Скачать
Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Красивая девушка ещё никогда не ложилась спать голодной": вся правда об эскорте в Украине
"Красивая девушка ещё никогда не ложилась спать голодной": вся правда об эскорте в Украине
Главные события недели: блокирование каналов Медведчука, приговор Навальному, исключение Дубинского из "Слуги народа"
Главные события недели: блокирование каналов Медведчука, приговор Навальному, исключение Дубинского из "Слуги народа"
"Не надо выдумывать": Кравчук высказался про обострение на Донбассе
"Не надо выдумывать": Кравчук высказался про обострение на Донбассе
"Ман Сити" с Зинченко в гостях разгромил "Ливерпуль" (видео)
"Ман Сити" с Зинченко в гостях разгромил "Ливерпуль" (видео)

Главные события недели: блокирование каналов Медведчука, приговор Навальному, исключение Дубинского из "Слуги народа"

Главные события недели: блокирование каналов Медведчука, приговор Навальному, исключение Дубинского из "Слуги народа"
Обновлено 21:24 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

По данным на утро воскресенья, 7 февраля, в Украине обнаружили 3 370 новых случаев коронавируса.

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Дубинского исключили из фракции Слуга народа

Народный депутат Александр Дубинский исключен из фракции "Слуга народа"

После заседания он заявил, что голосование было "чистым фарсом" и что были "пройдены все красные линии".

Московский суд решил посадить Навального

Суд над Навальным

Российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Суд учел срок проведенный под домашним арестом, так что теперь ему придется отсидеть 2 года и 8 месяцев. 

После этого в ФБК призвали россиян выходить на акции протеста

США готовятся снять санкции с "Северного потока-2"

Северный поток- 2

В США выразили готовность говорить о снятии санкций с газопровода "Северный поток - 2", которым Россия хочет поставлять газ в Германию в обход Украины. 

Скандал с санкциями против Тараса Козака

В среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности".

Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз.  Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали  "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально.

В свою очередь, руководство каналов  отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента.  Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".

Украина в числе первых получит вакцину от COVID-19 по программе для бедных стран

Украина одной из первых получит вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX.

Украина понесла серьезные потери на Донбассе

Украина понесла серьезные потери на Донбассе

В субботу ВСУ потеряли двоих человек убитыми и еще четверых раненными

В Киеве "обнесли" квартиру "правой руки" Козака

Алексей Семенов

В Печерском районе Киева неизвестные ограбили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости" Алексея Семенова, куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Селезнева отчислили из "Колоса"

Селезнева из Колоса

Форварда "Колоса" Евгения Селезнева отчислили из состава  команды из-за грубого нарушения режима.

Селезнев дважды нарушал режим, но тогда ему удавалось отделаться "последним китайским предупреждением". 

Украинка досрочно победила чемпионку по кикбоксингу и муайтай

Алена Рассохина и Стэмп Фаиртекс

В Сингапуре еще в январе 2020 года состоялось шоу по смешанным единоборствам ONE Championship: Unbreakable 3, однако результаты вечера боев, а также видеотрансляция шоу прошла только 5 февраля. В главном поединке ивента встретились украинка Алена Рассохина и Стэмп Фаиртекс из Таиланда. 

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184. В главном бою шоу в октагоне сразились тяжеловесы Александр Волков из России и Алистар Оверим из Нидерландов.

Стал известен новый состав ведущих "Орла и решки"

Стал известен новый состав ведущих Орла и решки

На телеканалах Украины скоро покажут новые выпуски 10 сезона передачи о путешествиях "Орел и решка".

Умер украинский режиссер Сергей Проскурня

Умер украинский режиссер Сергей Проскурня

1 февраля на 64 году жизни скончался украинский театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня. Его друзья рассказали, чем он был знаменит и чем запомнился.

У Сенцова родилась дочь

Украинский режиссер Олег Сенцов поделился радостной новостью - его семья пополнилась маленькой дочерью Эммой.

Экс-"Холостяк" Максим Михайлюк впервые станет отцом

Бывший участник проекта "Холостяк" Максим Михайлюк и его девушка, украинская топ-модель Дарья Хлыстун, объявили о радостном событии - они ожидают первенца.

Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль

Кароль и Полякова

Оля Полякова назвала украинскую певицу Тину Кароль "плакальщицей". После этого выпада в сторону своей коллеги на Полякову массово посыпались негативные комментарии от зрителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 141

Все по теме:

Санкции, Коронавирус, Алексей Навальный, Слуга народа, Александр Дубинский, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве снова сожгли авто известного журналиста
02 Россия заканчивает играться в перемирие: Украина понесла серьезные потери на Донбассе
03 "Саша сфоткал все, что ему надо": Ксения Мишина похвасталась пляжным фото с Доминиканы
04 Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль
05 От удара машину отбросило на 60 метров: пьяный подросток устроил смертельное ДТП в Броварах (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Расследование происхождения коронавируса: на рынке в Ухане нашли улики
Расследование происхождения коронавируса: на рынке в Ухане нашли улики
Итоги дня 7 февраля: &quot;важные улики&quot; в расследовании происхождения коронавируса, ограбление квартиры &quot;правой руки&quot; Козака
Итоги дня 7 февраля: "важные улики" в расследовании происхождения коронавируса, ограбление квартиры "правой руки" Козака
Беспощадная стихия сносила все на своем пути: в сеть попало видео как в Индии сошел с гор ледник
Беспощадная стихия сносила все на своем пути: в сеть попало видео как в Индии сошел с гор ледник
Что подарить парню на День влюбленных 14 февраля: интересные идеи своими руками (фото)
Что подарить парню на День влюбленных 14 февраля: интересные идеи своими руками (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь