Іменини 21 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у суботу за новим стилем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 21 жовтня, 2023 року відзначається Всесвітній день йододефіциту, День домашнього кіно, Свято розуму, День солодощів у США.

Крім того, цього дня за новим календарем ПЦУ в Україні вшановується пам’ять преподобного Іларіона Великого та преподобного Іларіона, схимника Печерського. А носії одразу 24 чоловічих та жіночих імен святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 21 жовтня

Аза, — це ім’я може мати давньоєврейське походження (і означати "тверда", "впевнена"), або ж перекладатися як "втіха" з арабської.

Пелагея, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "морська" і є епітетом богині Афродіти.

Чоловічі іменини 21 жовтня

Олександр, — грецьке ім’я, що перекладається як "той, хто захищає".

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Анатолій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "східний" або "схід сонця".

Аркадій, — ім’я давньогрецького походження, яке означає "житель Аркадії", або в переносному значенні "пастух" або "щаслива людина".

Василь, — це давнє грецьке ім’я, яке перекладається як "цар" або "царський".

Володимир — слов’янське ім’я, що означає "володіти світом".

Вольдемар (Вальдемар), — вважається, що це німецька версія імені Володимир. Покровителями Вольдемарів також є святі Володимири.

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб". 21 жовтня церквою вшановується мученик Георгій Єрусалимський.

Дем’ян, — згідно з основною версією, це ім’я грецького походження, яке означає "підкоряти", "утихомирювати". 21 жовтня вшановується священномученик Даміан Воскресенський.

Дмитро, — це популярне на сьогодні ім’я прийшло з Стародавньої Греції і буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям.

Захар, — це ім’я має давньогрецьке походження і означає "той, хто пам’ятає Бога" або "Божа пам’ять". 21 жовтня вшановується преподобномученик Захарія.

Іван, Ян, — обидва ці імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом". 21 жовтня вшановуються мученики Іоан Пелопонеський та Іоан Єрусалимський.

Іларіон, — з давньогрецької перекладається як "веселий", "радісний", "тихий". 21 жовтня вшановується святитель Іларіон Київський, преподобний Іларіон Печерський.

Костянтин, — це латинське ім’я, яке означає "постійний" або "стійкий".

Микола, — з давньогрецької мови ім’я буквально перекладається як "переможець народів".

Сергій, — з латинської це ім’я перекладається як "високий" або "знатний".

Теодор, Федір, — ці два імені насправді мають одне походження, від грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар". 21 жовтня вшановується священномученик Феодор Бєляєв.

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв". 21 жовтня вшановується мученик Іуліан Єрусалимський.

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 21 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 3 листопада. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян, Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна.

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