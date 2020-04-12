Главные события недели: мировая пандемия, карантин в Украине, дело против Черновол и другое

Коронавирус в Украине и мире: ситуация на 12 апреля
По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.
В Украине зафиксировано 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.
Зеленский и Помпео
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили вопросы противодействия коронавирусу и возможности получения Украиной кредитных гарантий от Соединенных Штатов Америки.
Остановка мировой экономики
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создала "ни на что не похожий" экономический кризис, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Дій вдома": В Украине запустили приложение для отслеживания соблюдения самоизоляции
В Украине запустили мобильное приложение, которое будет осуществлять мониторинг за соблюдением режима самоизоляции граждан.
Электронный студенческий билет: В Украине запустили новый проект
Министерство цифровой трансформации завершило тестирование цифрового студенческого билета и запустило его в открытый доступ в мобильном приложении для оцифрованных документов "Дія".
"Кредитные каникулы": В Киеве предпринимателей освободили от выплат
На время ограничительных мероприятий столичных предпринимателей освободили от кредитных выплат.
Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения
В Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях могут ввести комендантский час на выходных и запретить выходить из домов.
Карантин в Украине
Заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил о возможности ослабления карантина в стране к 24 апреля.
Руководитель Центра общественного здоровья эпидемиолог Игорь Кузин спрогнозировал, надолго ли могут продлить карантин в Украине после 24 апреля, и рассказал, при каком условии его отменят.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что правительство не планирует отступать от выбранной стратегии и ослаблять карантинные меры.
Правительство опубликовало постановление о внесении изменений в постановление Кабмина от 11 марта № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
Если жители Киевской области не будут находиться в самоизоляции - есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с председателями областных государственных администраций и городскими головами в четверг, 9 апреля, на которой обсудили вопросы борьбы с распространением коронавируса, изменений в Государственный бюджет, социальной поддержки уязвимых слоев населения и пособия по безработице.
Карантин и армия в Украине
После окончания подготовки в военных учебных заведениях Литовской Республики 15 военнослужащих Сухопутных войск и 2 военнослужащих ВМС ВСУ вернулись в Украину с соблюдением всех необходимых карантинных мероприятий.
В армии из-за карантина построения происходят только на уровне роты, в казармах убирают по несколько раз в день, а у частей дежурит машина скорой помощи. Об этом в интервью ВВС Украина сказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
Военным отменили отпуска и проверяют тех, кто из них вернулся, а также продлили сроки ротации на Востоке Украины.
В связи с распространенной COVID-19 проведение многонациональных учений с участием подразделений ВСУ на территории Украины и за ее пределами перенесено.
Дело против Черновол
Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск дома экс-нардепа Татьяны Черновол по делу Майдана, сообщил народный депутат от ЕС Николай Княжицкий.
ГБР предъявило бывшему депутату Верховной Рады Татьяне Чорновол подозрение в убийстве сотрудника офиса одной из политических партий в феврале 2014 года.
Обыски, которые в пятницу утром следователи Государственного бюро расследований (ГБР) провели в доме участницы Майдана, вдовы героя АТО, народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол, являются символом реванша "антимайдана", отмечает пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
Народный депутат VIII созыва (2014-2019) Татьяна Черновол заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса "Партии регионов" 18 февраля 2004 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет проведенные следователями Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу утром обыски дома у народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол, а также выдвижение ей подозрений в убийстве неадекватными и постыдными, и в связи с этим предлагает первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу.
Заседание Рады
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента.
Шмыгаль представил команду для преодоления последствий коронавируса в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил команду, основной задачей которой будет — преодоление последствий распространения COVID-19 в Украине, пишет в Telegram глава правительства.
В Чернобыльской зоне уже девять дней подряд тушат пожары
В воскресенье, 12 апреля, в зоне отчуждения и безусловного отселения все еще продолжают тушить лесные пожары. Однако радиационный фон по г. Киеву и Киевской области находится в пределах нормы.
Госбюджет-2020 перепишут из-за коронавируса, вырастут дефицит и госдолг.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета зарегистрировал в парламенте доработанный проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.
Гран-при Австралии
Пилот Феррари Шарль Леклер стал победителем второго виртуальный Гран-при Австралии Формулы-1.
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Украинская футбольная Премьер-лига получила очередное письмо от дирекции по проведению соревнований УЕФА.
Чемпионат мира по легкой атлетике "сдвинут" на один год
Всемирная легкая атлетика (World Athletics) анонсировала новые даты проведения чемпионата мира в Орегоне (США).
Легенда Атлетико умер от коронавируса
Легендарный полузащитник мадридского Атлетико Мигель Джонс скончался восьмого апреля в возрасте 81 года. Об этом сообщил официальный сайт "матрасников".
Переход в чемпионат Италии
Скауты Наполи считают, что два защитника киевского Динамо подошли бы неаполитанскому клубу, а именно – Виталий Миколенко и Денис Попов.
Легенда Ливерпуля заразился коронавирусом
У известного в прошлом футболиста и тренера "Ливерпуля" Кенни Далглиша диагностировали коронавирус.
Сэр Стирлинг Мосс умер на 91-м году жизни.
Легендарный британский автогонщик сэр Стирлинг Мосс скончался после продолжительной болезни.
Питер Бонетти скончался на 79-м году жизни.
Официальный сайт Челси сообщает, что бывший голкипер команды и чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет от продолжительной болезни.
Двойного гражданства не будет
Супруги Меган Маркл и принц Гарри недавно переехали из Канады в Лос-Анджелес. Однако мужчина не собирается получать американское гражданство, ведь ради этого ему придется пожертвовать британскими титулами, которые он сохранил после отказа от королевских обязанностей.
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Помощь с COVID-19
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По понятной всем причине: фестиваль Burning Man отменен
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DZIDZIO исполнил "Молитву за Украину" с симфоническим оркестром
Известный украинский певец Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины еще в рождественское время начал работать над проектом "Государственный Гимн Украины". Однако уже тогда у музыканта появилась идея записать также и Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни". Премьера песни состоялась 11 апреля.