Головні події тижня: санкції проти Гужви і Шарія, Меркель зустрілася із Зеленським, Варфоломій відвідав Київ

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Коронавірус в Україні

Коронавірус

На ранок неділі, 22 серпня, незважаючи на падіння загального числа інфікованих коронавірусом, зросла кількість пацієнтів з важкою формою хвороби.

Інсталяцію з "ностальгією за СРСР" на місці вбивства Небесної сотні тут же знесли

Інсталяція з ностальгією за СРСР

У Києві напередодні Дня Незалежності розгорівся неабиякий скандал через встановлення на Алеї Героїв Небесної Сотні інсталяцій з "ностальгією за СРСР". Там вранці, 17 серпня, почали установку "радянських" автоматів з газованою водою, проте до обіду прийшли активісти і все знесли.

В Офісі Президента знесення інсталяцій з "ностальгією за СРСР" назвали "наслідком маніпуляцій ".

Кореспондент "Телеграфа" побував на місці подій і показав, що від неї залишилося.

У Києві провели масштабну репетицію параду до Дня Незалежності

Репетиція параду до Дня Незалежності в Києві

У центрі столиці сьогодні, 18 серпня, провели чергову репетицію параду до 30-ї річниці Незалежності України. Дійство супроводжувалося масштабним перекриттям ряду вулиць, а найцікавіші відео з місця події "Телеграф" зібрав в один матеріал.

Кореспондент "Телеграфа" також не оминув масштабну підготовку до Дня Незалежності увагою і показав, як військові готуються до параду.

Варто зазначити, що в ході репетиції показали різні одиниці сучасної броньованої та бойової техніки, що є на озброєнні української армії. Кореспондент "Телеграфа" на фото зафіксував всю військову міць.

У Кривому Розі поховали мера Костянтина Павлова

У Кривому Розі поховали мера Костянтина Павлова

Чотири дні тому, 15 серпня, суспільство шокувала новина про раптову загибель міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова — мера знайшли з вогнепальним пораненням в його будинку.

19 серпня, відбулася церемонія прощання з Павловим, яку відвідали сотні людей.

На церемонію прощання приїхали депутати від ОТЗЖ Ілля Ківа, Олександр Качний, Юрій Загородній, "Слуга народу" Юрій Корявченков, мер Дніпра Борис Філатов. Також попрощатися з мером Кривого Рогу приїхала визволителька міста Валентина Погорєлова.

Поховали Костянтина Павлова на Центральному кладовищі.

Засідання РНБО

РНБО

Рада національної безпеки і оборони під час свого засідання в п’ятницю, 20 серпня, прийняв рішення про введення персональних санкцій проти ряду осіб, серед яких виявився головний редактор видання "Країна UA" Ігор Гужва, а також Анатолій Шарій і його дружина Ольга.

Крім того було прийнято рішення про повернення в державну власність черкаського хімічного заводу "Азот".

У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла молитва зі Вселенським патріархом

Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій напередодні тридцятої річниці Дня Незалежності України приїхав до Києва.

У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі в суботу, 21 серпня, вранці відбулася подячна молитва за участю прибулого в Україну Вселенського патріарха Варфоломія.

Меркель в Києві

Меркель і Зеленський

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у неділю, 22 серпня, прибула з одноденним робочим візитом в Україну.

Під час свого візиту до Києва багато часу приділила темі Мінських домовленостей і Нормандського формату.

Разом з тим, ніяких гарантій щодо поставок в Україну озброєння і в питаннях збереження транзиту газу вона не дала.

Українець у фіналі чемпіонату Європи з шашок виніс росіянина

Юрій Анікєєв

Український шашкіст Юрій Анікєєв вдруге поспіль виграв чемпіонат Європи з шашок-64.

Перша олімпійська чемпіонка України хоче позбутися громадянства

Оксана Баюл

Легендарна фігуристка Оксана Баюл, яка принесла Україні першу золоту медаль на Олімпійських іграх в 1994 році, хоче позбутися українського громадянства.

"Телеграф" з’ясував подробиці з життя легендарної фігуристки, яка і раніше потрапляла у скандали, в тому числі пов’язані з судовими позовами проти України.

Скандал за участю Павла Зіброва в концерті до Дня Незалежності

Павло Зібров не співатиме на концерті до Дня Незалежності

Підготовка концерту до Дня Незалежності в черговий раз обростає скандалами. На цей раз в епіцентрі скандалу опинився Павло Зібров з його піснею "Хрещатик".

Як виявилося, артист в самому концерті участі не братиме, однак його пісню "Хрещатик" вирішили запропонувати іншим виконавцям.

На інцидент відреагувала також дружина виконавця — Марина Зіброва. Той факт, що Павла не покликали на святковий концерт жінка назвала "плювком в обличчя".

Боба Ділана звинуватили в згвалтуванні 12-річної дівчинки

Боб Ділан

Американський співак, лауреат Нобелівської премії Боб Ділан потрапив в скандал сексуального характеру. Артиста звинуватили в згвалтуванні 12-річної дівчинки.

Джамала і TAYANNA презентували спільний трек до Дня незалежності України

Джамала і Tayanna

Українські співачки Джамала та Tayanna в п’ятницю, 20 серпня, презентували першу спільну композицію під назвою "Моя Земля" і вже отримали схвальні відгуки шанувальників.