Итоги дня 25 февраля: ситуация с Коронавирусом, Зеленский о будущем угольной промышленности и новые 200 гривень

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 77,7 тыс. человек, число жертв выросло до 2663 человек
По всему миру коронавирусом COVID-19 заболели уже более 80 000 человек. Это в 10 раз превышает количество больных тяжелым острым респираторным синдромом, также известным как SARS – коронавирусом, который распространился в 2002-2003 году.
Среди зараженных оказался заместитель министра здравоохранения Ирана Ирай Харичи.
Фондовые рынки 24 февраля упали во всем мире из-за быстрого распространения коронавируса вне Китая.
Цены на нефть усилили падение на торгах в пятницу, рынок остается под давлением в связи с сигналами распространения коронавируса Covid-19 за пределами Китая.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов говорит, что благодаря коронавирусу украинские предприятия могут занять новые ниши.
Шестеро украинцев в Китае выразили желание вернуться на родину.
Украинцы с судна "Diamond Princess" пока не изъявляют желание эвакуироваться в Украину, однако посольство Украины в Японии готово к тому, что они могут поменять мнение
Группа ученых Тяньцзиньского университета сообщила о завершении разработки вакцины против нового коронавируса.
Владимир Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца.
Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть долги по заработной плате шахтером в ближайшие два месяца.
Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести кадровый и финансовый аудит угольных предприятий и передать информацию в правоохранительные органы.
Также он поставил задачу ограничить импорт электроэнергии и угля, и разрешить ввоз только не добывающихся в Украине марок угля.
Зеленский считает, что для украинского угля должен быть гарантированный рынок сбыта, а при продаже у украинского угля должен быть приоритет.
Также президент призвал членов правительства посетить шахтерские города, чтобы лучше понять потребности регионов.
"Евросолидарность" призвала бороться с дискредитацией майдановцев.
Фракция "Европейская солидарность" считает пересмотр "дел Майдана" началом репрессий против участников Революции достоинства, заявила народный депутат София Федина на брифинге перед допросом в Государственном бюро расследований.
Экс-нардепу Чорновол сообщили о подозрении.
Народному депутату восьмого созыва Татьяне Чорновил сообщили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности из-за конфликта с Дмитрием Кучером в октябре 2019 года.
Нардеп партии "Европейская солидарность" раскритиковал ГБР за сообщение о подозрении экс-нардепу Чорновол.
НБУ: Украинской экономике пока далеко от состояния "ухандоханой"
В Национальном банке считают, что экономика Украины находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад.
Руслан Стефанчук рассказал о приоритетах в работе ВР на этот год.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил об основных приоритетах деятельности парламента на текущий год.
НБУ 25 февраля 2020 года ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые постепенно заменят в обращении банкноты старого образца.
Национальный банк Украины (НБУ) во вторник ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 грн, которые постепенно заменят банкноты предыдущего образца, сообщается на сайте центробанка.
Проведение Олимпиады в Токио под угрозой срыва из-за короновируса.
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд сообщил, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца
Форвард Динамо Артем Беседин дисквалифицирован на один год.
По результатам слушаний Апелляционного органа УЕФА 24 февраля по дисциплинарному делу относительно осуществления Артемом Бесединым нарушения антидопинговых правил, форвард отстранен от футбола на один год.
В Ростоке (Германия) завершился второй этап Гран-при по прыжкам в воду.
В активе украинцев четыре призовых места - одно первое, одно второе и два третьих.
Украинская Премьер-лига провела жеребьевку календаря второго этапа чемпионата Украины по футболу.
Команды обозначены согласно месту, которое они займут по итогам первой части турнира (22 туров).
Шахтер определился с составом на ответный матч с Бенфикой
Шахтер в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы сыграет с Бенфикой в Лиссабоне, который состоится 27 февраля в 22:00 по киевскому времени.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира серии WTA Premier 5 в Дохе.
В матче 1/16 финала Ястремская обыграла пятую ракетку мира, чемпионку Australian Open американку Софию Кенин - 6:3, 7:6(4).
Затеяли ремонт: Букингемский дворец находится на реставрации
Ремонт продлится десять лет, а его стоимость составит 369 миллионов фунтов стерлингов.
Google Play: в приложениях уменьшится количество навязчивой рекламы
Компания Google решила минимизировать количество навязчивой рекламы в приложениях, которая в том или ином виде препятствует использованию устройств.
Нужно больше камер: OPPO готовит необычный смартфон
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NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на планете Марс
В результатах миссии были описаны 24 землетрясения с магнитудой от 3 до 4.