Главные события недели: США ввели санкции против Коломойского, голосование по легализации оружия в Украине

Коронавирус в Украине

На утро воскресенья, 7 марта, в Украине зафиксировали 7 167 новых случаев заболевания коронавирусом.

Экс-президента Франции приговорили к тюремному заключению

Суд в Париже вынес приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по "делу о прослушивании".

В Украине эта тема вызвала бурное обсуждение.

Зеленский привился от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за министром здравоохранения страны Максимом Степановым сделал прививку от коронавируса.

Пользователи соцсетей по-разному отнеслись как к самому известию о вакцинации Зеленского, так и к способу ее подачи.

ЕС и США ввели санкции против России из-за отравления Навального.

Европейский союз ввел персональные санкции против четырех топ-чиновников РФ из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.

Вслед за ЕС о новых санкциях против России заявили и в США.

Легализация оружия в Украине

Верховная Рада в четверг, 4 марта, отклонила проекты законов об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему №4335 и №4335-1.

США ввели санкции против Коломойского

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

В Офисе президента в ответ поблагодарили США за поддержку Украины на пути по деолигархизации.

Автобус с украинцами слетел в канаву в Польше

В Польше произошло ДТП с участием рейсового автобуса Познань-Херсон. Изначально сообщалось, что шесть украинцев погибли, а 15 получили ранения. Однако позже поступили сообщения, что в ДТП с автобусом с украинцами погибли не шесть, а пять человек.

Арахамию заметили на Мальдивах

Председателя фракции "Слуга народа" заметили на отдыхе на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes.

В Испании арестовали бывшего президента футбольной "Барселоны"

1 марта бывшего главу каталонской "Барселоны" Жозепа Бартомеу задержали по делу о коррупции. Арест провели в рамках дела, по которому сегодня идут обыски в офисе футбольного клуба.

Усик подобрался к Джошуа с другой стороны

Всемирная боксерская Ассоциации (WBA) обновила рейтинги боксеров. В супертяжелом дивизионе украинский боксер Александр Усик поднялся на первое место.

Украинка взяла "серебро" в спринте на Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима второй достигла финиша в спринтерской гонке на 7,5 км восьмого этапа Кубка мира в чешском Нове-Место. Спортсменка поразила все цели на огневых рубежах.

"Динамо" - "Минай"

7 марта, "Динамо" в рамках матча 17-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимало "Минай". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 3:0.

Экс-участницу группы "Little Big" нашли мертвой у себя в квартире

1 марта у себя в квартире в Санкт-Петербурге была найдена мертвой бывшая участница популярной российской группы "Little Big" 39-летняя Анна Кастельянос.

Беременная Эмили Ратаковски вновь обнажилась перед камерой

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вновь предстала перед фанатами в обнаженном виде.

Дорофеева представила первую песню из нового альбома - "a tebe..."

Популярная украинская певица Надя Дорофеева представила свой новый трек "a tebe..." ("а тебе"), анонс которого состоялся 26 февраля.

Николас Кейдж подтвердил свое пятое бракосочетание

Знаменитый голливудский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. К алтарю он повел 26-летнюю японку Рико Шибата.

Соломия Витвицкая рассказала, как делит имущество с бывшим мужем после 7 лет брака

Ведущая "ТСН" на телеканале "1+1" Соломия Витвицкая рассказала в программе "Світське життя з Катериною Осадчою", кто принял окончательное решение о разводе и как делили совместное имущество.