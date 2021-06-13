Главные события недели: разговор Байдена и Зеленского, скандал с формой Украины к Евро-2020, развод Вакарчука

Коронавирус в Украине

За сутки в стране зарегистрировали 857 людей с COVID-19.

Байден поговорил с Зеленским

Во время телефонного разговора президента Украины с президентом США Джо Байденом, американский лидер заявил, что США поддерживают суверенитет Украины.

Обыски в "Партии Шария"

После того как Печерский суд Киева 2 июня арестовал имущество блогера Анатолия Шария, СБУ провела обыски у основателей "Партии Шария".

В ЕС начали признавать украинские свидетельства о вакцинации

Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая признала украинские сертификаты вакцинации.

В офис "Нафтогаза" пожаловали с обысками

Государственная фискальная служба провела обыски в "Нафтогазе" с целью расследования дела о возможном уклонении должностных лиц от уплаты налогов.

США предоставят Украине военную помощь

Министерство обороны США одобрило выделение Украине военной помощи в размере 150 миллионов долларов.

Лидеры G7 требуют от России оставить Украину в покое

Главы стран "Большой семерки" (США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония) в итоговом коммюнике саммита в Британии потребовали от России оставить Украину в покое.

Кроме того стало известно, что страны G7 выделят 1 млрд доз вакцины против коронавируса на протяжении года.

УЕФА не понравилась форма сборной Украины

После запроса Российского футбольного союза (РФС) в УЕФА усмотрели политический подтекст в сочетании фраз "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Позже в УЕФА дала развернутый ответ касательно ситуации с формой сборной Украины.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) отметили, что ведутся переговоры с УЕФА по этому поводу.

"Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными лозунгами сборной по футболу

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил на своей страничке в Facebook, что отныне у слоганов "Слава Украины" и "Героям слава" появился официальный статус.

Футболист потерял сознание во время матча Евро-2020

Во время матча Дания - Финляндия, на газон резко упал хавбек миланского "Интера" и команды датчан Кристиан Эриксен. По предварительной информации, у игрока схватило сердце.

Его увезли со стадиона "Паркен" на скорой.

Евро-2020

В воскресенье, 13 июня, в первом поединке группы D на Евро-2020 встретились команды Англии и Хорватии. Игра прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

Кроме того, в воскресенье играют сборные Австрии и Северной Македонии.

Также ожидается долгожданная встреча команд Украины и Нидерландов. "Телеграф" будет вести прямую трансляцию матча, она будет доступна по этой ссылке.

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая показала своего бойфренда

Петрожицкая таки представила общественности своего молодого человека. Пара впервые вышла в свет вместе.

Победитель Евровидения 2021 Дамиано Давид подтвердил свой роман с Джорджией Солери

Итальянская группы Måneskin снялась для обложки глянца Vanity Fair и дала им откровенное интервью, в котором артист поделился эксклюзивными деталями своей личной жизни. На вопрос о том, состоит ли он в отношениях, парень ответил, что таки у него есть подруга, с которой он встречается уже 4 года.

Лучшие украинские песни первой половины 2021 года

Украинский альбомный чарт "Culture Ukraine" опубликовал ТОР 10 лучших украинских песен первой половины 2021.

Вакарчук разошелся со своей женой

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сообщил, что разводится со своей супругой Лялей Фонаревой.

Анита Луценко призналась, почему так долго скрывала любимого

Известный тренер проекта "Зважені і щасливі", а также эксперт по правильному питанию Анита Луценко призналась, что не состоит в официальном браке с отцом своей 5-летней дочери Мии.