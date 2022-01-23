Укр

Главные события недели: суд над Порошенко, заявления об оккупации Харькова, оружие НАТО для ВСУ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
23
Ключевые новости недели Новость обновлена 23 января 2022, 21:45
Ключевые новости недели

Традиционный дайджест главных событий недели.

Коронавирус в Украине

Число новых случаев традиционно снизилось на выходных
Число новых случаев традиционно снизилось на выходных

На выходных число новых инфицированных коронавирусом несколько снизилось, несмотря на резкий скачок накануне.

Суд над Порошенко

Петр Порошенко остался на свободе
Петр Порошенко остался на свободе

В среду состоялось долгожданное объявление решения суда насчет меры пресечения в виде личного обязательства для пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко. Заседание было очень коротким, судья просто зачитал решение и удалился.

Однако этому предшествовали небольшие стычки под Печерским судом.

Закончилось же все громкой речью Порошенко, а также массовым шествием его сторонников к Банковой. Вечером политика в компании соратников заметили в одном из дорогих ресторанов Киева.

США ввели санкции против двух украинских нардепов-соратников Медведчука

Тарас Козак и Олег Волошин
Тарас Козак и Олег Волошин

Министерство финансов США расширило список санкций против украинских чиновников, "участвовавших в контролируемой российским правительством деятельности по дестабилизации Украины".

Заявление Зеленского о Харькове

Зеленский напугал украинцев заявлениями об оккупации Харькова
Зеленский напугал украинцев заявлениями об оккупации Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил о том, что при вторжении Россия может оккупировать Харьков. Хотя ранее он заявлял в видеообращении к нации, что нужно сохранять спокойствие и не паниковать.

Такая различность в информации вызвала недоумение у украинцев

Мэр города Игорь Терехов после этого обратился к горожанам и заверил, что Харьков готов дать твердый отпор в случае начала полномасштабного вторжения России и имеет для этого все ресурсы.

"Телеграф" же расспросил политических и военных экспертов о том, как следует воспринимать эти слова Зеленского американским журналистам.

Вместе с тем военнослужащий ССО рассказал "Телеграфу", что в случае атаки на Харьков ВСУ могут разгромить российские войска, но есть нюанс, который стоит учитывать.

Сами же харьковчане заявили, что продолжают жить обычной жизнью и ни о какой войне не задумываются.

В Украину прилетит еще одна партия мощного оружия

Страны Балтии передадут Украине оружие
Страны Балтии передадут Украине оружие

Литва, Латвия и Эстония получили от США "зеленый свет" на помощь Украине вооружением и готовятся передать на нужды ВСУ противотанковые ракеты Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Кроме того в Украину на фоне угрозы российского вторжения прибыли 30 элитных военнослужащих из недавно сформированной армейской бригады специальных операций Великобритании. Они будут обучать украинских солдат обращаться с новым противотанковым оружием NLAW.

США же прислали в Украину первую долю помощи вооруженным силам. Доставили ее ночью в субботу в "Борисполь" в Киеве. Вся сумма помощи составляет 200 миллионов долларов США.

Заявление главы ВМС Германии

Кай-Ахим Шенбах попал в скандал
Кай-Ахим Шенбах попал в скандал

Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Крым уже никогда не будет возвращен в состав украинского государства.

Позже Шенбах извинился за свои высказывания, но его слова привели к скандалу не только в Украине, но и в самой Германии, после чего он подал в отставку.

"Передача власти" Мураеву

Евгений Мураев оказался в эпицентре скандала
Евгений Мураев оказался в эпицентре скандала

Россия намерена привести к власти в Украине позитивно относящихся к Москве руководителей. В качестве одного из кандидатов рассматривают главу партии "Наши" Евгения Мураева, который известен своими пророссийскими заявлениями. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Это заявление не на шутку взбудоражило украинское общество. Пользователи Facebook, среди которых много политиков и общественных деятелей, призвали действующую власть немедленно отреагировать.

В ответ на это кремлевские дипломаты обвинили Британию в "разжигании антироссийских настроений", а ее политику назвали "недальновидной".

В Офисе Зеленского же ответили, что правительство Великобритании четко разобралось, что происходит сейчас в Украине. Однако в ОП якобы готовы к любым поворотам событий и понимают — такой сценарий мог быть разыгран.

"Тартак" распались

Тартак прекратил существование
Тартак прекратил существование

Известная украинская группа "Тартак" спустя два года после того, как из коллектива ушел лидер и основатель Александр Положинский, объявила о своем распаде.

Теги:
#Харьков #Петр Порошенко #Коронавирус #Владимир Зеленский #Covid-19
В Киев прибыл второй самолет с военной помощью для ВСУ от США
Украина
Более 80 тонн оружия: США передали вторую партию помощи для ВСУ (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Киев прибыл второй самолет с военной помощью для ВСУ от США
Более 80 тонн оружия: США передали вторую партию помощи для ВСУ (фото)
Дата публикации
Категория
В Украине введено госрегулирование цен на ряд продуктов
После введения госрегулирования пересчитали цены на хлеб и подсолнечное масло: сколько они сейчас стоят в магазинах
Дата публикации
Категория
Ключевые новости недели
Главные события недели: суд над Порошенко, заявления об оккупации Харькова, оружие НАТО для ВСУ
Дата публикации
Категория
Евгений Мураев
Опять виноват Порошенко? У Зеленского ответили на слухи по поводу Мураева
Дата публикации
Категория
Google выдает фото Зеленского в ответ на запрос о наркоманах
Google по запросу "наркоман" выдает фото Зеленского: в чем дело