Итоги дня 9 апреля: Коронавирус в Украине, "Пасха дома" и карантинный вопрос

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 апреля По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч. В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения В Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях могут ввести комендантский час на выходных и запретить выходить из домов.

6 Карантин в Украине: оплатить коммуналку можно будет по телефону В Украине оплатить коммунальные услуги владельцы банковских счетов смогут по телефону.

8 Легенда Атлетико умер от коронавируса Легендарный полузащитник мадридского Атлетико Мигель Джонс скончался восьмого апреля в возрасте 81 года. Об этом сообщил официальный сайт "матрасников".

9 Уимблдон получит крупную сумму за счет страховки Уимблдон получит 141 миллион долларов за счет страховки после отмены турнира в этом году, передает американский журналист Даррен Ровелл.

11 Нет, не из-за коронавируса: DC задумывается об отмене съемок "Флэша" Съемки "Флэша" могут быть отменены из-за скандала с Эзрой Миллером.

12 Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google Google 9 апреля создал новый дудл, который по клику ведет на страницу "Спасибо работникам коммунальных служб".

13 В космос летит экипаж экспедиции МКС-63: онлайн-трансляция Начинается шестьдесят третья долговременная экспедиция Международной космической станции.

14 Певицу Чинну Роджерс нашли мертвой - ей было всего 25 Тема смерти постоянно фигурировала в текстах Чинны.