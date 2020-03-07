Итоги дня 6 марта: выступление Шмыгаля в Раде, заседание СБ ООН по Крыму и падение ВВП

Новоназначенный Кабинет министров Украины впервые отчитался на часе вопросов к правительству.
Верховная Рада 6 марта начала свою работу с часа вопросов к новому правительству.
Глава правительства отметил, что сейчас он проводит собеседования и Кабмин доукомплектуют в ближайшее время.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал три первых шаги для "спасения" промышленности.
Шмыгаль заявляет, что вода в оккупированный Россией Крым может поставляться только для населения, но не для промышленных предприятий.
Заявление новоназначенного Премьер-министра относительно возможности подачи воды во временно оккупированный Крым было негативно воспринято Меджлисом крымскотатарского народа.
Совет ЕС снял санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
ЕС официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.
Пятый президент Петр Порошенко пришел в ГБР и требует возбудить уголовное производство в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.
Шевченковский районный суд Киева принял решение обязать Государственное бюро расследований (ГБР) рассмотреть и закрыть дело, по которому лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко был приглашен в пятницу на допрос, а также возбудить уголовное производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении.
В ГБР же говорят, что суд не обязывал их закрывать уголовное производство в отношении Порошенко.
Совбез ООН собрался для обсуждения ситуации с правами человека на оккупированном Крымском полуострове.
Совет безопасности ООН обсудил ситуацию с правами человека во временно оккупированном Россией Крыму.
Российская милитаризация теперь касается и образовательного процесса на оккупированных территориях Крыма, рассказал Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Чубаров в Совбезе ООН обвинил Россию в невыполнении резолюций Генеральной ассамблеи ООН по Крыму.
В Минэкономики сообщили о сокращении украинского ВВП.
Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, такую оценку обнародовало Минэкономики на базе данных Госстата.
ВСУ потеряли военнослужащего, еще четверо ранены
На Донбассе сегодня погиб военнослужащий ВСУ, еще четверо ранены
Стаховский не сумел обырать лидера сборной Тайваня.
Украинец Сергей Стаховский проиграл в первой игре матча Кубка Дэвиса против Цзэн Чжусиня (6:3, 1:6, 2:6).
Величайший клуб Испании отпраздновал свой день рождение.
118 лет назад родные братья Падрос и Хулиан Паласиосы создали клуб под названием Madrid Football Club. В 1920 году король Испании Альфонс XIII дал команде титул Королевский, а по испански оно звучит как Real.
Дело Беседина: Динамо возмущено поведением УАФ
Динамо выступило с публичным заявлением по поводу слов координатора допинг-контроля УАФ Максима Бецко.
Мойес рассказал о состоянии здоровья Ярмоленко
Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о восстановлении украинского вингера Андрея Ярмоленко.
Time определил сотню самых влиятельных женщин века
Американский журнал Time представил обложки с сотней "Женщин года", которые, по версии издания, стали влиятельными за последнее столетие.
Группа Genesis воссоединится для гастрольного тура.
Британская рок-группа Genesis объявила о своем воссоединении и в ближайшее время начнет готовиться к серии концертов.
Atlas Weekend 2020: диджеи Dimitri Vegas & Like Mike выступят на фестивале
Диджеи Dimitri Vegas & Like Mike станут хедлайнерами фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года, и впервые выступят в Украине.
NASA выбрало имя для своего нового марсохода
Свое имя марсоход получил по результатам открытого голосования, принять участие в котором мог любой житель Земли с доступом в интернет.
Фестиваль ГогольFest-2020 состоится в Полтаве
В этом году международный фестиваль ГогольFest, который уже несколько лет проходит в разных городах Украины, пройдет в Полтаве - на родине Гоголя.