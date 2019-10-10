Главные события 9 октября: Зеленский и глава МИД Нидерландов, брифинг Трубы, Аваков и посол ФРГ

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов сотрудничество в деле о крушении малазийского "Боинга".

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Глава ГБР Роман Труба провел брифинг

Роман Труба рассказал о состоянии возможного дела против Петра Порошенко.

Труба заявил, что Порошенко не хочет сотрудничать с ГБР в рамках расследования дел, где он является свидетелем.

По словам Трубы, Парубий хоть и является свидетелем по данному делу, однако его до сих пор не допросили.

Роман Труба сообщил, что Жеваго уже объявлен в розыск, и принимаются меры об объявлении его в международный розыск.

В ГБР пока не поступали обращения в связи с озвученной депутатом Деркачем информацией о фактах давления посольства США на НАБУ.