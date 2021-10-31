Главные события недели: ДТП в Харькове, подозрение Савченко, возвращение "скифского золота"

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине на утро воскресенья, 31 октября, зафиксировали 17430 новых случаев коронавируса. После трех дней существенного роста больных COVID-19 их количество несколько снизилось, однако при этом выросло число госпитализированных.

Украина отвоевала "скифское золото" у России

Скифское золото

Крымские артефакты, которые "задержались" в Нидерландах из-за оккупации Россией полуострова вернутся в Украину. Такое решение принял апелляционный суд в Амстердаме.

"Байрактар" сделал первый боевой вылет на Донбассе

Bayraktar

Вооруженные силы Украины впервые применили беспилотник "Bayraktar". Целью была избрана артиллерийская установка оккупационных войск из которой велись обстрелы позиций ВСУ под Гранитным.

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

Вечером во вторник, 26 октября, в Харькове произошло смертельное ДТП, вследствие которого один человек погиб, а еще трое загремели в реанимацию.

Как можно видеть на видео с камер наблюдения, "Инфинити" пытался проскочить на красный свет перед уже начавшими движениями автомобилями, вследствие чего он на полной скорости врезался в "Шевроле".

Позже стало известно, что виновник ДТП 16-летний Николай Харьковский уже становился героем новостей, устроив стрельбу в местном супермаркете. Кроме того, в своем Инстаграме он неоднократно публиковал видео ночных гонок и даже кадры того, как посылает на три известных буквы полицейских.

Суд отправил его под арест на 60 суток. Такое решение суд принял из-за того, что Николай отказывается сотрудничать со стороной следствия и не общается с правоохранителями. При этом он ссылается на конституционные права. Во время суда прокурор также сообщил, что Николай сам заявил о угоне автомобиля, на котором он ехал. Вызов был сделан из туалета и его целью было увести от себя подозрение.

Подозреваемый в смертельном ДТП на заседании суда заявил, он очень сожалеет, что произошла такая трагедия, а также приносит извинения всем, кто пострадал во время ДТП.

После суда Михаил Харьковский – отец виновника ДТП – заявил об угрозах его семье.

Также появились видео, сделанные в автомобиле Николая Харьковского в ночь смертельной аварии. На кадрах товарищи Николая говорят о скорости в 200 километров прямо перед смертельной аварией.

Сестрам Савченко вручили подозрение

Вера и Надежда Савченко.

Сестрам Савченко вручили подозрение в использовании поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Неделю назад их остановили в Борисполе.

Ситуация в Старомарьевке

Старомарьевка

В сети вновь появились слухи о том, что украинские военнослужащие вернули под контроль Украины поселок Старомарьевка, что в Донецкой области. Впрочем, в ВСУ объяснили, что на самом деле произошло возле села в "серой зоне" в Донецкой области.

Выборы в Харькове

Выборы в Харькове

В воскресенье, 31 октября, в Харькове прошли выборы мэра на место скончавшегося Геннадия Кернеса.

Согласно первым экзитполам, на выборах лидирует Игорь Терехов (53,8%). Следом за ним идут Михаил Добкин с 24,5% и Александр Скорик с 6,7%.

Малиновский возвращается в сборную

Руслан Малиновский

Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Виктор Коваленко вернулись в состав сборной Украины.

Украина оказалась в эпицентре громкого допингового скандала

Украинские спортсмены

Расследование WADA показало, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) причастен к практике, противоречащей Международным стандартам тестирования и Исследования. Сообщается, что НАДЦУ уведомлял спортсменов о тестах заблаговременно по предварительной записи, что никак не сочетается с непредсказуемым тестированием — фундаментальной особенности эффективной антидопинговой программы.

Экс-президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул заявил, что это будет иметь катастрофические последствия для отечественного спорта.

Руководство НАДЦУ уже подало в отставку, в частности свои посты покинули директор организации Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

Роналду станет отцом

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес, невеста португальского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, ждет ребенка. Криштиану на своей странице в Instagram сообщил, что они с Джорджиной ждут близнецов.