Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ

ID-карта Зеленского
Первым, кто получил КЭП на свою ID-карту, стал президент Украины Владимир Зеленский.
Исключение Филарета
Православная церковь Украины на заседании Священного Синода 4 февраля прекратила полномочия Почетного патриарха Филарета в Священном Синоде, сообщила пресс служба ПЦУ.
Реформы власти
Владимир Зеленский заявил о грядущих изменениях в судебной системе.
Зарплаты министров
Кабмин решил привязать зарплаты министров и их замов к средней зарплате по Украине.
Две платежки на газ
Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, почему потребители в январе получили две платежки - за газ и его транспортировку.
Смертельные лавины в Турции
Лавина сошла в районе Бахчесарай во время плохой погоды, снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, проезжавшие по шоссе Ван - Бахчесарай.
После этого лавина обрушилась на автомобильную горную дорогу на востоке Турции, накрыв большую команду спасателей, направленных найти двух людей, пропавших без вести из-за предыдущей лавины.
Далее поступила информация об увеличении количества жертв до 53.
Крушение самолета
В стамбульском аэропорту "Сабиха Гекчен" произошла авария с самолетом авиакомпании Pegasus, который по предварительным данным, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и распался на части.
После авиакатастрофы в больницу попали не менее 52 человек.
Диагностика коронавируса
Всемирная организация здравоохранения передала в Украину тест-системы для диагностики нового коронавируса.
Выплата пенсий в ОРДЛО
Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий.
Ремонт украинских дорог
Укравтодор сообщает о более высоких темпах строительства и ремонта дорог государственного назначения, чем это планировалось ранее.
Кабинет министров начинает экспериментальный проект в ремонте украинских дорог.
Подорожание воды в Украине
Тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение вырастут в среднем на 15-20%.
Конец существования
Гандбольная команда "ZTR" прекращает свое существование из-за отсутствия финансирования.
Победа Динамо
Футболисты киевского "Динамо" провели стартовый контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Белеке (Турция).
Арест потенциального соперника Ломанченко
Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис добровольно сдался в полицию после появления в соцсетях резонансного видео, на котором он хватает за горло женщину и силой уводит ее из зрительного зала спортивной арены.
Недопуск России на чемпионат мира - 2022
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретила сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу - 2022, который пройдет в Катаре. Об этом сообщил катарский телеканал BeIN Sports 5.
Две победы Шахтера
Шахтер одержал победу над Македонией ГП в стартовом товарищеском матче на втором сборе в Турции.
Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли 5 февраля вничью (2:2) с датским клубом "Сеннерйюск" (Гадерслев) на сборе в Турции.
Диагноз Шеннен Доэрти
17 лет тюрьмы
Турецкий актер, исполнивший роль Бехрам-Паши в телесериале "Великолепный век", следующие 17 лет проведет за решеткой.
"Книжный Арсенал 2020"
Организаторы "Книжного Арсенала" заявили о том, что в этом году они получили рекордное количество заявок на участие.
История Украины за 5 минут
New Yorker отметил клип ТНМК и Сашка Даниленко.
"Индиана Джонс"
В будущем нас ждет еще один фильм о приключениях Индианы Джонса, причем эту роль вновь исполнит Харрисон Форд.