Именины 21 октября: кого поздравляем с Днем ангела в субботу по новому стилю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 21 октября, в 2023 году отмечается Всемирный день йододефицита, День домашнего кино, Праздник разума, День сладостей в США.

Кроме того, в этот день по новому календарю ПЦУ в Украине почитается память преподобного Илариона Великого и преподобного Илариона, схимника Печерского. А носители сразу 24 мужских и женских имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 21 октября

Аза, — это имя может иметь древнееврейское происхождение (и значить "твердая", "уверенная"), или же переводиться как "утешение" с арабского.

Пелагея, — это древнегреческое имя, которое переводится как "морская" и является эпитетом богини Афродиты.

Мужские именины 21 октября

Александр, — греческое имя, что переводится как "тот, кто защищает".

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Анатолий, — древнегреческое имя, которое значит "восточный" или "восход солнца".

Аркадий, — имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии", или в переносном значении "пастух" или "счастливый человек".

Василий, — это древнее греческое имя, которое переводится как "царь" или "царский".

Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".

Вольдемар (Вальдемар), — считается, что это немецкая версия имени Владимир. Покровителями Вольдемаров также являются святые Владимиры.

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец". 21 октября церковью почитается мученик Георгий Иерусалимский.

Демьян, — согласно основной версии, это имя греческого происхождения, которое значит "покорять", "усмирять". 21 октября чтится священномученик Дамиан Воскресенский.

Дмитрий, — это популярное на сегодня имя пришло из Древней Греции и буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Егор, — изначально это было славянской формой имени "Георгий", однако со временем стало самостоятельным именем.

Захар, — это имя имеет древнегреческое происхождение и значит "тот, кто помнит Бога" или "Божья память". 21 октября почитается преподобномученик Захария.

Иван, Ян, — оба этих имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом". 21 октября чтятся мученики Иоанн Пелопонесский и Иоанн Иерусалимский.

Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий". 21 октября почитается святитель Иларион Киевский, преподобный Иларион Печерский.

Константин, — это латинское имя, которое значит "постоянный" или "стойкий".

Николай, — с древнегреческого языка имя буквально переводится как "победитель народов".

Сергей, — с латинского это имя переводится как "высокий" или "знатный".

Теодор, Федор, — эти два имени на самом деле имеют одно происхождение, от греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар". 21 октября почитается священномученик Феодор Беляев.

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев". 21 октября чтится мученик Иулиан Иерусалимский.

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 21 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 3 ноября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.

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