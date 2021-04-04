Главные события недели: Суэцкий канал разблокировали, Байден позвонил Зеленскому, санкции против "топ-10 контрабандистов"

Коронавирус в Украине

Медики в Украине за сутки зарегистрировали 13 738 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом, в больницы попали более 5,5 тысяч украинцев.

Движение по Суэцкому каналу возобновили

Огромный контейнеровоз Ever Given, который причинил транспортный коллапс в Суэцком канале, наконец освободили из ловушки.

Украина приняла закон про электронные паспорта

Во время внеочередного заседания Верховной Рады был принят закон №4355. Таким образом, Украина первой в мире узаконила электронные паспорта.

Байден поговорил с Зеленским

Байден подтвердил поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины, а также подчеркнул приверженность его администрации в активации стратегического партнерства в вопросах борьбы с коррупцией и реализацией реформ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил, что Байден выразил желание посетить Киев.

Зеленский рассказал о решениях заседания СНБО 2 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "черной пятнице" для ряда физических и юридических лиц.

В СМИ обнародовали список имен, в отношении которых решением СНБО были введены персональные санкции. Данный список Зеленский охарактеризовал как "Топ-10 контрабандистов Украины".

Помимо того он заявил, что так называемую "трубу Медведчука" вернули в собственность государства.

Против Медведчука и Козака открыли дело о госизмене

Народные депутаты фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и Тарас Козак стали фигурантами уголовного дела о "Государственной измене".

Зеленский улетел в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля будет находиться с официальным визитом в Катаре, с ним же в Доху отправилась и супруга Елена.

По данным внештатного советника главы Офиса президента Украины Тимофея Милованова, официальный визит уже начался.

ЦИК объявила победителя на довыборах в Раду на 87 округе

Кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк объявлен победителем на довыборах в Верховную Раду на 87 округе (Ивано-Франковская область).

После этого он нарвался на шквал критики в сети.

Умер вице-президент "Динамо"

Во вторник, 30 марта, в возрасте 81 года умер вице-президент "Динамо" Михаил Петрошенко.

Свитолина запела от счастья, вернувшись к Монфису

Элина Свитолина вновь встречается с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Об этом стало известно после публикации совместных фото и видео в соцсетях спортсменов.

Боксер-чемпион брутальным апперкотом вырубил претендента

В субботу, 3 апреля, в Дубае (ОАЭ) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Джеймел Херринг - Карл Фрэмптон.

Фильм "Борат 2" Саши Барона Коэна установил необычный рекорд Гиннеса

Фильм "Борат 2" Саши Барона Коэна установил новый, необычный, рекорд Гиннеса. Картина побила рекорд по самому длинному названию для фильма, номинированного на Оскар.

Эмма Стоун впервые стала мамой

Зарубежные СМИ сообщают, что актриса родила своего первенца еще 13 марта. Позже, стало известно, что у пары родилась девочка, имя которой пока тоже держится в секрете.

Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво"

Певица представила свой новый альбом под названием "Красиво". Новая пластинка артистки состоит из 7 треков.

Звезду сериала "Школа" внесли в базу "Миротворца"

22-летняя звезда украинского сериала "Школа" актриса и блогер Лиза Василенко попала в базу Миротворца.

Гордон развеселил сеть архивным фото с волосами

Дмитрий Гордон опубликовал архивное фото, которое стало поводом для шуток. Журналист показал снимок, который был сделан еще в 1999 году на пляже в Одессе вместе с известным психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

Настю Ивлееву заподозрили в увеличении груди

Эпатажная российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева вызвала ажиотаж, опубликовав новое откровенное фото у себя на странице в Инстаграме.