Главные события недели: смена главы "Нафтогаза", диссертация Кивы и увольнение Мендель

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Воскресенье, 02.05.2021
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21:25 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

За прошедшие сутки в медцентрах страны зарегистрировали 5 094 человека с коронавирусом. При этом число умерших сократилось вдвое.

Илья Кива защитил кандидатскую

В Киеве в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины прошла защита диссертации народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы.

Несмотря на то, что все 13 членов комиссии единогласно проголосовали "ЗА", окончательное решение будет принимать Министерство образования и науки.

Игорь Гладковский вернулся в Украину

Объявленный на минувшей неделе в розыск НАБУ Игорь Гладковский, подозреваемый в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды, прибыл в Украину.

В понедельник, 26 апреля, он пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), где ему вручили обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Увольнение Коболева

 

В среду, 28 апреля, Кабмин снял с должности главу Нафтогаза Андрея Коболева, заменив его Юрием Витренко. В "Нафтогазе" назвали манипуляцией и осудили решение Кабмина.

Увольнение Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель планирует покинуть свой пост, который она занимает почти два года.

О том, кто может занять ее место читайте в материале "Телеграф": "Мендель "съели" и могут "съесть" её преемника": почему увольняется пресс-секретарь Зеленского и кто должен её заменить

Андрея Антоненко выпустили из-под стражи

Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, освободили из-под стражи. Решение приняли 30 апреля в Шевченковском суде Киева.

Украина заключила новое соглашение с Pfizer

Украина договорилась с компанией Pfizer о поставках 20 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Малиновский попал в команду тура Серии А

В Бергамо "Аталанта" уничтожила "Болонью" со счетом 5:0. Украинский полузащитник "Богини" Руслан Малиновский по итогам этой встречи попал в команду недели Серии А по версии WhoScored.

"Ман Сити" с Зинченко сделал еще один шаг к чемпионству 

"Кристал Пэлас" в рамках матча 34-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Сити". Встреча, проходившая в пригороде Лондона на стадионе "Селхерст Парк", завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.

Хэмилтон с солидным отрывом выиграл Гран-при Португалии-2021

В воскресенье, 2 мая, на Международном автодроме "Алгарве" состоялась гонка Формулы-1 Гран-при Португалии-2021.

Чисора проиграл Паркеру

В Манчестере (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стало возвращение Дерека Чисоры на ринг. Противостоял известному супертяжу экс-чемпион мира по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер.

Тина Кароль сделала важное заявление в эфире шоу "Голос країни"

Украинская певица Тина Кароль объявила, что не планирует быть тренером в 12 сезоне проекта "Голос країни".

Умер известный актер из фильма "Белое солнце пустыни"

27 апреля стало известно, что на 86-м году жизни скончался звезда фильма "Белое солнце пустыни", грузинский актер Кахи Кавсадзе.

Моргенштерн – "персона нон грата"

В Украине откликнулись на просьбы запретить российскому исполнителю Моргенштерну (настоящее имя - Алишер Валеев) въезд в страну, и внесли в список тех, кто угрожает нацбезопасности Украины. Сам Моргенштерн на это матом выругался о политике и назвал украинцев и россиян братьями.

Звезда "Папиных дочек" впервые станет мамой

26-летняя российская актриса Лиза Арзамасова, которая обрела популярность после исполнения роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", впервые станет мамой.

Украинские певцы впечатлили песней "Христос Воскрес" на 12 языках

Народный артист Украины Александр Пономарев представил уникальное пасхальное песнопение под названием "Христос Воскрес".

Катя Осадчая беременна третьим ребенком

Ведущая передачи о жизни звезд "Світське життя" Екатерина Осадчая находится в положении.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

Все по теме:

Нафтогаз, Коронавирус, Андрей Коболев, Илья Кива, Юрий Витренко, Юлия Мендель, Covid-19.
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