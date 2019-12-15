Итоги недели: "Нормандский саммит", дело Шеремета, ликвидация УПЦ КП и другие

1 9 декабря Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года провели встречу. 9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин провели встречу в Париже. Переговоры прошли в Елисейском дворце. Саммит должен был начаться в 17:00, а совместная конференция участников - в 20:00 по киевскому времени. Но саммит затянулся. Телеграф вел текстовую трансляцию "нормандской встречи".

3 10 декабря ГБР открыло еще одно дело против Порошенко, на сей раз экс-президента подозревают в госизмене. Государственное бюро расследований (ГБР) сообщает об открытии уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины (2014-2019), лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году. Обвинение пятого президента Украины Петра Порошенко в государственной измене при подписании Минских соглашений бьет не только по нему, но и по команде действующего президента Украины Владимира Зеленского и по всему "нормандскому формату", считает адвокат Порошенко Игорь Головань.

4 Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко зарегистрировали в Верховной Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

6 Президент подписал закон о госбюджете-2020 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год, поддержанный Верховной Радой 14 ноября.

8 День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ежегодно 12 декабря отмечается День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

9 Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

11 "Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" продолжают вести переговоры касательно транзита газа через территорию Украины. Очередной раунд переговоров проходил 13 декабря, в Вене.

12 ЕС продлил санкции против РФ Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

13 14 декабря Митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ.