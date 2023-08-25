Іменини 25 серпня: кого сьогодні треба привітати з Днем ангела

У більшості знайдеться хоч один знайомий іменинник

У п’ятницю, 25 серпня, 2023 року відзначається День "Поцілуємося і помиримося", День народження консервної банки, День народження операційної системи Linux.

Також у цей день вшановується пам’ять святих мучеників Фотія та Анікіти і багатьох з ними. Крім того, носії одразу 24 імен святкують свої Дні ангела, і нижче ми розповімо про кожного з них.

Чоловічі іменини 25 серпня

Олександр, — Ім’я грецького походження, що перекладається як "той, хто захищає". 25 серпня вшановується єпископ Олександр Команський.

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Аркадій, — ім’я давньогрецького походження, яке означає "житель Аркадії", або в переносному значенні "пастух" або "щаслива людина".

Василь, —давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "цар" або "царський".

В’ячеслав, — Ім’я, що походить з давньоруської, і означає "найславніший".

Герман, — ім’я латинського походження, що означає "єдиноутробний", "близький", "рідний". 25 серпня вшановується преподобномученик Герман Гареджійський.

Дмитро, — популярне ім’я давньогрецького походження, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Юхим, — красиве грецьке ім’я, яке перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені мають спільне походження і перекладаються як "помилований Богом".

Ілля, — популярне ім’я давньоєврейського походження, яке перекладається як "Міг Бог — Господь".

Леонід, — ім’я грецького походження, яке перекладається як "подібний до лева", "нащадок лева".

Матвій, — давньоєврейське біблійне ім’я, яке перекладається як "Божа людина".

Михайло, — давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 25 серпня вшановується преподобномученик Михайло Гареджійський.

Миколай, — давньогрецьке ім’я, яке можна перекласти як "переможець народів".

Петро, — це давньогрецьке ім’я, яке можна перекласти як "скеля" або "камінь".

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець".

Сергій, — за різними версіями, це ім’я перекладається як "слуга Бога", "захисник", "ясний", "високошановний".

Симон, — це форма єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом". 25 серпня церквою вшановується преподобномученик Симон Гареджійський.

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 25 серпня вшановується преподобний Стефан.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Жіночі іменини 25 серпня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ідеально відчистити шви між плиткою у ванній від бруду та плісняви, щоб вона сяяла як нова.