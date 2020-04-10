Итоги дня 9 апреля: Коронавирус в Украине, "Пасха дома" и карантинный вопрос

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля
По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
В Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях могут ввести комендантский час на выходных и запретить выходить из домов.
Карантин в Украине
Заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил о возможности ослабления карантина в стране к 24 апреля.
Руководитель Центра общественного здоровья эпидемиолог Игорь Кузин спрогнозировал, надолго ли могут продлить карантин в Украине после 24 апреля, и рассказал, при каком условии его отменят.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что правительство не планирует отступать от выбранной стратегии и ослаблять карантинные меры.
Правительство опубликовало постановление о внесении изменений в постановление Кабмина от 11 марта № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
Если жители Киевской области не будут находиться в самоизоляции - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с председателями областных государственных администраций и городскими головами в четверг, 9 апреля, на которой обсудили вопросы борьбы с распространением коронавируса, изменений в Государственный бюджет, социальной поддержки уязвимых слоев населения и пособия по безработице.
Карантин и армия в Украине
После окончания подготовки в военных учебных заведениях Литовской Республики 15 военнослужащих Сухопутных войск и 2 военнослужащих ВМС ВСУ вернулись в Украину с соблюдением всех необходимых карантинных мероприятий.
В армии из-за карантина построения происходят только на уровне роты, в казармах убирают по несколько раз в день, а у частей дежурит машина скорой помощи. Об этом в интервью ВВС Украина сказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
Военным отменили отпуска и проверяют тех, кто из них вернулся, а также продлили сроки ротации на Востоке Украины.
В связи с распространенной COVID-19 проведение многонациональных учений с участием подразделений ВСУ на территории Украины и за ее пределами перенесено.
Пасха во время карантина в Украине
Большинство украинцев поддерживает карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужение можно посмотреть в трансляции.
Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук в специальном обращении дал подробные советы относительно поведения на Страстную неделю и Пасху.
Карантин в Украине: оплатить коммуналку можно будет по телефону
В Украине оплатить коммунальные услуги владельцы банковских счетов смогут по телефону.
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Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США.
Легенда Атлетико умер от коронавируса
Легендарный полузащитник мадридского Атлетико Мигель Джонс скончался восьмого апреля в возрасте 81 года. Об этом сообщил официальный сайт "матрасников".
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