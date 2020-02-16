Итоги дня 15 февраля: Зеленский в Мюнхене, съезд "Слуги народа" и "черные ящики" PS752

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Зеленский в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский напомнил, что война в Украине является важным вопросом для всей Европы.

Зеленский также напомнил, что, за почти два месяца после достижения соглашения о прекращении огня на Донбассе, зафиксированы сотни обстрелов украинских позиций.

Президент заявил, что упоминания об Украине исключительно как о коррумпированном государстве являются ложными и безосновательными.

Зеленский добавил, что в случае выборов на Донбассе за безопасностью могут следить "совместные патрули". В Украине планируют создать Министерство по вопросам реинтеграции Донбасса.

Владимир Зеленский заявил о том, что надеется совершить визит в США и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.