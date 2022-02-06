Головні події тижня: скандал із Трухіним, старт Олімпіади, підготовка заворушень у Києві

Традиційний дайджест головних новин тижня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Після рекордного зростання захворюваності в Україні, яке зафіксували цього тижня, на вихідних кількість нових випадків COVID-19 традиційно пішла на спад. Попри це, збільшилася кількість госпіталізованих.

У Києві готували масштабні заворушення

Експолковника Юрія Голубана затримано

У Києві затримали групу осіб, які планували масові заворушення у столиці з підпалом автомобілів та шин, бійками та навіть розливом бутафорської крові. На провокаційну акцію планували зібрати близько 5 тисяч людей.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці затримали у цій справі скандального експолковника поліції Юрія Голубана.

Рада безпеки ООН зібралася через російську загрозу Україні

Засідання РБ ООН

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку пройшло термінове засідання Ради безпеки організації. Головна тема обговорення — ймовірна військова загроза, яка виходить від Росії, не лише для України, а й для інших країн.

США під час засідання звинуватили Росію у погрозах розпочати військові дії у разі невиконання Заходом її вимог щодо "гарантій безпеки", у відповідь росіяни нагадали про слова президента України Володимира Зеленського.

Скандал із Трухіним

Олександр Трухін

1 лютого в мережі з’явилося відео, на якому нардеп Олександр Трухін, який потрапив у ДТП 23 серпня, попросив поліцейського його "відпустити", обіцяв "переговорити" з головою МВС Денисом Монастирським і "подякувати" правоохоронцю, який оформляв аварію.

Джерела в правоохоронних органах розповіли "Телеграфу", що відео з нагрудної камери поліцейського було показано Монастирському наступного дня. Окрім того, відео бачили та в Офісі президента.

Водночас сам глава МВС дав коментар із цього приводу лише 4 лютого.

Щодо Трухіна, то 2 лютого його виключили зі "Слуги народу" та позбавили повноважень голови Полтавської обласної організації партії.

В Україні скасовують призов до армії

Навчання військовослужбовців ЗСУ

Володимир Зеленський підписав Указ про перехід до професійної армії. У ньому, крім іншого, йдеться про підготовку законопроєкту щодо припинення призову на термінову службу з 1 січня 2024 року.

Ердоган у Києві

Зеленський та Ердоган

Турецький лідер Реджеп Ердоган відвідав з офіційним візитом Україну. Під час урочистих заходів у Маріїнського палацу політик привітав представників Нацгвардії патріотичним гаслом "Слава Україні".

Під час візиту він знову заявив, що його країна може організувати зустріч між главами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Крім того, під час зустрічі було укладено низку договорів, серед яких угода про будівництво в Україні заводу з виробництва БПЛА Байрактар та угоду про Зону вільної торгівлі.

"Український безпілотник" у Білорусі

Білорусь викликала посла України через БПЛА

У МЗС Білорусі викликали посла України Ігоря Кізіма через те, що нібито ще 24 січня над територією країни було збито "українського безпілотника" Spectator. Пропагандистські ЗМІ Росії та Білорусі заявили, що "літальний апарат НАТО" запустили нібито для нелегальної розвідки над військовим полігоном "Брестський".

Однак при найближчому розгляді стало зрозумілим, що апарат не є "Спектатором".

У Пекіні урочисто відкрили зимові Олімпійські Ігри

Олімпіада 2022

У п’ятницю, 4 лютого, проходило відкриття XXIV Зимових Олімпійських ігор. Урочиста церемонія відбулася на Пекінському національному стадіоні ("Пташине гніздо").

"Телеграф" вів текстову трансляцію дня змагання і публікував дані про медальний залік.