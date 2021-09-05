Головні події тижня: зустріч Зеленського і Байдена, США покинули Афганістан, нові утиски кримських татар

Традиційний дайджест головних новин тижня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні станом на ранок неділі, 5 вересня, зафіксували 1379 нових випадків коронавируса.

Монастирський повернув Геращенко на роботу в МВС

Антон Геращенко

Колишнього заступника голови Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка, якого 4 серпня звільнили з місця роботи, повернули на посаду радника.

Останній літак США покинув Афганістан

США пішли з Афганістану

У ніч на 31 серпня останній американський військовий покинув Кабул, передавши контроль над столичним аеропортом в руки "Талібану".

Як тільки з міжнародного аеропорту Хаміда Карзая полетіли всі американці, на його територію зайшли бойовики "Талібану". Вони заявили, що Афганістан став "по-справжньому незалежним".

Зустріч Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден

1 вересня в США пройшла довгоочікувана зустріч американського та українського президентів — Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським колегою Джо Байденом вперше приїхав до Каліфорнії. Перший в історії України президентський візит в Сан-Франциско відкрили вкрай оригінально — кольорами українського прапора підсвітили мерію міста. У Каліфорнії Зеленський провів зустріч з бізнесменами, в тому числі представниками Apple.

Також з’явилася реакція Кремля на візит Зеленського до Байдена. Зокрема прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков засмутився, що країни дружать "проти Росії".

Реакцію західної преси на зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена читайте в матеріалі "Телеграфа".

Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Медведчуку продовжили домашній арешт

Печерський районний суд Києва 2 вересня продовжив цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють в державній зраді. Запобіжний захід продовжили до 28 жовтня. Весь цей час нардеп повинен носити електронний браслет.

Смерть українця в Польщі

Дмитро Никифоренко

У Польщі трагічно загинув 25-річний українець, стосовно якого копи застосували тортури як до "буйного". Але з’явилося відео, яке свідчить про зворотне.

Про те, що сталося з хлопцем насправді в той фатальний день, і чому він не міг спровокувати польських поліціянтів на такі жорсткі дії "Телеграфу" розповіла наречена загиблого Сузанна Водолівова.

Українець помер в поліційному витверезнику ще 30 липня, однак перша інформація про цей випадок в ЗМІ потрапила тільки 18 серпня.

Викрадення кримських татар

Затримання кримських татар в Криму

Вранці 4 вересня в окупованому Криму російські силовики вивезли в невідомому напрямку першого заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джелялова. Крім нього за два дні були викрадені Ельдар Одаманов, Азіз Ахтємов, Шевкет Усеінов і Асан Ахтємов.

Пізніше в Сімферополі під будівлею ФСБ російські силовики посадили в автозаки та повезли в відділення "поліції" близько сорока осіб, які прийшли дізнатися про їхню долю.

Влада України заявили, що така реакція Росії є відповіддю на запуск роботи "Кримської платформи".

Бунтівники у Гвінеї заявили про арешт президента

Заарештований президент Гвінеї

У столиці африканської держави Гвінея бійці спецвійськ влаштували державний переворот, через що в столиці Конакрі було чути стрілянину, а до резиденції президента стягнули військову техніку.

Спочатку повідомлялося, що лоялістам вдалося придушити путч і доставити президента в безпечне місце, однак пізніше з’явилася інформація, що його заарештували.

На Паралімпіаді Україна завоювала 98 медалей

Українські паралімпійці

Паралімпійська команда України завершила змагання в Токіо на шостому місці в загальнокомандному медальному заліку. На рахунку "Жовто-синіх" значне число нагород — 98.

У неділю, 5 вересня, в аеропорт "Бориспіль" прилетів величезний десант українських паралімпійців. Для зустрічі численної української делегації виділили термінал F.

Співачка Ірина Федишин виявилася в епіцентрі скандалу

Ірина Федишин

Відома українська співачка Ірина Федишин потрапила в скандал, пов’язаний з незаконним використанням її пісень.

Репер Моргенштерн одружується

Моргенштерн

Скандальний російський репер Моргенштерн тримає в таємниці все, що пов’язано з його весіллям з Діларой Зінатулліной. За інформацією деяких ЗМІ, весілля мало відбутися 1-го вересня, проте в мережі з’являються фотографії теплохода, на якому нібито і має відбутися ця подія, з написом 31-е серпня.

На його весіллі серед інших була помічена ведуча і блогер Настя Івлєєва, яка прийшла в траурній сукні.

Мегапопулярний український співак стане ведучим "Танців з зірками"

Макс Барських

Український співак Макс Барських стане ведучим зоряного балкона в першому ефірі нового сезону шоу "Танці з зірками".

Злата Огневич розкрила подробиці першої вечірки "Холостячки-2"

Злата Огневич

Злата відкрила завісу таємниці та розповіла, як пройшла перша зустріч з претендентами на її серце. За її словами, вона жодного разу не пошкодувала, що взяла участь в проєкті, адже для неї це "не шоу, а справжнє життя".