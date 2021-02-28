Главные события недели: приговор Стерненко, старт вакцинации, новые санкции СНБО

Коронавирус в Украине

28 февраля в Украине зарегистрировали 5 833 новых случая заболевания коронавирусом. При этом, в стране зафиксировали только 1,7 тысяч случаев выздоровления.

В "Борисполе" задержали топ-фигуранта дела о ПриватБанке

В Международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко, который хотел сбежать из Украины на частном самолете

В свою очередь, инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил произошедшее тем, что "назревает второе чудо святого Байдена".

После этого генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что кто-то из ее окружения "слил" информацию Яценко, после чего тот попытался сбежать из страны.

Суд приговорил Стерненко к 7 годам колонии

Приморский суд Одессы во вторник, 23 февраля, приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения.

Такое решение вызвало серьезный общественный резонанс.

Полицейским со Стерненко пришлось прорываться через взрывы петард, а возле суда произошли столкновения с активистами, поддержавшими его.

Вечером во многих городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

Дубилету и еще двум экс-топ-менеджерам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате 136 млн грн

НАБУ и САП сообщили о подозрении в растрате 136 млн грн бывшему председателю правления ПриватБанка и экс-министру КМУ Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка.

Старт вакцинации в Украине

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, первым в Украине привившийся вакциной от коронавируса Oxford/AstraZeneca "Covishield" в рамках вакцинации населения

Итоги заседания СНБО 26 февраля

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 26 февраля, расширил санкционный список, внеся в него десятерых высших офицеров, предавших Украину.

Впрочем, пользователей сети это решение СНБО не особо впечатлило.

Жена Навального появилась на публике

В субботу, 27 февраля, в Москве, в шестую годовщину убийства известного российского оппозиционера Бориса Немцова, застреленного на Большом Москворецком мосту у стен Кремля, проходила акция, на которой была замечена Юлия Навальная, впервые появившаяся на публике после новостей о ее отъезде в Германию.

Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме

Власти Мьянмы дали команду полиции открыть огонь по протестующим. Число погибших уже колеблется от 9 до 20 человек.

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге Европы

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали своих соперников в 1/8 Лиги Европы.

Потенциальный соперник Усика одолел небитого боксера

В субботу, 27 февраля, на вечере бокса в Окленде (Новая Зеландия) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой супертяжей Джозеф Паркер - Джуниор Фа.

"Заря" в меньшинстве вырвала победу у "Шахтера"

"Шахтер" в рамках матча 16-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Зарю". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась сенсационной победой гостей со счетом 0:1.

Daft Punk клипом Epilogue объявил о распаде

Легендарный дуэт Daft Punk, написавший множество популярных танцевальных хитов в стиле электронной музыки, распался.

"Телеграф" предлагает вам вспомнить хиты, благодаря которым имя группы стало известно широкой общественности, а не только любителям электронной музыки.

Надя Дорофеева засветила в Instagram свой образ из будущего клипа

Популярная певица Надя Дорофеева, выступающая в сольном проекте под названием DOROFEEVA, анонсировала выход новой песни и клипа, выложив в Инстаграме образ из будущего музыкального видео.

Земфира выпустила свой седьмой альбом "Borderline"

44-летняя российская рок-исполнительница Земфира порадовала своих фанатов новым альбомом, который получил название "Бордерлайн".

История с похищением собак Леди Гаги получила развязку

Собаки Леди Гаги Коджи и Густаво были благополучно возвращены в пятницу вечером, 26 февраля.

Тина Кароль ответила по поводу пиара на фоне скандала с Поляковой

Украинская певица Тина Кароль, которая на фоне скандала с Олей Поляковой выпустила одноименный клип "Скандал", отреагировала на обвинения коллеги в пиаре.