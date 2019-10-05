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Суббота, 05.10.2019
Главные события 4 октября: Лукашенко и Зеленский, крушение Ан-12, новый состав ЦИК
Главные события 4 октября: Лукашенко и Зеленский, крушение Ан-12, новый состав ЦИК
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Главные события 4 октября: Лукашенко и Зеленский, крушение Ан-12, новый состав ЦИК

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Главные события 4 октября: Лукашенко и Зеленский, крушение Ан-12, новый состав ЦИК
07:07 Сегодня Телеграф Фото: Офис президента Украины

Новости Украины:Украина подписала с Беларусью 120 соглашений. Жуткая трагедия в результате крушения самолета. Instagram запустил мессенджер. Соцсети обязаны удалять оскорбления. Лучший гол и игрок Лиги Чемпионов. Взвешивания Беринчик и Морено.

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Верховная Рада, ФК Динамо (Киев), Львов, Суд, Самолет, Элина Свитолина, Кабмин, Шахтер, Лига Чемпионов, ЦИК, Instagram, Кристен Стюарт, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Лечче.
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