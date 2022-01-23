Главные события недели: суд над Порошенко, заявления об оккупации Харькова, оружие НАТО для ВСУ

Традиционный дайджест главных событий недели.

Коронавирус в Украине

Число новых случаев традиционно снизилось на выходных

На выходных число новых инфицированных коронавирусом несколько снизилось, несмотря на резкий скачок накануне.

Суд над Порошенко

Петр Порошенко остался на свободе

В среду состоялось долгожданное объявление решения суда насчет меры пресечения в виде личного обязательства для пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко. Заседание было очень коротким, судья просто зачитал решение и удалился.

Однако этому предшествовали небольшие стычки под Печерским судом.

Закончилось же все громкой речью Порошенко, а также массовым шествием его сторонников к Банковой. Вечером политика в компании соратников заметили в одном из дорогих ресторанов Киева.

США ввели санкции против двух украинских нардепов-соратников Медведчука

Тарас Козак и Олег Волошин

Министерство финансов США расширило список санкций против украинских чиновников, "участвовавших в контролируемой российским правительством деятельности по дестабилизации Украины".

Заявление Зеленского о Харькове

Зеленский напугал украинцев заявлениями об оккупации Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил о том, что при вторжении Россия может оккупировать Харьков. Хотя ранее он заявлял в видеообращении к нации, что нужно сохранять спокойствие и не паниковать.

Такая различность в информации вызвала недоумение у украинцев

Мэр города Игорь Терехов после этого обратился к горожанам и заверил, что Харьков готов дать твердый отпор в случае начала полномасштабного вторжения России и имеет для этого все ресурсы.

"Телеграф" же расспросил политических и военных экспертов о том, как следует воспринимать эти слова Зеленского американским журналистам.

Вместе с тем военнослужащий ССО рассказал "Телеграфу", что в случае атаки на Харьков ВСУ могут разгромить российские войска, но есть нюанс, который стоит учитывать.

Сами же харьковчане заявили, что продолжают жить обычной жизнью и ни о какой войне не задумываются.

В Украину прилетит еще одна партия мощного оружия

Страны Балтии передадут Украине оружие

Литва, Латвия и Эстония получили от США "зеленый свет" на помощь Украине вооружением и готовятся передать на нужды ВСУ противотанковые ракеты Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Кроме того в Украину на фоне угрозы российского вторжения прибыли 30 элитных военнослужащих из недавно сформированной армейской бригады специальных операций Великобритании. Они будут обучать украинских солдат обращаться с новым противотанковым оружием NLAW.

США же прислали в Украину первую долю помощи вооруженным силам. Доставили ее ночью в субботу в "Борисполь" в Киеве. Вся сумма помощи составляет 200 миллионов долларов США.

Заявление главы ВМС Германии

Кай-Ахим Шенбах попал в скандал

Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Крым уже никогда не будет возвращен в состав украинского государства.

Позже Шенбах извинился за свои высказывания, но его слова привели к скандалу не только в Украине, но и в самой Германии, после чего он подал в отставку.

"Передача власти" Мураеву

Евгений Мураев оказался в эпицентре скандала

Россия намерена привести к власти в Украине позитивно относящихся к Москве руководителей. В качестве одного из кандидатов рассматривают главу партии "Наши" Евгения Мураева, который известен своими пророссийскими заявлениями. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Это заявление не на шутку взбудоражило украинское общество. Пользователи Facebook, среди которых много политиков и общественных деятелей, призвали действующую власть немедленно отреагировать.

В ответ на это кремлевские дипломаты обвинили Британию в "разжигании антироссийских настроений", а ее политику назвали "недальновидной".

В Офисе Зеленского же ответили, что правительство Великобритании четко разобралось, что происходит сейчас в Украине. Однако в ОП якобы готовы к любым поворотам событий и понимают — такой сценарий мог быть разыгран.

"Тартак" распались

Тартак прекратил существование

Известная украинская группа "Тартак" спустя два года после того, как из коллектива ушел лидер и основатель Александр Положинский, объявила о своем распаде.