Итоги дня 3 декабря: Пристайко на саммите НАТО и перезагрузка ГБР

Саммит НАТО
В Лондоне началась двухдневная встреча лидеров НАТО, приуроченная к 70-летию альянса.
Генсек НАТО заявил, что Альянс не определяет Россию как врага, но прилагает усилия, чтобы военное вторжение РФ, которое произошло в Украине, не повторилось против членов Альянса.
Также генсек НАТО, говоря об Украине, подчеркнул, что есть много промежуточных этапов между полноценным членством в Альянсе и "ничем".
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить 4% ВВП на оборону, тогда как сейчас установлена цель в 2%. Также Трамп назвал опасным заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. Сам же Макрон заявил во вторник, что не считает нужным отказываться от своего комментария.
Президент Польши Анджей Дуда считает неправильным определение террористической угрозы как главной для Альянса, поскольку российская угроза также важна.
В свою очередь, литовский президент Гитанас Науседа призвал собравшихся в Лондоне лидеров стран НАТО рассматривать Россию как угрозу существующему миропорядку.
Глава МИД раскритиковал НАТО за нерешительность.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ответ на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не Россия, а терроризм является наибольшей угрозой НАТО, заявил об осуществлении РФ терроризма на государственном уровне.
Также Пристайко напомнил лидерам стран-членов НАТО, что Украина защищает восточный фланг Североатлантического альянса.
Министр иностранных дел Украины придумал термин для обозначения главного ожидания от России.
Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования.
Верховная Рада усилила полномочия директора Государственного бюро расследований (ГРБ) и разрешила переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.
В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен.
Владимир Зеленский надеется, что за время председательства новой Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС будет продолжать поддерживать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Зеркаль заявила, что Украине было известно о задержании военной помощи США, но эту информацию решили скрыть от общественности.
О блокировке помощи по безопасности Украине от США, которая состоялась 25 июля, в окружении президента Украины Владимира Зеленского знали еще в июле. И пытались скрыть эту информацию от общественности.
Украина проиграла Хорватии во втором спарринге.
Сборная Украины по футзалу после победы в первом (вчерашнем) товарищеском матче с хорватами (3:1), вчера этому же сопернику проиграла.
Обнародованы подробности голосования за «Золотой мяч» 2019 года.
Звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал победителем в голосовании за "Золотой мяч"-2019, опередив ближайшего конкурента лишь на семь очков.
Динамо подписало форварда сборной Бельгии
Динамо подписало контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим.
Эдди Хирн готовит громкий бой уже в начале следующего года.
Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) могут выяснить сильнейшего уже через три месяца.
По словам главного тренера россиян, он был бы рад встретиться с командой Шевченко на финише чемпионата Европы.
30 ноября состоялась жеребьевка Евро-2020, в ходе которой были сформированы составы групп. При этом заранее было известно, что команды Украины и России УЕФА постарается разводить до последнего. Команды не сыграют раньше четвертьфинала, но их встреча на чемпионате Европы вполне реальна.
Хоакин Феникс получил звание "Человека года" по версии PETA
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3 декабря культовый музыкант Сергей Михалок и его новая группа Drezden презентовали второй студийный альбом "Эдельвейс" и сообщили о ближайших планах.
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Дело в том, что 22-летную модель и суперуспешную бизнес-леди, засняли на выходных в компании ее бывшего бойфренда и отца ее дочки Сторми — Скотта Трэвиса.
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Биологическая дочь звездных родителей Шайло, которая начала подготовку к смене пола, сейчас сменила имя. Отныне 13-летнюю девочку официально зовут не Шайло, а Джон.