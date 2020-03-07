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Суббота, 07.03.2020
Итоги дня 6 марта: выступление Шмыгаля в Раде, заседание СБ ООН по Крыму и падение ВВП
Итоги дня 6 марта: выступление Шмыгаля в Раде, заседание СБ ООН по Крыму и падение ВВП
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Итоги дня 6 марта: выступление Шмыгаля в Раде, заседание СБ ООН по Крыму и падение ВВП

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Итоги дня 6 марта: выступление Шмыгаля в Раде, заседание СБ ООН по Крыму и падение ВВП
07:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Час вопросов к Кабмину в Раде. ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого. Порошенко опять пришел в ГБР. Заседание Совбеза ООН по оккупированному Крыму. Сокращение ВВП и другое.

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Верховная Рада, Кабмин, Совбез ООН, Петр Порошенко, Оккупированный Крым, Денис Шмыгаль.
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