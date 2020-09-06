Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси и Хабаровске и заявления Фокина

COVID-19 в Украине и мире. Масштабные протесты в Минске. У Тимошенко обнаружили коронавирус. Зеленский выступит на Генассамблее ООН и другое.

Коронавирус забрал жизни свыше 877 тысяч человек

Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 26,7 млн, умерли более 877 тыс. человек.

В Украине за сутки зарегистрировали 2 107 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 135 894.

На протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек

На масштабную акцию в Минске вышло около 100 тысяч человек.

Вечером белорусские силовики начали проводить массовые задержания. На фоне этого неизвестные в балаклавах и с дубинками избивали людей.

Скандальное заявление Фокина

Отдельные комментарии, что прозвучали в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

Местные выборы 2020: Резников рассказал об алгоритме голосования переселенцев

Переселенцы для голосования на местных выборах 25 октября должны до 10 сентября обратиться в орган ведения Реестра избирателей по новому избирательному адресу.

Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии

По словам Тимошенко, до полного выздоровления ей "еще далеко".

Пожары в Украине

В Полтавской области произошел масштабный пожар на мусорной свалке.

Масштабные пожары продолжаются и в районе ООС.

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате: детали

Владимир Зеленский выступит 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.

В Хабаровске 5 сентября прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.

Демонстранты собрались у здания правительства Хабаровского края на площади Ленина с традиционными уже лозунгами "Фургал - наш выбор", "Мы здесь власть!" и прошли по центральным улицам города.

Шахтер и Динамо в топе

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вошли в топ-15 наиболее титулованных футбольных клубов XXI века.

"Все кончено": экс-чемпион UFC Кормье заявил о завершении карьеры

Известный американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье принял решение завершить профессиональную карьеру.

Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус

Несколько топ-футболистов ПСЖ сдали положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает авторитетное издание L’Equipe.

Уильямс больше не будет в Формуле-1

Уик-энд в Монце станет последним для семьи Уильямс в Формуле-1.

Трансферная эпопея Месси с уходом из Барселоны завершена

Лионель Месси официально заявил, что не покинет Барселону в это межсезонье. Кроме того, аргентинец сообщил об обмане со стороны руководства каталонского клуба.

Последняя украинка покинула US Open-2020.

Украинская теннисистка Марта Костюк после того, как уступила девятой ракетке мира в третьем раунде US Open-2020, попрощалась с турниром и пообещала вернуться.

Оверим избил Сакаи и другие результаты UFC Fight Night 176

В ночь с 5 на 6 сентября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся бойцовский вечер UFC Fight Night 176.

Покорила поклонников

Тина Кароль снова стала ведущей танцевального шоу "Танці з зірками". И тот наряд, который она выбрала для первого прямого эфира произвел фурор среди фанатов.

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35-летний американский актер Келлан Латс поделился радостной новостью.

Он и его супруга Бриттани ждут появления малыша после трагедии с выкидышем, которая произошла вначале этого года.