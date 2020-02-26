Итоги дня 25 февраля: ситуация с Коронавирусом, Зеленский о будущем угольной промышленности и новые 200 гривень

3 "Евросолидарность" призвала бороться с дискредитацией майдановцев. Фракция "Европейская солидарность" считает пересмотр "дел Майдана" началом репрессий против участников Революции достоинства, заявила народный депутат София Федина на брифинге перед допросом в Государственном бюро расследований.

5 НБУ: Украинской экономике пока далеко от состояния "ухандоханой" В Национальном банке считают, что экономика Украины находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад.

6 Руслан Стефанчук рассказал о приоритетах в работе ВР на этот год. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил об основных приоритетах деятельности парламента на текущий год.

7 НБУ 25 февраля 2020 года ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые постепенно заменят в обращении банкноты старого образца. Национальный банк Украины (НБУ) во вторник ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 грн, которые постепенно заменят банкноты предыдущего образца, сообщается на сайте центробанка.

8 Проведение Олимпиады в Токио под угрозой срыва из-за короновируса. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд сообщил, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца

9 Форвард Динамо Артем Беседин дисквалифицирован на один год. По результатам слушаний Апелляционного органа УЕФА 24 февраля по дисциплинарному делу относительно осуществления Артемом Бесединым нарушения антидопинговых правил, форвард отстранен от футбола на один год.

10 В Ростоке (Германия) завершился второй этап Гран-при по прыжкам в воду. В активе украинцев четыре призовых места - одно первое, одно второе и два третьих.

11 Украинская Премьер-лига провела жеребьевку календаря второго этапа чемпионата Украины по футболу. Команды обозначены согласно месту, которое они займут по итогам первой части турнира (22 туров).

12 Шахтер определился с составом на ответный матч с Бенфикой Шахтер в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы сыграет с Бенфикой в Лиссабоне, который состоится 27 февраля в 22:00 по киевскому времени.

13 Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира серии WTA Premier 5 в Дохе. В матче 1/16 финала Ястремская обыграла пятую ракетку мира, чемпионку Australian Open американку Софию Кенин - 6:3, 7:6(4).

14 Затеяли ремонт: Букингемский дворец находится на реставрации Ремонт продлится десять лет, а его стоимость составит 369 миллионов фунтов стерлингов.

15 Google Play: в приложениях уменьшится количество навязчивой рекламы Компания Google решила минимизировать количество навязчивой рекламы в приложениях, которая в том или ином виде препятствует использованию устройств.

16 Нужно больше камер: OPPO готовит необычный смартфон Китайский вендор запатентовал смартфон, который получит 7 модулей основной камеры.

17 Samsung Galaxy M31 с бюджетной батареей представлен официально Устройство получило флагманский Super AMOLED экран, а также мощную батарею.