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Воскресенье, 20.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Главные события недели: встреча Байдена и Путина, санкции против Фирташа, смерть Чапкиса

Главные события недели: встреча Байдена и Путина, санкции против Фирташа, смерть Чапкиса
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за прошлые сутки у 479 граждан зарегистрировали COVID-19.

Саммит НАТО

Главы стран НАТО подтверждают свою приверженность итогам саммита в Бухаресте 2008 года, на котором было сделано заявление о том, что Украина станет членом Альянса

Вирастюк принял присягу в Раде

15 июня Василий Вирастюк в Верховной Раде Украины принял присягу народного депутата.

Встреча Байдена и Путина в Женеве

Байден встретился с Путиным: что происходит именно сейчас

В Женеве на вилле Ла Гранж состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Стороны обсуждали в том числе ситуацию в Украине, в частности, на Донбассе, и на ее границах, а также вступление страны в НАТО.

Также президенты США и РФ обсуждали вопрос минских соглашений, однако на своих  пресс-конференциях несколько разошлись в трактовках.

Раскол в "Голосе"

 "Фракции "Голос" уже не существует": депутаты пошли на радикальный шаг

Десять народных депутатов из парламентской фракции партии "Голос" 16 июня заявили о расколе во фракции.

Новый пресс-секретарь Зеленского

Источники рассказали, кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского

Источники рассказали, кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского.

СНБО ввел "максимально возможные санкции" против Фирташа

СНБО после заседания в пятницу принял решение о введении санкций против олигарха Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса. 

Скандал из-за назначения Витренко главой "Нафтогаза"

Окружной административный суд Киева (ОАСК) приостановил действие распоряжения НАПК относительно признания незаконным назначения Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза". 

Лукашенко сказал, как отомстит Украине за закрытие полетов

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать украинские воздушные суда.

США готовят новый удар по России

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. 

ЕВРО-2020

Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией

Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020.

После матча главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко прокомментировал победу над Северной Македонией.

Больше о том, как прошла неделя Евро-2020, можно узнать здесь

Умер Григорий Чапкис

В воскресенье, 13 июня, перестало биться сердце известного танцора и хореографа Григория Чапкиса

Близкое окружения уважаемого танцора глубоко опечалено прискорбной новостью, а украинские знаменитости в социальных сетях комментируют смерть народного артиста.

Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз

55-летний Виктор Павлик и его супруга, 27-летняя Екатерина Репяхова, стали родителями. Ночью 15 июня у них родился сын.

Позже Екатерина Репяхова поделилась первыми снимками новорожденного малыша

Моргенштерн подал в суд на СБУ

Уже не боится ехать в Украину? Моргенштерн подал в суд на СБУ

Российский рэпер Моргенштерн решил судиться с СБУ из-за включения в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

ONUKA порадовала своих фанов новым альбомом KOLIR

В пятницу, 18 июня, украинская электро-фолк-группа ONUKA выпустила свой третий студийный альбом, который получил название KOLIR. 

Певицу МакSим подключили к ИВЛ

Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. Отмечается, что все симптомы у певицы соответствуют коронавирусу. У МакSим почти 40% поражения легких.

Джиджи Хадид решила уйти из моделинга

25-летняя американская супермодель Джиджи Хадид после появления на свет своего первенца начала задумываться об завершении модельной карьеры

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 203

Все по теме:

Владимир Путин, Дмитрий Фирташ, Голос, Евро-2020, Джо Байден, Григорий Чапкис.
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