Скачать
Воскресенье, 06.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси и Хабаровске и заявления Фокина
Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси и Хабаровске и заявления Фокина
Обстрелы в зоне ООС: погиб еще один украинский военный
Обстрелы в зоне ООС: погиб еще один украинский военный
Гасли выиграл невероятную гонку Формулы-1 в Италии (Фото, Видео)
Гасли выиграл невероятную гонку Формулы-1 в Италии (Фото, Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)

Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси и Хабаровске и заявления Фокина

Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси и Хабаровске и заявления Фокина
Обновлено 21:39 Сегодня Телеграф
COVID-19 в Украине и мире. Масштабные протесты в Минске. У Тимошенко обнаружили коронавирус. Зеленский выступит на Генассамблее ООН и другое.

Коронавирус забрал жизни свыше 877 тысяч человек

Коронавирус

Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 26,7 млн, умерли более 877 тыс. человек.

В Украине за сутки зарегистрировали 2 107 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 135 894.

На протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек

Минск

На масштабную акцию в Минске вышло около 100 тысяч человек.

Вечером белорусские силовики начали проводить массовые задержания. На фоне этого неизвестные в балаклавах и с дубинками избивали людей.

Скандальное заявление Фокина

Отдельные комментарии, что прозвучали в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

Местные выборы 2020: Резников рассказал об алгоритме голосования переселенцев

Алексей Резников

Переселенцы для голосования на местных выборах 25 октября должны до 10 сентября обратиться в орган ведения Реестра избирателей по новому избирательному адресу. 

Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии

Юлия Тимошенко

По словам Тимошенко, до полного выздоровления ей "еще далеко".

Пожары в Украине

Пожары в Украине

В Полтавской области произошел масштабный пожар на мусорной свалке.

Масштабные пожары продолжаются и в районе ООС.

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате: детали

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский выступит 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.

В Хабаровске 5 сентября прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.

Протесты в Хабаровске

Демонстранты собрались у здания правительства Хабаровского края на площади Ленина с традиционными уже лозунгами "Фургал - наш выбор", "Мы здесь власть!" и прошли по центральным улицам города. 

Шахтер и Динамо в топе

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вошли в топ-15 наиболее титулованных футбольных клубов XXI века.

"Все кончено": экс-чемпион UFC Кормье заявил о завершении карьеры

Даниэль Кормье

Известный американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье принял решение завершить профессиональную карьеру.

Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус

Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус

Несколько топ-футболистов ПСЖ сдали положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает авторитетное издание L’Equipe.

Уильямс больше не будет в Формуле-1

Авто на Формула-1

Уик-энд в Монце станет последним для семьи Уильямс в Формуле-1.

Трансферная эпопея Месси с уходом из Барселоны завершена

Лионель Месси

Лионель Месси официально заявил, что не покинет Барселону в это межсезонье. Кроме того, аргентинец сообщил об обмане со стороны руководства каталонского клуба.

 Последняя украинка покинула US Open-2020.

Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк после того, как уступила девятой ракетке мира в третьем раунде US Open-2020, попрощалась с турниром и пообещала вернуться.

Оверим избил Сакаи и другие результаты UFC Fight Night 176

Оверим избил Сакаи

В ночь с 5 на 6 сентября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся бойцовский вечер UFC Fight Night 176.

Покорила поклонников

Тина Кароль снова стала ведущей танцевального шоу "Танці з зірками". И тот наряд, который она выбрала для первого прямого эфира произвел фурор среди фанатов.

Легендарную модель Triumph Trident возродили (Фото)

Прототип легендарного мотоцикла Triumph Trident в новой версии продемонстрирован в сети

Прототип легендарного мотоцикла Triumph Trident в новой версии продемонстрирован в сети. Это новый вариант модели, выпускавшейся более полувека назад.

В России скончался актер сериала "Воронины" Борис Клюев

Борис Клюев

В Москве на 77-м году жизни скончался народный артист России Борис Клюев. Последние годы жизни актер боролся с онкологией.

"Я понесу наказание по решению народа": Михаил Ефремов признал вину в ДТП

Михаил Ефремов

Российский актер Михаил Ефремов заявил, что полностью признает свою вину в смертельном ДТП.

Настя Каменских появилась на обложках американских изданий

Настя Каменских

Творчество популярной украинской исполнительницы отметили журналисты изданий Just Jared и Hola! USA.

В возрасте 92 лет ушла из жизни Анни Корди - известная бельгийская актриса и певица

Анни Корди

Во Франции в возрасте 92 лет умерла бельгийская исполнительница Леони Кореман, известная под сценическим псевдонимом Анни Корди.

35-летний американский актер Келлан Латс поделился радостной новостью.

Келлан Латс

Он и его супруга Бриттани ждут появления малыша после трагедии с выкидышем, которая произошла вначале этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Минск, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 6 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 Кулеба о дальнейших отношениях с Беларусью: Если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ
03 "Самая низкая цена за последние пять лет": Шмыгаль рассказал, сколько украинцы будут платить за газ в октябре
04 Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
05 Сколько можно съесть шоколада: названа безопасная для здоровья доза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба о двойном гражданстве: Я считаю, что это соответствует интересам Украины
Кулеба о двойном гражданстве: Я считаю, что это соответствует интересам Украины
Неизвестные с ножами набросились на полицейских в Тунисе: есть погибшие
Неизвестные с ножами набросились на полицейских в Тунисе: есть погибшие
Итоги 6 сентября: коронавирус, протесты в Минске и потери ВСУ
Итоги 6 сентября: коронавирус, протесты в Минске и потери ВСУ
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь