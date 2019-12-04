Итоги дня 3 декабря: Пристайко на саммите НАТО и перезагрузка ГБР

3 Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования. Верховная Рада усилила полномочия директора Государственного бюро расследований (ГРБ) и разрешила переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

4 Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен. Владимир Зеленский надеется, что за время председательства новой Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС будет продолжать поддерживать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

5 Зеркаль заявила, что Украине было известно о задержании военной помощи США, но эту информацию решили скрыть от общественности. О блокировке помощи по безопасности Украине от США, которая состоялась 25 июля, в окружении президента Украины Владимира Зеленского знали еще в июле. И пытались скрыть эту информацию от общественности.

6 Украина проиграла Хорватии во втором спарринге. Сборная Украины по футзалу после победы в первом (вчерашнем) товарищеском матче с хорватами (3:1), вчера этому же сопернику проиграла.

7 Обнародованы подробности голосования за «Золотой мяч» 2019 года. Звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал победителем в голосовании за "Золотой мяч"-2019, опередив ближайшего конкурента лишь на семь очков.

9 Эдди Хирн готовит громкий бой уже в начале следующего года. Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) могут выяснить сильнейшего уже через три месяца.

10 По словам главного тренера россиян, он был бы рад встретиться с командой Шевченко на финише чемпионата Европы. 30 ноября состоялась жеребьевка Евро-2020, в ходе которой были сформированы составы групп. При этом заранее было известно, что команды Украины и России УЕФА постарается разводить до последнего. Команды не сыграют раньше четвертьфинала, но их встреча на чемпионате Европы вполне реальна.

11 Хоакин Феникс получил звание "Человека года" по версии PETA Актер Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в выдвинутом на "Оскар" фильме "Джокер", признан "Человеком года" по версии американской организаций PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), занимающейся защитой животных.

12 3 декабря культовый музыкант Сергей Михалок и его новая группа Drezden презентовали второй студийный альбом "Эдельвейс" и сообщили о ближайших планах. В альбом "Эдельвейс", который еще до своего выхода наделал немало шума, вошли 11 стильных треков.

13 Apple объявила первых лауреатов музыкальной премии Apple Music Awards Компания Apple учредила свою ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards и назвала первых победителей.

14 Сестра Ким Кардашьян - Кайли Дженнер - продолжат приводить в недоумение как папарацци, так и своих фанатов. Дело в том, что 22-летную модель и суперуспешную бизнес-леди, засняли на выходных в компании ее бывшего бойфренда и отца ее дочки Сторми — Скотта Трэвиса.

15 Судебные разбирательства дел бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа, из-за которых, по слухам, от актера ушла девушка, будут продолжаться еще долго. Так, недавно стало известно, что рассмотрение дела о клевете, в котором обвинил актер свою бывшую жену, перенесли аж на август 2020 года.