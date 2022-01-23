Головні події тижня: суд над Порошенком, заяви про окупацію Харкова, зброю НАТО для ЗСУ

Традиційний дайджест найголовніших подій тижня.

Коронавірус в Україні

Число нових випадків традиційно знизилося на вихідні

На вихідних кількість нових інфікованих коронавірусом трохи знизилася, попри різкий стрибок напередодні.

Суд над Порошенком

Петро Порошенко залишився на свободі

У середу відбулося довгоочікуване оголошення рішення суду щодо запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання для п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка. Засідання було дуже коротким, суддя просто зачитав рішення та пішов.

Однак цьому передували невеликі сутички під Печерським судом.

Закінчилося все гучною промовою Порошенка, а також масовою ходою його прихильників до Банкової. Увечері політика в компанії соратників помітили в одному з найдорожчих ресторанів Києва.

США запровадили санкції проти двох українських нардепів-соратників Медведчука

Тарас Козак та Олег Волошин

Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти українських чиновників, які "брали участь у контрольованій російським урядом діяльності з дестабілізації України".

Заява Зеленського про Харків

Зеленський налякав українців заявами про окупацію Харкова

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post заявив про те, що при вторгненні Росія може окупувати Харків. Хоча раніше він заявляв у відеозверненні до нації, що треба зберігати спокій та не панікувати.

Така різниця в інформації викликала подив в українців

Мер міста Ігор Терехов після цього звернувся до городян та запевнив, що Харків готовий дати тверду відсіч у разі початку повномасштабного вторгнення Росії та має для цього всі ресурси.

"Телеграф" розпитав політичних і військових експертів про те, як слід сприймати ці слова Зеленського американським журналістам.

Водночас військовослужбовець ССО розповів "Телеграфу", що у разі атаки на Харків ЗСУ можуть розгромити російські війська, але є нюанс, який варто враховувати.

Самі ж харків’яни заявили, що продовжують жити звичайним життям і ні про яку війну не замислюються.

В Україну прилетить ще одна партія потужної зброї

Країни Балтії передадуть Україні зброю

Литва, Латвія та Естонія отримали від США "зелене світло" на допомогу Україні озброєнням і готуються передати на потреби ЗСУ протитанкові ракети Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Крім того, в Україну на тлі загрози російського вторгнення прибули 30 елітних військовослужбовців із нещодавно сформованої армійської бригади спеціальних операцій Великобританії. Вони навчатимуть українських солдатів поводитися з новою протитанковою зброєю NLAW.

А США надіслали в Україну першу частку допомоги збройним силам. Доставили її вночі у суботу до "Бориспіль" у Києві. Уся сума допомоги складає 200 мільйонів доларів США.

Заява глави ВМС Німеччини

Кай-Ахім Шенбах потрапив у скандал

Командувач військово-морських сил Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Крим вже ніколи не буде повернений до складу української держави.

Пізніше Шенбах вибачився за свої висловлювання, але його слова призвели до скандалу не лише в Україні, а й у самій Німеччині, після чого він подав у відставку.

"Передача влади" Мураєву

Євген Мураєв опинився в епіцентрі скандалу

Росія має намір привести до влади в Україні керівників, які позитивно ставляться до Москви. Як один з кандидатів розглядають голову партії "Наші" Євгена Мураєва, який відомий своїми проросійськими заявами. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Великобританії.

Цю заяву не на жарт схвилювало українське суспільство. Користувачі Facebook, серед яких багато політиків та громадських діячів, закликали чинну владу негайно відреагувати.

У відповідь на це кремлівські дипломати звинуватили Британію в "розпалюванні антиросійських настроїв", а її політику назвали "недалекоглядною".

В Офісі Зеленського відповіли, що уряд Великої Британії чітко розібрався, що відбувається зараз в Україні. Проте в ОП нібито готові до будь-яких поворотів подій і розуміють, що такий сценарій міг бути розіграний.

"Тартак" розпалися

Тартак припинив існування

Відомий український гурт "Тартак" через два роки після того, як з колективу пішов лідер та засновник Олександр Положинський, оголосив про свій розпад.