Итоги недели: "Нормандский саммит", дело Шеремета, ликвидация УПЦ КП и другие

9 декабря
Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года провели встречу.
9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин провели встречу в Париже.
Переговоры прошли в Елисейском дворце. Саммит должен был начаться в 17:00, а совместная конференция участников - в 20:00 по киевскому времени. Но саммит затянулся.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о проблеме милитаризации Крыма.
Генеральная ассамблея ООН в понедельник приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".
10 декабря
ГБР открыло еще одно дело против Порошенко, на сей раз экс-президента подозревают в госизмене.
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщает об открытии уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины (2014-2019), лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.
Обвинение пятого президента Украины Петра Порошенко в государственной измене при подписании Минских соглашений бьет не только по нему, но и по команде действующего президента Украины Владимира Зеленского и по всему "нормандскому формату", считает адвокат Порошенко Игорь Головань.
Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко зарегистрировали в Верховной Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
11 декабря
В Верховной Раде после заседания Комитета по вопросам аграрной политики произошла драка.
В Верховной Раде произошла драка во время заседания аграрного комитета, на котором рассматривался законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.
После драки нардепа от "Слуги народа" увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения в помещении комитетов Верховной Рады.
Депутаты из фракции "Слуга народа" обратились к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову относительно проведения заседания аграрного комитета в "более безопасном месте" и в закрытом режиме.
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год, поддержанный Верховной Радой 14 ноября.
12 декабря
Задержаны фигуранты дела об убийстве журналиста Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Национальная полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко правоохранители предъявляют подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Министерство внутренних дел запустило срочный брифинг по этому делу.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что имена заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета будут оперативно установлены.
Аваков рассказал, что есть еще подверсии убийства Шеремета, среди которых и изобличение режима в "соседней державе".
День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины
Ежегодно 12 декабря отмечается День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.
13 декабря
Суд по делу об убийстве Шеремета
Судебное заседание по избранию меры пресечения военной медсестре Яне Дугарь, которой выдвинуто подозрение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходило в Печерском районном суде Киева в открытом режиме.
Суд избрал для подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.
После этого судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк заявил, что берет самоотвод по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Также следствие назвало предполагаемого организатора убийства журналиста Павла Шеремета.
"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров
"Нафтогаз" и "Газпром" продолжают вести переговоры касательно транзита газа через территорию Украины. Очередной раунд переговоров проходил 13 декабря, в Вене.
ЕС продлил санкции против РФ
Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.
14 декабря
Митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ.
15 декабря
Епифаний призвал к единству всех, кто по разным причинам не относится к поместной автокефальной Православной церкви Украины.
Год назад, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Святой Софии Киевской была создана поместная Православная церковь Украины и избран предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Митрополит Епифаний поздравил украинцев с годовщиной создания ПЦУ и анонсировал визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину.
Становление Православной церкви Украины - это событие, о котором поколения украинцев мечтали и молились на протяжении веков, сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.