Именины 25 августа: кого сегодня нужно поздравить с Днем ангела

У большинства найдется хоть один знакомый именинник

В пятницу, 25 августа, в 2023 году отмечается День "Поцелуемся и помиримся", День рождения консервной банки, День рождения операционной системы Linux.

Также в этот день почитается День памяти мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними. Кроме того, носители сразу 24 имен празднуют свои Дни ангела, — и ниже мы расскажем про каждого из них.

Мужские именины 25 августа

Александр, — имя греческого происхождения, что переводится как "тот, кто защищает". 25 августа почитается епископ Александр Команский.

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Аркадий, — имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии", или в переносном значении "пастух" или "счастливый человек".

Василий, — древнегреческое имя, которое переводится как "царь" или "царский".

Вячеслав, — имя, происходящее из древнерусского, и значащее "самый славный".

Герман, — имя латинского происхождения, что значит "единоутробный", "близкий", "родной". 25 августа почитается преподобномученик Герман Гареджийский.

Дмитрий, — популярное имя древнегреческого происхождения, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Ефим, — красивое греческое имя, которое переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Иван, Ян, — считают, что оба имени имеют общее происхождения и переводятся как "помилованный Богом".

Илья, — популярное имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "Мог Бог — Господь".

Леонид, — имя греческого происхождения, которое переводится как "подобный льву", "потомок льва".

Матвей, — древнееврейское библейское имя, которое переводится как "Божий человек".

Михаил, — древнееврейское имя, которое переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 25 августа почитается преподобномученик Михаил Гареджийский.

Николай, — древнегреческое имя, которое можно перевести как "победитель народов".

Петр, — это древнегреческое имя, которое можно перевести как "скала" или "камень".

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец".

Сергей, — по разным версиям, это имя переводится как "слуга Бога", "защитник", "ясный", "высокочтимый".

Симон, — это форма еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 25 августа церковью чтится преподобномученик Симон Гареджийский.

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 25 августа почитается преподобный Стефан.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "тот, что следует за кем-то".

Женские именины 25 августа не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как идеально отчистить швы между плиткой в ванной от грязи и плесени, чтобы она сияла как новая.