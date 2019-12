Итоги дня 3 декабря: Пристайко на саммите НАТО и перезагрузка ГБР

11

Хоакин Феникс получил звание "Человека года" по версии PETA

Актер Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в выдвинутом на "Оскар" фильме "Джокер", признан "Человеком года" по версии американской организаций PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), занимающейся защитой животных.