. Во время суда прокурор также сообщил, что Николай сам заявил о угоне автомобиля, на котором он ехал. Вызов был сделан из туалета и его целью было увести от себя подозрение.

Подозреваемый в смертельном ДТП на заседании суда заявил, он очень сожалеет, что произошла такая трагедия, а также приносит извинения всем, кто пострадал во время ДТП.

После суда Михаил Харьковский – отец виновника ДТП – заявил об угрозах его семье.

Также появились видео, сделанные в автомобиле Николая Харьковского в ночь смертельной аварии. На кадрах товарищи Николая говорят о скорости в 200 километров прямо перед смертельной аварией.

Сестрам Савченко вручили подозрение

Вера и Надежда Савченко.
Вера и Надежда Савченко.

Сестрам Савченко вручили подозрение в использовании поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Неделю назад их остановили в Борисполе.

Ситуация в Старомарьевке

Старомарьевка
Старомарьевка

В сети вновь появились слухи о том, что украинские военнослужащие вернули под контроль Украины поселок Старомарьевка, что в Донецкой области. Впрочем, в ВСУ объяснили, что на самом деле произошло возле села в "серой зоне" в Донецкой области.

Выборы в Харькове

Выборы в Харькове
Выборы в Харькове

В воскресенье, 31 октября, в Харькове прошли выборы мэра на место скончавшегося Геннадия Кернеса.

Согласно первым экзитполам, на выборах лидирует Игорь Терехов (53,8%). Следом за ним идут Михаил Добкин с 24,5% и Александр Скорик с 6,7%.

Малиновский возвращается в сборную

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Виктор Коваленко вернулись в состав сборной Украины.

Украина оказалась в эпицентре громкого допингового скандала

Украинские спортсмены
Украинские спортсмены

 Расследование WADA показало, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) причастен к практике, противоречащей Международным стандартам тестирования и Исследования. Сообщается, что НАДЦУ уведомлял спортсменов о тестах заблаговременно по предварительной записи, что никак не сочетается с непредсказуемым тестированием — фундаментальной особенности эффективной антидопинговой программы.

Экс-президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул заявил, что это будет иметь катастрофические последствия для отечественного спорта.

Руководство НАДЦУ уже подало в отставку, в частности свои посты покинули директор организации Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек

Роналду станет отцом

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес, невеста португальского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, ждет ребенка. Криштиану на своей странице в Instagram сообщил, что они с Джорджиной ждут близнецов.

Теги:
#ДТП #Харьков #Игорь Терехов #Коронавирус #Надежда Савченко #Covid-19
Фоторепортажи октября
Общество
Авария в Харькове, коронавирус-убийца и отставка Разумкова: октябрь глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Фоторепортажи октября
Авария в Харькове, коронавирус-убийца и отставка Разумкова: октябрь глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Избирательные участки с самого утра работают на полную
В Харькове выбирают нового мэра: главное (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Александра Зарицкая
Солистка KAZKA Александра Зарицкая: "Человек любой комплекции, пола, вероисповедания может танцевать, если захочет"
Дата публикации
Категория
Что происходит с экономикой Украины на фоне роста заболеваемости коронавирусом
Экономист Борис Кушнирук: Украинские локдауны – неэффективны и являются частью всеобщего хаоса
Дата публикации
Категория
Почему Россия снова увеличивает количество войск у границ Украины, неизвестно
Уже не учения? Россия опять стягивает войска к украинским границам (видео)