Главные события недели: Аваков ушел в отставку, Жеваго объявили в розыск, Путин написал статью об Украине

Коронавирус в Украине

За сутки субботы, 17 июля, в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Путин написал статью на украинском языке

Президент России Владимир Путин обнародовал большую статью, в которой рассуждает об "историческом единстве украинцев и россиян". Примечательно, что она доступна и на украинском языке.

Победа партии Санду

Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает большинство мест в парламенте Молдовы. Она набрала более 52% голосов. Внеочередные выборы прошли в воскресенье, 11 июля.

Результаты выборов в Молдове прокомментировал "Телеграфу" эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко, спрогнозировав, как могут далее развиваться украино-молдовские отношения.

Аваков официально подал в отставку

Арсен Аваков ушел с поста главы Министерства внутренних дел.

Признание языкового закона

Конституционный суд Украины признал Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" конституционным.

Жеваго в международном розыске

Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев - Константина Жеваго

Рада назначила Монастырского на место Авакова

В пятницу, 16 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение главы правоохранительного комитета ВР Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" изменения в МВД и проблемы, которые придется решать новому главе министерства.

Тупицкий получил новое подозрение от Генпрокуратуры

Бывшему главе Конституционного Суда Александру Тупицкому вручено сообщение о подозрении во вмешательстве в работу автоматизированной системы.

Мендель нашла новую работу

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что нашла себе новую работу.

Наводнения в Германии и Австрии

От разрушительного наводнения в Германии по состоянию на воскресенье, 18 июля, погибло уже 156 человек, 110 из них - в земле Рейнланд-Пфальц.

Вместе с тем наводнения начались и в соседней Австрии.

Индивидуальные награды Чемпионата Европы

Стали известны обладатели всех индивидуальных достижений Евро-2020.

Украина поедет на Олимпиаду в Токио без претендента на золото

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, украинец Олег Верняев, заявил, что получил дисквалификацию на 4 года в связи с превышением концентрации мельдония в организме.

Элина Свитолина вышла замуж

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая ранее намекала о замужестве с французом Гаэлем Монфисом, таки вышла замуж в пятницу, 16 июля.

Российских гребцов сняли с Олимпиады

Федерация гребного спорта России (ФГСР) сняла российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с Олимпиады после того, как их вторая допинг-проба подтвердила наличие мельдония.

Alyona Alyona объяснила совместный трек с "Кастой"

Алена Савраненко призналась, что является поклонницей "Касты" с 2000-х годов.

В США объявили номинантов телепремии "Эмми 2021"

Во вторник, 13 июля 2021 года американская телевизионная академия объявила претендентов на одну из самых престижную телевизионную премию "Эмми 2021", которая в этом году будет проводиться в 73-й раз.

Солист "СКАЙ" попал в Книгу рекордов Украины

Украинский певец, солист рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук поставил новый рекорд Украины. Артист стал первым, кому удалось проехать расстояние с востока на запад Украины на велосипеде за минимальное время.

Олег Сенцов

Олег Сенцов обвинил Ермака в провале нового сценария.

Ксения Мишина рассталась с Александром Эллертом

Герои первого сезона популярного проекта "Холостячка" больше не вместе.

Состояние певицы МакSим серьезно ухудшилось

38-летняя российская певица Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, продолжает находиться в частной клинике в Москве.