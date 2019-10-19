Главные события 18 октября: Госбюджет-2020, протесты в Барселоне, кризис в Северной Македонии, матч Шахтера, сериал "Ведьмак"

Депутаты одобрили Госбюджет-2020
Верховная Рада Украины приняла за основу проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект 2000), который построен на весеннем макропрогнозе Минэкономики и предусматривает доходы бюджета в размере 1,079 трлн грн, расходы – 1,17 трлн грн при дефиците 2,09%.
Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс Украины для целей балансирования государственного бюджета на 2020 год.
Независимый оператор ГТС
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", необходимый для сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы Украины и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.
Отделение газотранспортной системы Украины от НАК "Нафтогаз Украины" означает, что с 1 января 2020 года компания перестанет быть монополистом в магистральной транспортировке газа.
Верховной Раде рекомендуют принять альтернативный законопроект о рынке земли
Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в ходе заседания согласовал альтернативный законопроект о рынке земли и рекомендует парламенту принять за основу именно эту из существующих редакций, сообщает пресс-служба комитета.
Корпорация "Богдан" опровергла информацию о завышенной цене
В компании "Богдан Моторс" опровергают обнародованную в СМИ информацию о завышенной цене автомобилей "Богдан-63172", которые поставлялись в рамках оборонного госзаказа.
Задержания Пашинского и Гладковского популизмом
Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко считает популистскими задержания экс-народного депутата Сергея Пашинского, а также директора корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского.
Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе решение Печерского районного суда Киева о содержании бывшего народного депутата Сергея Пашинского под стражей.
Специальная антикоррупционная прокуратура просит взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов гривень.
Представители Нацкорпуса пикетируют Высший антикоррупционный суд с требованием арестовать бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.
Высший антикоррупционный суд Украины по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского объявил перерыв до 12 часов дня 19 октября.
В ходе судебного заседания нардепы от "Европейской солидарности" Ростислав Павленко и Максим Саврасов выразили готовность взять на поруки экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Цены на газ для промышленности возрастут
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 ноября увеличивает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 19,6% по сравнению с октябрем – до 7033,2 грн с 5878,8 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.
Медведев встретился с главой "Газпрома": обсуждали украинскую газовую систему
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудил с ним вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Украины. По мнению главы российского правительства, "газовые проблемы в Украине остаются вне зависимости от смены власти", передает сайт правительства РФ.
Председатель "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что транзитный контракт зависит от того, откажется ли Украина от спора в Стокгольмском арбитраже и от антимонопольного дела против "Газпрома".
Протесты в Барселоне парализовали город
Не менее 525 тыс. человек принимают в пятницу в Барселоне участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
В Барселоне и окрестностях заблокированы основные транспортные пути в результате всеобщей забастовки и акций протеста.
Впоследствии мирная акция переросла в беспорядки, сообщает El Pais. В частности, радикально настроенные протестующие перекрыли улицы, свалили мусор в кучу и подожгли его. Также они разбили витрину одного из банков и подожгли стулья уличного кафе, бросив их на дорогу.
"Начало конца" в Северной Македонии
Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал краткосрочным кризисом отказ лидеров отдельных государств и правительств Европейского Союза начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС.
Неспособность Европейского совета принять решение о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией относительно членства в ЕС подрывает международные позиции самого Евросоюза, ведь обе страны выполнили все условия для начала такого процесса.
Совет министров ЕС по общим делам, заседание которого состоялось во вторник в Люксембурге, не смог прийти к согласию относительно начала переговоров о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией. Об этом на пресс-конференции по итогам мероприятия рассказала министр иностранных дел председательствующей в Европейском Совете Финляндии Тутти Туппурайнен.
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17–0, 14 KO) охарактеризовал своего будущего соперника обладателя титула IBF Артура Бетербиева (14–0, 14 KO).
Шахтер не оставил шансов Колосу
В матче-открытии 11-го тура УПЛ сошлись лидер и прошлогодний чемпион Шахтер и новичок лиги Колос. Многие ожидали, что Шахтер добудет легкие очки, стоит признать, что именно так и произошло.
Две украинки номинированы на шведскую премию
На Франкфуртской книжной ярмарке, которая состоялась вчера, 17 октября, появился список номинантов на шведскую премию Астрид Линдгрен. Список будет особо интересным для всех, кто увлекается литературой для "молодых взрослых".
Michelin презентовал новые безвоздушные шины Uptis
Безвоздушные шины Michelin Uptis вызывают аналогичную реакцию. Боковые стенки скорее вогнутые, чем выпуклые. Weird! Вы можете видеть сквозь них. Страннее!
Известна дата выходу 1 серии сериала "Ведьмак"
Фанаты фэнтезийного цикла книг популярного польского писателя-фантаста и публициста Анджея Сапковского не могут дождаться выхода первого сезона экранизации "Ведьмака".
Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию
Звезда фильма "Жестокие игры" в четверг поприсутствовала в качестве приглашенной гостьи на форуме под названием "TIME 100 Health Summit", где проходило обсуждение вопросов в областях здравоохранения, науки, политики и развлечений.
Наталья Могилевская собирается стать мамой
Украинская певица Наталья Могилевская, которая на днях приоткрыла плотный занавес личной жизни, решилась на еще одно важное откровение.