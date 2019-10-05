Главные события 4 октября: Лукашенко и Зеленский, крушение Ан-12, новый состав ЦИК

Рада утвердила программу деятельности Кабмина
Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров Украины.
ЦИК определилась со своим главой и назначила очередное заседание
Заместителем председателя Центральной избирательной комиссии избран член предыдущего состава ЦИК Виталий Плукар.
5 октября в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, которая соберется для рассмотрения неотложных вопросов.
Главой ЦИК стал Олег Диденко.
Встреча Зеленского и Лукашенко: все подробности
Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что все договоренности с Украиной будут исполняться в полном объеме.
Президент Украины Владимир Зеленский признателен президенту Беларуси Александру Лукашенко за то, что украинско-белорусская граница является границей мира и сотрудничества.
В рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси, проходящем в Житомире, заключены контракты на сумму 500 млн долларов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Беларусь является ключевым торговым партнером Украины, а товарооборот между странами в дальнейшем должен продолжать расти.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-то, в частности, РФ или Китая.
Сотрудничество в топливно-энергетической сфере, инфраструктурные и транспортные проекты и взаимодействие в аграрном комплексе являются ключевыми приоритетами торгово-экономических отношений между Украиной и Беларусью.
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сотрудничество в ракетостроении.
Между Украиной и Беларусью действуют 120 соглашений о сотрудничестве.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Украина и Беларусь не должны "ни перед кем ползать на коленях".
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности увеличить поставки в Украину нефтепродуктов.
Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси создавать с Украиной совместные предприятия в машиностроении.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина и Беларусь могут в будущем совместно претендовать на проведение Олимпийских игр.
Крушение самолета Ан-12: делати
Три человека погибли в результате аварийной посадки самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" в пятницу утром, еще трое пострадали, судьба еще двоих неизвестна, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Причиной гибели пяти человек при аварийной посадке самолета Ан-12 под Львовом стал перевозимый груз, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Премьер-министр Алексей Гончарук соболезнует родным и близким погибших в результате аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом в пятницу утром.
Кристен Стюарт удостоилась награды "Золотой иконы"
Едва была озвучена дата выхода в широкий прокат байопика режиссера Бенедикта Эндрюса, повествующего о жизни актрисы Джин Сиберг, как выяснилось, что исполнившая в нем главную роль Кристен Стюарт уже обзавелась первой наградой.
Суды могут обязать Facebook удалять оскорбительный контент
Европейский суд постановил, что Facebook и другие соцсети должны глобально искать и удалять оскорбления, признанные противоправными судом любой отдельно взятой страны. Об этом сообщает The New York Times.
Instagram запустил мессенджер "Threads", предназначенный для общения с близкими друзьями
Приложение назвали Threads и на его основном экране всегда отображается камера, чтобы пользователи могли быстро записать что-то и отправить друзьям. Если у вас нет списка близких друзей, мессенджер предложит создать его из ваших подписчиков.
Лучший гол и игрок 2-го тура Лиги чемпионов
На футбольных полях Европы прогремели баталии в еврокубках и УЕФА начал подводить итоги игровой недели. Ранее был назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов, а теперь определился и автор лучшего гола в главном еврокубке Старого Света.
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине
Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Нидерландов Кики Бертенс (8) со счётом 6:7 (6:8), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.
Беринчик - Морено: результаты взвешивания
Сегодня, 4 октября, в Киеве в ТРЦ Gulliver состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса K2 Promotions Ukraine в Броварах, в главном бою которого выступит непобедимый украинский боксер Денис Беринчик.
Шевченко довызвал еще троих игроков в лагерь сборной Украины
Полузащитники Виктор Коваленко (Шахтер), Сергей Сидорчук (Динамо Киев) и Евгений Шахов (Лечче) переведены в основной список игроков, вызванных в национальную команду на поединки отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.