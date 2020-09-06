Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси и Хабаровске и заявления Фокина

Коронавирус забрал жизни свыше 877 тысяч человек
Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 26,7 млн, умерли более 877 тыс. человек.
В Украине за сутки зарегистрировали 2 107 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 135 894.
На протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек
На масштабную акцию в Минске вышло около 100 тысяч человек.
Вечером белорусские силовики начали проводить массовые задержания. На фоне этого неизвестные в балаклавах и с дубинками избивали людей.
Скандальное заявление Фокина
Отдельные комментарии, что прозвучали в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.
Местные выборы 2020: Резников рассказал об алгоритме голосования переселенцев
Переселенцы для голосования на местных выборах 25 октября должны до 10 сентября обратиться в орган ведения Реестра избирателей по новому избирательному адресу.
Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии
По словам Тимошенко, до полного выздоровления ей "еще далеко".
Пожары в Украине
В Полтавской области произошел масштабный пожар на мусорной свалке.
Масштабные пожары продолжаются и в районе ООС.
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате: детали
Владимир Зеленский выступит 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.
В Хабаровске 5 сентября прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Демонстранты собрались у здания правительства Хабаровского края на площади Ленина с традиционными уже лозунгами "Фургал - наш выбор", "Мы здесь власть!" и прошли по центральным улицам города.
Шахтер и Динамо в топе
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вошли в топ-15 наиболее титулованных футбольных клубов XXI века.
"Все кончено": экс-чемпион UFC Кормье заявил о завершении карьеры
Известный американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье принял решение завершить профессиональную карьеру.
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Несколько топ-футболистов ПСЖ сдали положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает авторитетное издание L’Equipe.
Уильямс больше не будет в Формуле-1
Уик-энд в Монце станет последним для семьи Уильямс в Формуле-1.
Трансферная эпопея Месси с уходом из Барселоны завершена
Лионель Месси официально заявил, что не покинет Барселону в это межсезонье. Кроме того, аргентинец сообщил об обмане со стороны руководства каталонского клуба.
Последняя украинка покинула US Open-2020.
Украинская теннисистка Марта Костюк после того, как уступила девятой ракетке мира в третьем раунде US Open-2020, попрощалась с турниром и пообещала вернуться.
Оверим избил Сакаи и другие результаты UFC Fight Night 176
В ночь с 5 на 6 сентября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся бойцовский вечер UFC Fight Night 176.
Покорила поклонников
Тина Кароль снова стала ведущей танцевального шоу "Танці з зірками". И тот наряд, который она выбрала для первого прямого эфира произвел фурор среди фанатов.
Легендарную модель Triumph Trident возродили (Фото)
Прототип легендарного мотоцикла Triumph Trident в новой версии продемонстрирован в сети. Это новый вариант модели, выпускавшейся более полувека назад.
В России скончался актер сериала "Воронины" Борис Клюев
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Творчество популярной украинской исполнительницы отметили журналисты изданий Just Jared и Hola! USA.
В возрасте 92 лет ушла из жизни Анни Корди - известная бельгийская актриса и певица
Во Франции в возрасте 92 лет умерла бельгийская исполнительница Леони Кореман, известная под сценическим псевдонимом Анни Корди.
35-летний американский актер Келлан Латс поделился радостной новостью.
Он и его супруга Бриттани ждут появления малыша после трагедии с выкидышем, которая произошла вначале этого года.