Главные события недели: встреча Зеленского и Байдена, США покинули Афганистан, новые притеснения крымских татар

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, зафиксировали 1379 новых случаев коронавируса.

Монастырский вернул Геращенко на работу в МВД

Антон Геращенко

Бывшего заместителя главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко, которого 4 августа уволили с места работы, вернули на должность советника.

Последний самолет США покинул Афганистан

США ушли из Афганистана

В ночь на 31 августа последний американский военный покинул Кабул, передав контроль над столичным аэропортом в руки "Талибана".

Как только из международного аэропорта Хамида Карзая улетели все американцы, на его территорию зашли боевики "Талибана". Они заявили, что Афганистан стал "по-настоящему независимым".

Встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

1 сентября в США прошла долгожданная встреча американского и украинского президентов — Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом впервые приехал в Калифорнию. Первый в истории Украины президентский визит в Сан-Франциско приняли крайне оригинально — цветами украинского флага подсветили мэрию города. В Калифорнии Зеленский провел встречу с бизнесменами, в том числе представителями Apple.

Также появилась реакция Кремля на визит Зеленского к Байдена. В частности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расстроился, что страны дружат "против России".

Реакцию западной прессы на встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена читайте в материале "Телеграфа".

Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Медведчуку продлили домашний арест

Печерский районный суд Киева сегодня, 2 сентября, продолжил круглосуточный домашний арест народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене. Меру пресечения продлили до 28 октября. Все это время нардеп должен носить электронный браслет.

Смерть украинца в Польше

Дмитрий Никифоренко

В Польше трагически погиб 25-летний украинец, по отношению к которому копы применили пытки как к "буйному". Но появилось видео, которое свидетельствует об обратном.

О том, что произошло с парнем на самом деле в тот роковой день, и почему он не мог спровоцировать польских полицейских на столь жесткие действия "Телеграфу" рассказала невеста погибшего Сузанна Водоливова.

Украинец умер в полицейском вытрезвителе еще 30 июля, однако первая информация об этом случае в СМИ попала только 18 августа.

Похищения крымских татар

Задержания крымских татар в Крыму

Утром 4 сентября в оккупированном Крыму российские силовики вывезли в неизвестном направлении первого заместителя главы Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова. Кроме него в последние два дня были похищены Эльдар Одаманов, Азиз Ахтемов, Шевкет Усеинов и Асан Ахтемов.

Позже в Симферополе под зданием ФСБ российские силовики погрузили в автозаки и увезли в отделения "полиции" около сорока человек, которые пришли узнать об их судьбе.

Власти Украины заявили, что такая реакция России является ответом на запуск работы "Крымской платформы".

Мятежники в Гвинее заявили об аресте президента

Арестованный президент Гвинеи

В столице африканского государства Гвинея бойцы спецназа устроили государственный переворот из-за чего в столице Конакри была слышна стрельба, а к резиденции президента стянули военную технику.

Изначально сообщалось, что лоялистам удалось подавить путч и доставить президента в безопасное место, однако позже появилась информация, что его арестовали.

На Паралимпиаде Украина завоевала 98 медалей

Украинские паралимпийцы

Паралимпийская команда Украины завершила соревнования в Токио на шестом месте в общекомандном медальном зачете. На счету "Желто-синих" внушительное число наград — 98.

В воскресенье, 5 сентября, в аэропорт "Борисполь" прилетел огромный десант украинских паралимпийцев. Для встречи многочисленной украинской делегации выделили терминал F.

Певица Ирина Федишин оказалась в эпицентре скандала

Ирина Федишин

Известная украинская певица Ирина Федишин попала в скандал, связанный с незаконным использованием ее песен.

Рэпер Моргенштерн женится

Моргенштерн

Скандальный российский рэпер Моргенштерн держит в тайне все, что связано с его свадьбой с Диларой Зинатуллиной. По информации некоторых СМИ, свадьба должна пройти 1-го сентября, однако в сети появляются фотографии теплохода, на котором якобы и должно состояться это событие, с надписью 31-е августа.

На его свадьбе среди прочих была замечена ведущая и блогер Настя Ивлеева, которая пришла в траурном платье.

Мегапопулярный украинский певец станет ведущим "Танцев со звездами"

Макс Барских

Украинский певец Макс Барских станет ведущим звездного балкона в первом эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами".

Злата Огневич раскрыла подробности первой вечеринки "Холостячки-2"

Злата Огневич

Злата приоткрыла завесу тайны и рассказала, как прошла первая встреча с претендентами на ее сердце. По ее словам, она ни разу не пожалела, что приняла участие в проекте, ведь для нее это "не шоу, а настоящая жизнь".