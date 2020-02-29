Итоги дня 28 февраля: эскалация в Идлибе, Порошенко в ГБР и раскодирование каналов

2 Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко 28 февраля пришел на допрос в качестве свидетеля в Госбюро расследований. Пятый президент Украины, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в пятницу утром прибыл на допрос к следователю Государственного бюро Украины и сообщил, что суд принял решение, обязывающее закрыть дело, касательно назначения президентом судей, в котором он фигурирует. Допрос Порошенко в ГБР в Киеве, не привел к каким-либо продвижениям в деле, в котором Порошенко проходит свидетелем, при этом был нарушено его право на защиту, сообщил его адвокат Илья Новиков.

4 В Украине по состоянию на 28 февраля не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса Covid-19. На территории Европы зафиксировано 774 случая заражения коронавирусом COVID-19 в 20 странах. Наибольшее количество больных - в Италии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу повысила до "очень высокого" уровня оценку риска распространения в мире нового типа коронавируса COVID-19. Женевский автосалон, который должен был открыться 3 марта 2020 года, отменен из-за эпидемии коронавируса. Отмену выставки официально подтвердили организаторы мероприятия.

5 В январе 2020 года реальная зарплата выросла на 12,5%. Реальная заработная плата в Украине в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года увеличилась на 12,5%, по сравнению с декабрем 2019 года уменьшилась на 12,7%.

6 Кабмин направит более 600 миллионов гривень на погашение долгов по зарплате шахтеров. Кабинет министров оперативно отреагировал на поручение президента Владимира Зеленского о необходимости погасить до апреля задолженности по зарплатам перед шахтерами и на следующей неделе направит на это 654 млн грн.

7 Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". Президент Украины Владимир Зеленский вернул принятый ранее Верховной Радой закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины" без подписи, сопроводив своими предложениями.

8 Двукратная чемпионка Европы украинская бегунья Наталия Прищепа попалась на допинге Украинская бегунья Наталья Прищепа временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

9 Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы Донецкий Шахтер по итогам жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги Европы сыграет с немецким Вольфсбургом. 28 февраля, в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в ходе которой определились все соперники этой стадии.

10 Александр Усик проведет бой с Дереком Чисорой в Лондоне. Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) 23 мая в Лондоне на арене O2.

11 Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева получит почетную "Золотую Дзыгу" Ада Роговцева получит почетную награду "Золотая Дзыга" за вклад в развитие украинского кино. Торжественная церемония награждения состоится в Киеве уже в апреле этого года.

12 В Беларуси впервые вышел в прокат фильм на украинском языке В Беларуси назвали украинские киноленты, которые выходят там в прокат и порекомендовали их посмотреть, а также проанализировали развитие украинского кино на протяжении последних лет, отметив большой серьезный скачок в качестве и национальной ориентированности фильмов.

13 Docudays UA 2020: Олег Сенцов стал членом жюри международного кинофестиваля Кинорежиссер Олег Сенцов стал членом жюри 17-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA, который состоится 20-29 марта.

14 В Украине впервые издадут собрание сочинений Леси Украинки По случаю 150-летия со дня рождения Леси Украинки, которое будет отмечаться 25 февраля 2021 года, Украинский институт книги планирует запустить амбициозный проект издания полного собрания ее произведений.

15 Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной Астрономы зафиксировали самую мощную вспышку энергии во Вселенной со времен Большого взрыва. Некоторые специалисты сравнивают открытие по значимости с обнаружением первых костей динозавров.