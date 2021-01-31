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Воскресенье, 31.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Главные события недели: принятие закона о референдуме, второе голосование по назначению Витренко, протесты в России
Главные события недели: принятие закона о референдуме, второе голосование по назначению Витренко, протесты в России
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Импичмент Трампа: бывшего президента США бросили адвокаты
Протесты в поддержку Навального: в России "нашли виновных"
Протесты в поддержку Навального: в России "нашли виновных"
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"Шахтер" лишь благодаря вратарям отстоял ничью с "Црвеной Звездой" (видео)

Главные события недели: принятие закона о референдуме, второе голосование по назначению Витренко, протесты в России

Главные события недели: принятие закона о референдуме, второе голосование по назначению Витренко, протесты в России
Обновлено 21:25 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 31 января в Украине зафиксировали 3 177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за последние 4 дня в стране наблюдается снижение суточного количества случаев заболевания.

Протесты в России

В России прошли акции в поддержку Навального

В России продолжились протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Демонстрации сопровождались массовыми задержаниями участников.

А в Москве на фоне акций мужчина поджег себя

В Берлине протестующие достали чучело Путина из бункера Гитлера и "отправили в Гаагу"

Тарифные протесты

Тарифные протесты

По всей Украине прошли массовые акции против повышения тарифов.

Участники "тарифного Майдана" в Киеве собрались под зданием Офиса президента, где потребовали снизить цену на газ до 3 гривен за кубометр, а на электричество - до 1 грн за кВт/час

В Украине приняли закон о референдуме

Рада приняла закон о референдуме

Во вторник, 26 января, Верховная Рада Украины голосами 255 нардепов приняла законопроект о всеукраинском референдуме.

Примечательно, что перед голосованием нардепам "Слуги народа" якобы пригрозили исключением из фракции, если те не проголосуют за закон. 

Тем не менее, двое "слуг" за закон не голосовали

Витренко опять не назначили

Рада провалила второе голосование по назначению Витренко на пост главы Министерства энергетики

Стерненко отменили домашний арест

Стерненко отменили домашний арест

Активисту Сергею Стерненко отменили домашний арест.

Голосование за исключение Дубинского

Голосование за исключение Дубинского

Народные депутаты "Слуги народа" собрали 195 подписей в поддержку исключения Александра Дубинского из фракции. 

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В России нашли владельца "дворца Путина", ним оказался один из богатейших бизнесменов РФ Аркадий Ротенберг.

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Футбольный клуб "Челси" объявил об увольнении главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард перешел в "Вест Хэм".

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Непобедимый супертяж Брайан нокаутировал Стиверна в чемпионском бою

В Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Холливуде (штат Флорида, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Тревор Брайан - Бермейн Стиверн.

Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины завоевала бронзу на чемпионате Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй состоялось две гонки. В сингл-миксте сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко заняла пятое место, а вот в смешанной эстафете "Желто-синие" завоевали бронзовые медали.

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Известный актер и стендапер Александр Шаляпин покончил с собой

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Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, пополнили две гражданки РФ - бывшая солистка группы "Комбинация" Алена Апина и экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта.

Задержании Тимы Белорусских

Тиму Белорусских задержали с наркотиками

22-летний белорусский певец Тима Белорусских попался на хранении наркотиков. Его задержали в Минске с 2 кг гашиша.

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Шотландский музыкант, продюсер, певица, автор песен и диджей Софи Ксеон, более известная как Sophie, умерла в субботу, 30 января, в результате несчастного случая. Артистке было всего 34 года.

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SpaceX заподозрили в нарушении после взрыва одной из ракет Starship

Компанию американского миллиардера Илона Маска SpaceX заподозрили в нарушении авиационной лицензии при запуске ракеты, которая взорвалась в декабре 2020 года.

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Протесты, Референдум, Коронавирус, Юрий Витренко, Covid-19.
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