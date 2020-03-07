Итоги дня 6 марта: выступление Шмыгаля в Раде, заседание СБ ООН по Крыму и падение ВВП

2 Совет ЕС снял санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. ЕС официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

3 Пятый президент Петр Порошенко пришел в ГБР и требует возбудить уголовное производство в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Шевченковский районный суд Киева принял решение обязать Государственное бюро расследований (ГБР) рассмотреть и закрыть дело, по которому лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко был приглашен в пятницу на допрос, а также возбудить уголовное производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении. В ГБР же говорят, что суд не обязывал их закрывать уголовное производство в отношении Порошенко.

5 В Минэкономики сообщили о сокращении украинского ВВП. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, такую оценку обнародовало Минэкономики на базе данных Госстата.

6 ВСУ потеряли военнослужащего, еще четверо ранены На Донбассе сегодня погиб военнослужащий ВСУ, еще четверо ранены

7 Стаховский не сумел обырать лидера сборной Тайваня. Украинец Сергей Стаховский проиграл в первой игре матча Кубка Дэвиса против Цзэн Чжусиня (6:3, 1:6, 2:6).

8 Величайший клуб Испании отпраздновал свой день рождение. 118 лет назад родные братья Падрос и Хулиан Паласиосы создали клуб под названием Madrid Football Club. В 1920 году король Испании Альфонс XIII дал команде титул Королевский, а по испански оно звучит как Real.

10 Мойес рассказал о состоянии здоровья Ярмоленко Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о восстановлении украинского вингера Андрея Ярмоленко.

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12 Группа Genesis воссоединится для гастрольного тура. Британская рок-группа Genesis объявила о своем воссоединении и в ближайшее время начнет готовиться к серии концертов.

13 Atlas Weekend 2020: диджеи Dimitri Vegas & Like Mike выступят на фестивале Диджеи Dimitri Vegas & Like Mike станут хедлайнерами фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года, и впервые выступят в Украине.

14 NASA выбрало имя для своего нового марсохода Свое имя марсоход получил по результатам открытого голосования, принять участие в котором мог любой житель Земли с доступом в интернет.