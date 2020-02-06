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Четверг, 06.02.2020
Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ
Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ
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Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ

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Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ
07:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Зеленский получил ID-карту с электронной подписью. Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ. Зарплаты министров привязали к средней зарплате по Украине. Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование. Шеннен Доэрти обнародовала свой диагноз и другие события 5 февраля.

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Кабмин, Паспорт, Филарет, Укравтодор, Владимир Зеленский, Священный Синод, ID-карта, Епифаний, ПЦУ, Кэп.
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