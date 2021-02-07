Главные события недели: блокирование каналов Медведчука, приговор Навальному, исключение Дубинского из "Слуги народа"

Коронавирус в Украине

По данным на утро воскресенья, 7 февраля, в Украине обнаружили 3 370 новых случаев коронавируса.

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Народный депутат Александр Дубинский исключен из фракции "Слуга народа".

После заседания он заявил, что голосование было "чистым фарсом" и что были "пройдены все красные линии".

Московский суд решил посадить Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Суд учел срок проведенный под домашним арестом, так что теперь ему придется отсидеть 2 года и 8 месяцев.

После этого в ФБК призвали россиян выходить на акции протеста.

США готовятся снять санкции с "Северного потока-2"

В США выразили готовность говорить о снятии санкций с газопровода "Северный поток - 2", которым Россия хочет поставлять газ в Германию в обход Украины.

Скандал с санкциями против Тараса Козака

В среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности".

Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз. Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально.

В свою очередь, руководство каналов отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента. Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".

Украина в числе первых получит вакцину от COVID-19 по программе для бедных стран

Украина одной из первых получит вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX.

Украина понесла серьезные потери на Донбассе

В субботу ВСУ потеряли двоих человек убитыми и еще четверых раненными.

В Киеве "обнесли" квартиру "правой руки" Козака

В Печерском районе Киева неизвестные ограбили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости" Алексея Семенова, куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Селезнева отчислили из "Колоса"

Форварда "Колоса" Евгения Селезнева отчислили из состава команды из-за грубого нарушения режима.

Селезнев дважды нарушал режим, но тогда ему удавалось отделаться "последним китайским предупреждением".

Украинка досрочно победила чемпионку по кикбоксингу и муайтай

В Сингапуре еще в январе 2020 года состоялось шоу по смешанным единоборствам ONE Championship: Unbreakable 3, однако результаты вечера боев, а также видеотрансляция шоу прошла только 5 февраля. В главном поединке ивента встретились украинка Алена Рассохина и Стэмп Фаиртекс из Таиланда.

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184. В главном бою шоу в октагоне сразились тяжеловесы Александр Волков из России и Алистар Оверим из Нидерландов.

Стал известен новый состав ведущих "Орла и решки"

На телеканалах Украины скоро покажут новые выпуски 10 сезона передачи о путешествиях "Орел и решка".

Умер украинский режиссер Сергей Проскурня

1 февраля на 64 году жизни скончался украинский театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня. Его друзья рассказали, чем он был знаменит и чем запомнился.

У Сенцова родилась дочь

Украинский режиссер Олег Сенцов поделился радостной новостью - его семья пополнилась маленькой дочерью Эммой.

Экс-"Холостяк" Максим Михайлюк впервые станет отцом

Бывший участник проекта "Холостяк" Максим Михайлюк и его девушка, украинская топ-модель Дарья Хлыстун, объявили о радостном событии - они ожидают первенца.

Олю Полякову заставили извиниться за выпад в адрес Тины Кароль

Оля Полякова назвала украинскую певицу Тину Кароль "плакальщицей". После этого выпада в сторону своей коллеги на Полякову массово посыпались негативные комментарии от зрителей.