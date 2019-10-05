Главные события 4 октября: Лукашенко и Зеленский, крушение Ан-12, новый состав ЦИК

5 октября в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии , которая соберется для рассмотрения неотложных вопросов.

ЦИК определилась со своим главой и назначила очередное заседание

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Главой ЦИК стал Олег Диденко.

Встреча Зеленского и Лукашенко: все подробности

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что все договоренности с Украиной будут исполняться в полном объеме.

Президент Украины Владимир Зеленский признателен президенту Беларуси Александру Лукашенко за то, что украинско-белорусская граница является границей мира и сотрудничества.

В рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси, проходящем в Житомире, заключены контракты на сумму 500 млн долларов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Беларусь является ключевым торговым партнером Украины, а товарооборот между странами в дальнейшем должен продолжать расти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-то, в частности, РФ или Китая.

Сотрудничество в топливно-энергетической сфере, инфраструктурные и транспортные проекты и взаимодействие в аграрном комплексе являются ключевыми приоритетами торгово-экономических отношений между Украиной и Беларусью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сотрудничество в ракетостроении.

Между Украиной и Беларусью действуют 120 соглашений о сотрудничестве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Украина и Беларусь не должны "ни перед кем ползать на коленях".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности увеличить поставки в Украину нефтепродуктов.

Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси создавать с Украиной совместные предприятия в машиностроении.