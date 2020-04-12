Главные события недели: мировая пандемия, карантин в Украине, дело против Черновол и другое

1 Коронавирус в Украине и мире: ситуация на 12 апреля По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек. В Украине зафиксировано 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

2 Зеленский и Помпео Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили вопросы противодействия коронавирусу и возможности получения Украиной кредитных гарантий от Соединенных Штатов Америки.

3 Остановка мировой экономики Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создала "ни на что не похожий" экономический кризис, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

4 "Дій вдома": В Украине запустили приложение для отслеживания соблюдения самоизоляции В Украине запустили мобильное приложение, которое будет осуществлять мониторинг за соблюдением режима самоизоляции граждан.

5 Электронный студенческий билет: В Украине запустили новый проект Министерство цифровой трансформации завершило тестирование цифрового студенческого билета и запустило его в открытый доступ в мобильном приложении для оцифрованных документов "Дія".

6 "Кредитные каникулы": В Киеве предпринимателей освободили от выплат На время ограничительных мероприятий столичных предпринимателей освободили от кредитных выплат.

7 Комендантский час: В трех областях на выходных хотят усилить меры ограничения В Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях могут ввести комендантский час на выходных и запретить выходить из домов.

12 Шмыгаль представил команду для преодоления последствий коронавируса в Украине Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил команду, основной задачей которой будет — преодоление последствий распространения COVID-19 в Украине, пишет в Telegram глава правительства.

13 В Чернобыльской зоне уже девять дней подряд тушат пожары В воскресенье, 12 апреля, в зоне отчуждения и безусловного отселения все еще продолжают тушить лесные пожары. Однако радиационный фон по г. Киеву и Киевской области находится в пределах нормы.

14 Госбюджет-2020 перепишут из-за коронавируса, вырастут дефицит и госдолг. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета зарегистрировал в парламенте доработанный проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.

16 Футбол возобновится не раньше 26 мая Украинская футбольная Премьер-лига получила очередное письмо от дирекции по проведению соревнований УЕФА.

17 Чемпионат мира по легкой атлетике "сдвинут" на один год Всемирная легкая атлетика (World Athletics) анонсировала новые даты проведения чемпионата мира в Орегоне (США).

18 Легенда Атлетико умер от коронавируса Легендарный полузащитник мадридского Атлетико Мигель Джонс скончался восьмого апреля в возрасте 81 года. Об этом сообщил официальный сайт "матрасников".

20 Легенда Ливерпуля заразился коронавирусом У известного в прошлом футболиста и тренера "Ливерпуля" Кенни Далглиша диагностировали коронавирус.

21

22 Сэр Стирлинг Мосс умер на 91-м году жизни. Легендарный британский автогонщик сэр Стирлинг Мосс скончался после продолжительной болезни.

23 Питер Бонетти скончался на 79-м году жизни. Официальный сайт Челси сообщает, что бывший голкипер команды и чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет от продолжительной болезни.

24 Двойного гражданства не будет Супруги Меган Маркл и принц Гарри недавно переехали из Канады в Лос-Анджелес. Однако мужчина не собирается получать американское гражданство, ведь ради этого ему придется пожертвовать британскими титулами, которые он сохранил после отказа от королевских обязанностей.

25 От коронавируса умерла звезда фильма "Челюсти" От осложнений, вызванных коронавирусом, в штате Огайо скончалась американская актриса Ли Фьерро.

26 Каннского кинофестиваля в этом году не будет: ответ организаторов Директор фестиваля не хочет проводить его в онлайн-формате.

27 Певицу Чинну Роджерс нашли мертвой - ей было всего 25 Тема смерти постоянно фигурировала в текстах Чинны.

29 По понятной всем причине: фестиваль Burning Man отменен Организаторы планируют перенести Black Rock City, которое ежегодно строится в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, в онлайн формат.