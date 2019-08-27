Главные новости 26 августа: Заседание подготовительной группы ВР, саммит G7 и "нормандский формат"

Новости Украины:Заседание подготовительной группы ВР. Саммит G7 закончился. Стрельба в Одесской области. Роботизация футбола. Первая победа сборной Украины в U-17. Финал ралли Германии. YouTube канал Анджелины Джоли. Новые проекты Marvel.

Заседание подготовительной группы Рады

Члены подготовительной группы относительно работы Верховной Рады Украины ІХ созыва в понедельник обсудили вопрос о количестве комитетов ВР и кандидатурах на должности руководителей этих комитетов, а также ряд других вопросов.

Координатор подгруппы подготовительной депутатской группы по вопросам комитетов Руслан Стефанчук перед началос заседания отметил, что на выходных депутаты работали над тем, чтобы внести свои предложения относительно формирования комитетов Верховной Рады.

Также он добавил, что "Слуга народа" рассматривает возможность возглавить меньшее количество комитетов, чем они это планировали раньше, взяв, однако, в этих комитетах должности первого заместителя главы комитета, или же секретаря.

Затем Стефанчук подтвердил намерения "Слуги народа" сократить количество народных депутатов.

В свою очередь Дмитрий Разумков сообщил, что оппозиции предложили возглавить 4 комитета Рады и комиссию по делам ветеранов.

Известно, что партия "ОПЗЖ" получила лишь один комитет.

По итогу заедания избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность", глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде 8-го созыва Артур Герасимов выразил мнение, что партии "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос" будут действовать сообща в новоизбранном парламенте.

Саммит G7 закончился

В французском городе Биарриц завершился саммит лидеров "Большой семерки"(США, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Японии).

Как заявил на итоговой пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон, в преддверии саммита имела место существенная напряженность, однако результатом переговоров стало свидетельство единства.

Подводя итог завершившемуся во французском городе Биарриц саммиту G7 председатель Европейского совета Дональд Туск высказал мнение об определенном прогрессе, которого добились лидеры стран "большой семерки".

"В сложных обстоятельствах G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из самых больших проблем в мире, включая дождевые леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство", - сказал он.

Как известно, Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G7. Тем не менее, в России не считают возможным возвращение в G7 / G8 по приглашению "только одной страны", поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса. В G7 же отметили, что такой консенсус не был достигнут.

В Одесской области застрелили военнослужащего

В пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты (село Дачное Одесской области) убили военнослужащего.

Отмечается, что трагедия произошла около 11:30 25 августа. По данным следствия, матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории части, выстрелил из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца — матроса К.

От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте.

Командующий ВМС назначил служебное расследование в военной части.

Роботизация футбола

Руководство ФИФА задумывается о возможной замене боковых арбитров на роботов.

"В ФИФА уже существует департамент, который проводит соответствующие исследования. Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти", — заявил инсайдер Mirror.

Первая победа Украины на U- 17

Сегодня, 26 августа стартовал турнир имени Виктора Банникова, в котором участие принимают юношеские сборные до 17 лет. Команды разбиты на две группы по четыре команды. После матчей группового этапа последуют полуфинальные матчи между лучшими командами групп, а затем финал.

Сборная Украины U-17 стартовал на турнире с победы над сверстниками из Латвии со счетом 2:1.

Обзор матча можно увидеть здесь.

Ралли Германии

Гонщик Toyota Отт Тянак выиграл Ралли Германия в третий раз подряд, увеличив преимущество в чемпионате до 33 очков.

Финальный день ралли эстонец провёл спокойно, не одержав ни одной победы на спецучастках. Однако его напарники по команде Крис Мик и Яри-Матти Латвала также не форсировали события: Мик сократил отставание с 32,4 до 20,8 секунд, Латвала – с 42 до 36. В итоге подиум немецкого этапа полностью заняли гонщики Toyota Gazoo Racing – впервые в новейшей истории.

Четвёртым завершил гонку Дани Сордо, ставший лучшим из представителей Hyundai, – испанцу не хватило десяти секунд до Латвалы. Тьерри Нёвиль финишировал пятым и забрал пять бонусных баллов за Супер-СУ, выйдя таким образом на второе место в личном зачёте.

Анджелина Джоли завела страницу на YouTube

Анджелина Джоли является одной из немногих знаменитостей, у которых нет страницы в Instagram или других популярных соцсетях. Однако YouTube-канал голливудская звезда все-таки решила завести, чтобы делиться на нем информацией о своей благотворительной работе.

Как известно, кроме актерской деятельности Анджелина Джоли также занимается благотворительными проектами и является послом доброй воли ООН. Поэтому создание ее YouTube-канала напрямую связано с ее работой в этом направлении.

Страница Джоли уже подтверждена администраторами как официальная, поскольку у ее имени есть значок верификации.

Киновселенная Marvel пополнится еще тремя новыми проектами

Глава студии Marvel Кевин Файги объявил, что помимо анонсированных ранее сериалов "Локи", "Ванда/Вижн", "Сокол и Зимний солдат" и "Соколиный глаз" стриминговый сервис Disney+ запустит еще три проекта: "Женщина-Халк", "Лунный рыцарь" и "Мисс Марвел".

Также стало известно, что сериал "Локи" будет снимать Кейт Херрон ("Половое воспитание"). В "Соколе и Зимнем солдате" появится новый персонаж по имени Джон Уокер, котрого сыграет Уайатт Рассел ("Черное зеркало").