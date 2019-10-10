Главные события 9 октября: Зеленский и глава МИД Нидерландов, брифинг Трубы, Аваков и посол ФРГ

Президент Украины встретился с главой МИД Нидерландов
Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов сотрудничество в деле о крушении малазийского "Боинга".
Глава ГБР Роман Труба провел брифинг
Роман Труба рассказал о состоянии возможного дела против Петра Порошенко.
Труба заявил, что Порошенко не хочет сотрудничать с ГБР в рамках расследования дел, где он является свидетелем.
По словам Трубы, Парубий хоть и является свидетелем по данному делу, однако его до сих пор не допросили.
Роман Труба сообщил, что Жеваго уже объявлен в розыск, и принимаются меры об объявлении его в международный розыск.
В ГБР пока не поступали обращения в связи с озвученной депутатом Деркачем информацией о фактах давления посольства США на НАБУ.
Арсен Аваков встретился с послом Германии в Украине
Аваков и посол ФРГ наметили дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений.
Правительство провело заседание
Департамент стратегических расследований получил межрегиональный статус.
Правительство Украины сократило количество главных теруправлений юстиции с 27 до 8.
Кабмин утвердил порядок приобретение оборудования для ЦПАУ на суму 70 миллионов гривень.
Кабинет министров Украины изучает возможности максимального снижения коммунальных счетов для пожилых людей возрастом от 70 лет.
В Кабмине приняли решение уволить с должности исполняющего обязанности главы "Украэроруха" Александра Доценко.
Кабинет министров усилил требования к безопасности пищевых продуктов и кормов для животных, импортируемых в Украину.
Кабмин согласовал назначение глав Одесской и Тернопольской ОГА.
Зеленский пообщался с Меркель
Посол Украины в Германии рассказал, что Меркель и Зеленский провели телефонный разговор.
Украина проиграла Венгрии в четвертьфинале ЧМ-2019 по мини-футболу
Сборная Украины поражением завершила матч 1/4 финала чемпионата мира-2019 по минифутболу.
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что на матч Украина - Португалия приглашены Олег Сенцов и другие освобожденные пленники Кремля.
Назван следующий соперник Усика
Александр Усик в дебютном бою в хэвивейте проведет поединок с Чаззом Уизерспуном.
Златану Ибрагимовичу установили памятник
Футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович прибыл на открытие статуи в Мальме.
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На традиционном Вечере больших спортивных легенд в Нью-Йорке Владимир получил престижную медаль "За выдающиеся достижения в спорте".
Названы первые участники Евровидения 2020
На международном сайте песенного конкурса появилась первая информация об исполнителях.
Вышел трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов"
Трейлер был показан на выставке Comic-Con в Нью-Йорке. На ней также прошла премьера 10-го сезона основного сериала и анонс 11-го с возвращением Лорен Кохэн.
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