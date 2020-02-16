Итоги дня 15 февраля: Зеленский в Мюнхене, съезд "Слуги народа" и "черные ящики" PS752

Зеленский в Мюнхене
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский напомнил, что война в Украине является важным вопросом для всей Европы.
Зеленский также напомнил, что, за почти два месяца после достижения соглашения о прекращении огня на Донбассе, зафиксированы сотни обстрелов украинских позиций.
Президент заявил, что упоминания об Украине исключительно как о коррумпированном государстве являются ложными и безосновательными.
Зеленский добавил, что в случае выборов на Донбассе за безопасностью могут следить "совместные патрули". В Украине планируют создать Министерство по вопросам реинтеграции Донбасса.
Владимир Зеленский заявил о том, что надеется совершить визит в США и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.
Украина и Иран обсудили расследования катастрофы самолета МАУ
Украина и Иран решали, где и когда будут расшифрованы "черные ящики" лайнера "МАУ".
На Иран могут подать в суд за сбитый самолет МАУ, если не будут выполнены требования.
Бортовые самописцы сбитого Ираном украинского самолета могут быть расшифрованы во Франции, но с обязательным участием украинских экспертов.
Новый обмен пленными может произойти до встречи лидеров "нормандской четверки".
В новом масштабном обмене Украина рассчитывает вернуть до 200 человек, ожидается, что это произойдет ещё до встречи в "нормандском формате" , заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Партия "Слуга народа" утвердила новый устав партии и переизбрала высший совет партии.
Участники третьего этапа съезда партии "Слуга народа" увеличили количественный состав руководящего органа политической силы с пяти до восьми человек и переизбрали его состав.
Александр Корниенко очень низко оценивает вероятность досрочного роспуска парламента.
Политическая партия "Слуга народа" будет участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года.
Идеологией пропрезидентской политической партии "Слуга народа" является "украинский центризм", заявил ее глава и первый заместитель руководителя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко.
В Риме состоялась презентация документального фильма "Неправильное место" о дело нацгвардейца Виталия Маркива.
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