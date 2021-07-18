Скачать
Воскресенье, 18.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
Главные события недели: Аваков ушел в отставку, Жеваго объявили в розыск, Путин написал статью об Украине
Главные события недели: Аваков ушел в отставку, Жеваго объявили в розыск, Путин написал статью об Украине
Президента Бразилии выписали из больницы,куда он попал с непрерывной икотой
Президента Бразилии выписали из больницы,куда он попал с непрерывной икотой
В Кирилловке после купания в море девочка покрылась красными пятнами (фото)
В Кирилловке после купания в море девочка покрылась красными пятнами (фото)

Главные события недели: Аваков ушел в отставку, Жеваго объявили в розыск, Путин написал статью об Украине

Главные события недели: Аваков ушел в отставку, Жеваго объявили в розыск, Путин написал статью об Украине
20:53 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

 

За сутки субботы, 17 июля, в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Путин написал статью на украинском языке 

Президент России Владимир Путин обнародовал большую статью, в которой рассуждает об "историческом единстве украинцев и россиян". Примечательно, что она доступна и на украинском языке. 

Победа партии Санду

Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает большинство мест в парламенте Молдовы. Она набрала более 52% голосов. Внеочередные выборы прошли в воскресенье, 11 июля.

Результаты выборов в Молдове прокомментировал "Телеграфу" эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко, спрогнозировав, как могут далее развиваться украино-молдовские отношения.

Аваков официально подал в отставку

Арсен Аваков ушел с поста главы Министерства внутренних дел.

Признание языкового закона

Конституционный суд Украины признал Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" конституционным.

Жеваго в международном розыске

 Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев

Интерпол объявил в розыск одного из богатейших украинцев - Константина Жеваго

Рада назначила Монастырского на место Авакова

В пятницу, 16 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение главы правоохранительного комитета ВР Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" изменения в МВД и проблемы, которые придется решать новому главе министерства.

Тупицкий получил новое подозрение от Генпрокуратуры

Бывшему главе Конституционного Суда Александру Тупицкому вручено сообщение о подозрении во вмешательстве в работу автоматизированной системы.

Мендель нашла новую работу

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что нашла себе новую работу

Наводнения в Германии и Австрии

От разрушительного наводнения в Германии по состоянию на воскресенье, 18 июля, погибло уже 156 человек, 110 из них - в земле  Рейнланд-Пфальц.

Вместе с тем наводнения начались и в соседней Австрии

Индивидуальные награды Чемпионата Европы

Стали известны обладатели всех индивидуальных достижений Евро-2020

Украина поедет на Олимпиаду в Токио без претендента на золото

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, украинец Олег Верняев, заявил, что получил дисквалификацию на 4 года в связи с превышением концентрации мельдония в организме. 

Элина Свитолина вышла замуж

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая ранее намекала о замужестве с французом Гаэлем Монфисом, таки вышла замуж в пятницу, 16 июля.

Российских гребцов сняли с Олимпиады

Федерация гребного спорта России (ФГСР) сняла российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с Олимпиады после того, как их вторая допинг-проба подтвердила наличие мельдония.

Alyona Alyona объяснила совместный трек с "Кастой"

Алена Савраненко призналась, что является поклонницей "Касты" с 2000-х годов.

В США объявили номинантов телепремии "Эмми 2021"

Во вторник, 13 июля 2021 года американская телевизионная академия объявила претендентов на одну из самых престижную телевизионную премию "Эмми 2021", которая в этом году будет проводиться в 73-й раз. 

Солист "СКАЙ" попал в Книгу рекордов Украины

Украинский певец, солист рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук поставил новый рекорд Украины. Артист стал первым, кому удалось проехать расстояние с востока на запад Украины на велосипеде за минимальное время.

Олег Сенцов

 Олег Сенцов обвинил Ермака в провале нового сценария: "При этой власти работать больше не смогу"

Олег Сенцов обвинил Ермака в провале нового сценария.

Ксения Мишина рассталась с Александром Эллертом

Герои первого сезона популярного проекта "Холостячка" больше не вместе.

Состояние певицы МакSим серьезно ухудшилось

38-летняя российская певица Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, продолжает находиться в частной клинике в Москве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 227

Все по теме:

Германия, Владимир Путин, Арсен Аваков, Константин Жеваго, Александр Тупицкий, Денис Монастырский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас общение на русском": девушку отказались принимать на работу из-за украинского языка
02 Своя специфика: у Зеленского объяснили причины замалчивания виновников трагедии MH17
03 Все произошло мгновенно: авто разлетелось на запчасти после "встречи" с самосвалом в Киеве (эксклюзивные фото)
04 Уже более полутора сотен погибших: страшное наводнение в Германии продолжает забирать жизни (фото, видео)
05 Катер опрокинуло ветром: в Киеве любитель парасейлинга завис над рекой без возможности спуститься (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границе с РФ ночью напали на украинских пограничников
На границе с РФ ночью напали на украинских пограничников
Опять допинг: российских гребцов сняли с Олимпиады
Опять допинг: российских гребцов сняли с Олимпиады
Итоги дня 18 июля: Шойгу вызвали в СБУ, Украина получила вакцины Moderna, на Сумщине напали на пограничников
Итоги дня 18 июля: Шойгу вызвали в СБУ, Украина получила вакцины Moderna, на Сумщине напали на пограничников
В сети переполошились из-за концерта Земфиры в Украине: что планируется в Одессе 25 августа на самом деле
В сети переполошились из-за концерта Земфиры в Украине: что планируется в Одессе 25 августа на самом деле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь