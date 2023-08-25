Именины 25 августа: кого сегодня нужно поздравить с Днем ангела
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
У большинства найдется хоть один знакомый именинник
В пятницу, 25 августа, в 2023 году отмечается День "Поцелуемся и помиримся", День рождения консервной банки, День рождения операционной системы Linux.
Также в этот день почитается День памяти мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними. Кроме того, носители сразу 24 имен празднуют свои Дни ангела, — и ниже мы расскажем про каждого из них.
Мужские именины 25 августа
Александр, — имя греческого происхождения, что переводится как "тот, кто защищает". 25 августа почитается епископ Александр Команский.
Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".
Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".
Аркадий, — имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии", или в переносном значении "пастух" или "счастливый человек".
Василий, — древнегреческое имя, которое переводится как "царь" или "царский".
Вячеслав, — имя, происходящее из древнерусского, и значащее "самый славный".
Герман, — имя латинского происхождения, что значит "единоутробный", "близкий", "родной". 25 августа почитается преподобномученик Герман Гареджийский.
Дмитрий, — популярное имя древнегреческого происхождения, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".
Ефим, — красивое греческое имя, которое переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".
Иван, Ян, — считают, что оба имени имеют общее происхождения и переводятся как "помилованный Богом".
Илья, — популярное имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "Мог Бог — Господь".
Леонид, — имя греческого происхождения, которое переводится как "подобный льву", "потомок льва".
Матвей, — древнееврейское библейское имя, которое переводится как "Божий человек".
Михаил, — древнееврейское имя, которое переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 25 августа почитается преподобномученик Михаил Гареджийский.
Николай, — древнегреческое имя, которое можно перевести как "победитель народов".
Петр, — это древнегреческое имя, которое можно перевести как "скала" или "камень".
Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец".
Сергей, — по разным версиям, это имя переводится как "слуга Бога", "защитник", "ясный", "высокочтимый".
Симон, — это форма еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 25 августа церковью чтится преподобномученик Симон Гареджийский.
Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 25 августа почитается преподобный Стефан.
Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар".
Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "тот, что следует за кем-то".
Женские именины 25 августа не отмечаются.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как идеально отчистить швы между плиткой в ванной от грязи и плесени, чтобы она сияла как новая.