Главные события 18 октября: Госбюджет-2020, протесты в Барселоне, кризис в Северной Македонии, матч Шахтера, сериал "Ведьмак"

1 Депутаты одобрили Госбюджет-2020 Верховная Рада Украины приняла за основу проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект 2000), который построен на весеннем макропрогнозе Минэкономики и предусматривает доходы бюджета в размере 1,079 трлн грн, расходы – 1,17 трлн грн при дефиците 2,09%. Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс Украины для целей балансирования государственного бюджета на 2020 год.

3 Верховной Раде рекомендуют принять альтернативный законопроект о рынке земли

4 Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в ходе заседания согласовал альтернативный законопроект о рынке земли и рекомендует парламенту принять за основу именно эту из существующих редакций, сообщает пресс-служба комитета. Корпорация "Богдан" опровергла информацию о завышенной цене

6 Цены на газ для промышленности возрастут

7 Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 ноября увеличивает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 19,6% по сравнению с октябрем – до 7033,2 грн с 5878,8 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании. Медведев встретился с главой "Газпрома": обсуждали украинскую газовую систему Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудил с ним вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Украины. По мнению главы российского правительства, "газовые проблемы в Украине остаются вне зависимости от смены власти", передает сайт правительства РФ.

8 Председатель "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что транзитный контракт зависит от того, откажется ли Украина от спора в Стокгольмском арбитраже и от антимонопольного дела против "Газпрома". Протесты в Барселоне парализовали город Не менее 525 тыс. человек принимают в пятницу в Барселоне участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии. В Барселоне и окрестностях заблокированы основные транспортные пути в результате всеобщей забастовки и акций протеста.

10 Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым

11 Чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17–0, 14 KO) охарактеризовал своего будущего соперника обладателя титула IBF Артура Бетербиева (14–0, 14 KO). Шахтер не оставил шансов Колосу В матче-открытии 11-го тура УПЛ сошлись лидер и прошлогодний чемпион Шахтер и новичок лиги Колос. Многие ожидали, что Шахтер добудет легкие очки, стоит признать, что именно так и произошло.

12 Две украинки номинированы на шведскую премию

13 На Франкфуртской книжной ярмарке, которая состоялась вчера, 17 октября, появился список номинантов на шведскую премию Астрид Линдгрен. Список будет особо интересным для всех, кто увлекается литературой для "молодых взрослых". Michelin презентовал новые безвоздушные шины Uptis

14 Безвоздушные шины Michelin Uptis вызывают аналогичную реакцию. Боковые стенки скорее вогнутые, чем выпуклые. Weird! Вы можете видеть сквозь них. Страннее! Известна дата выходу 1 серии сериала "Ведьмак"

15 Фанаты фэнтезийного цикла книг популярного польского писателя-фантаста и публициста Анджея Сапковского не могут дождаться выхода первого сезона экранизации "Ведьмака". Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию

16 Звезда фильма "Жестокие игры" в четверг поприсутствовала в качестве приглашенной гостьи на форуме под названием "TIME 100 Health Summit", где проходило обсуждение вопросов в областях здравоохранения, науки, политики и развлечений. Наталья Могилевская собирается стать мамой