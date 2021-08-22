Рус

Головні події тижня: санкції проти Гужви і Шарія, Меркель зустрілася із Зеленським, Варфоломій відвідав Київ

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читати російською
Автор
51
Головні події тижня: санкції проти Гужви і Шарія, Меркель зустрілася із Зеленським, Варфоломій відвідав Київ Новина оновлена 22 серпня 2021, 22:18
Головні події тижня

Традиційний дайджест головних новин тижня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

На ранок неділі, 22 серпня, незважаючи на падіння загального числа інфікованих коронавірусом, зросла кількість пацієнтів з важкою формою хвороби.

Інсталяцію з "ностальгією за СРСР" на місці вбивства Небесної сотні тут же знесли

Інсталяція з ностальгією за СРСР
Інсталяція з ностальгією за СРСР

У Києві напередодні Дня Незалежності розгорівся неабиякий скандал через встановлення на Алеї Героїв Небесної Сотні інсталяцій з "ностальгією за СРСР". Там вранці, 17 серпня, почали установку "радянських" автоматів з газованою водою, проте до обіду прийшли активісти і все знесли.

В Офісі Президента знесення інсталяцій з "ностальгією за СРСР" назвали "наслідком маніпуляцій ".

Кореспондент "Телеграфа" побував на місці подій і показав, що від неї залишилося.

У Києві провели масштабну репетицію параду до Дня Незалежності

Репетиція параду до Дня Незалежності в Києві
Репетиція параду до Дня Незалежності в Києві

У центрі столиці сьогодні, 18 серпня, провели чергову репетицію параду до 30-ї річниці Незалежності України. Дійство супроводжувалося масштабним перекриттям ряду вулиць, а найцікавіші відео з місця події "Телеграф" зібрав в один матеріал.

Кореспондент "Телеграфа" також не оминув масштабну підготовку до Дня Незалежності увагою і показав, як військові готуються до параду.

Варто зазначити, що в ході репетиції показали різні одиниці сучасної броньованої та бойової техніки, що є на озброєнні української армії. Кореспондент "Телеграфа" на фото зафіксував всю військову міць.

У Кривому Розі поховали мера Костянтина Павлова

У Кривому Розі поховали мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі поховали мера Костянтина Павлова

Чотири дні тому, 15 серпня, суспільство шокувала новина про раптову загибель міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова — мера знайшли з вогнепальним пораненням в його будинку.

19 серпня, відбулася церемонія прощання з Павловим, яку відвідали сотні людей.

На церемонію прощання приїхали депутати від ОТЗЖ Ілля Ківа, Олександр Качний, Юрій Загородній, "Слуга народу" Юрій Корявченков, мер Дніпра Борис Філатов. Також попрощатися з мером Кривого Рогу приїхала визволителька міста Валентина Погорєлова.

Поховали Костянтина Павлова на Центральному кладовищі.

Засідання РНБО

РНБО
РНБО

Рада національної безпеки і оборони під час свого засідання в п’ятницю, 20 серпня, прийняв рішення про введення персональних санкцій проти ряду осіб, серед яких виявився головний редактор видання "Країна UA" Ігор Гужва, а також Анатолій Шарій і його дружина Ольга.

Крім того було прийнято рішення про повернення в державну власність черкаського хімічного заводу "Азот".

У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла молитва зі Вселенським патріархом

Варфоломій
Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій напередодні тридцятої річниці Дня Незалежності України приїхав до Києва.

У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі в суботу, 21 серпня, вранці відбулася подячна молитва за участю прибулого в Україну Вселенського патріарха Варфоломія.

Меркель в Києві

Меркель і Зеленський
Меркель і Зеленський

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у неділю, 22 серпня, прибула з одноденним робочим візитом в Україну.

Під час свого візиту до Києва багато часу приділила темі Мінських домовленостей і Нормандського формату.

Разом з тим, ніяких гарантій щодо поставок в Україну озброєння і в питаннях збереження транзиту газу вона не дала.

Українець у фіналі чемпіонату Європи з шашок виніс росіянина

Юрій Анікєєв
Юрій Анікєєв

Український шашкіст   Юрій Анікєєв вдруге поспіль виграв чемпіонат Європи з шашок-64.

Перша олімпійська чемпіонка України хоче позбутися громадянства

Оксана Баюл
Оксана Баюл

Легендарна фігуристка Оксана Баюл, яка принесла Україні першу золоту медаль на Олімпійських іграх в 1994 році, хоче позбутися українського громадянства.

"Телеграф" з’ясував подробиці з життя легендарної фігуристки, яка і раніше потрапляла у скандали, в тому числі пов’язані з судовими позовами проти України.

Скандал за участю Павла Зіброва в концерті до Дня Незалежності

Павло Зібров не співатиме на концерті до Дня Незалежності
Павло Зібров не співатиме на концерті до Дня Незалежності

Підготовка концерту до Дня Незалежності в черговий раз обростає скандалами. На цей раз в епіцентрі скандалу опинився Павло Зібров з його піснею "Хрещатик".

Як виявилося, артист в самому концерті участі не братиме, однак його пісню "Хрещатик" вирішили запропонувати іншим виконавцям.

На інцидент відреагувала також дружина виконавця — Марина Зіброва. Той факт, що Павла не покликали на святковий концерт жінка назвала "плювком в обличчя".

Боба Ділана звинуватили в згвалтуванні 12-річної дівчинки

Боб Ділан
Боб Ділан

Американський співак, лауреат Нобелівської премії Боб Ділан потрапив в скандал сексуального характеру. Артиста звинуватили в згвалтуванні 12-річної дівчинки.

Джамала і TAYANNA презентували спільний трек до Дня незалежності України

Джамала і Tayanna
Джамала і Tayanna

Українські співачки Джамала та Tayanna в п’ятницю, 20 серпня, презентували першу спільну композицію під назвою "Моя Земля" і вже отримали схвальні відгуки шанувальників.

Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну
Політика
Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну
Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну
Дата публікації
Категорія
Головні події тижня: санкції проти Гужви і Шарія, Меркель зустрілася із Зеленським, Варфоломій відвідав Київ
Головні події тижня: санкції проти Гужви і Шарія, Меркель зустрілася із Зеленським, Варфоломій відвідав Київ
Дата публікації
Категорія
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Дата публікації
Категорія
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"