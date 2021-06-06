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Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Главные события недели: Стерненко дали год условно, Кривоноса уволили из ВСУ, имущество Шария арестовали

Главные события недели: Стерненко дали год условно, Кривоноса уволили из ВСУ, имущество Шария арестовали
Обновлено 21:23 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф

Коронавирус в Украине

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 937 граждан с COVID-19.

Стерненко дали год условно

Стерненко полностью оправдали по делу "300 гривен" (статья 187, разбой), но признали виновным по статьям о похищении человека и незаконном владении оружием. 

Впрочем, по делу о похищении человека Стерненко наказывать не стали, поскольку прошли сроки давности. А по делу о владении оружием суд приговорил активиста к трем годам лишения свободы с заменой на год условно

Ранее у него обнаружили один патрон калибра 5.45 мм. Этот момент не обошел стороной пользователей сети, которые всячески начали обыгрывать эту ситуацию

ВОЗ дала "зеленый свет" CoronaVac

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от Sinovac, используемой в Украине. Это позволит зарегистрировать вакцину на территории Евросоюза, а украинцам беспрепятственно пересекать границы ЕС.

Арест имущества Шария

Печерский суд Киева в среду, 2 июня, наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария.

В Украине ужесточают наказание за недостоверное декларирование вплоть до тюрьмы

Верховная Рада на заседании в четверг, 3 июня, проголосовала во втором чтении и в целом за президентский законопроект, предусматривающий лишение свободы за предоставление недостоверной информации в декларациях о доходах и имуществе.

Парламентарии "Слуги народа" перед голосованием получили "просьбу" поддержать законопроект.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский уже объявил о намерении его ветировать.

Опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"

На сайте Верховной Рады в четверг, 3 июня, утром опубликован текст проекта закона об деолигархизации, внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским накануне.

Новое видео с Протасевичем взволновало сеть

Бывший главред NEXTA Роман Протасевич засветил на белорусском телевидении следы пыток, чем вызвал бурю негодования в сети. 

Тем временем у лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской заявили, что "признание человека под дулом автомата" не стоит воспринимать всерьез.

Украинского генерала Кривоноса уволили из СНБО

Владимир Зеленский уволил генерала Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Позже стало известно, что Кривоноса уволили и из Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Данное событие всколыхнуло общественность не на шутку.

Стал известен город, в котором пройдёт матч за Суперкубок УЕФА

Английский клуб и "Вильярреал" разыграют Суперкубок УЕФА в столице Северной Ирландии - городе Белфаст. Игра запланирована на 11 августа, и пройдёт на стадионе "Уиндзор Парк".

"Верес" феерически выиграл Первую лигу

В 29-м туре первенства "Верес" не оставил шансов крематорскому "Авангарду", забив в ворота гостей пять голов.

Представлена форма сборной Украины на Евро-2020

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной Украины, в которой наша команда сыграет на Евро-2020.

Однако ее дизайн вызвал много гнева у российских чиновников и пропагандистов, а все дело в том, что на форме Украина изображена в ее государственных границах. То есть, включая временно оккупированные территории. 

Победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин сделал предложение своей возлюбленной

Победитель второго сезона вокального шоу "Голос. Діти" и десятого сезона "Голос", 19-летний певец Роман Сасанчин ошарашил своих фанов новостью о своей женитьбе. 

Моргенштерн был признан виновным за пропаганду наркотиков

Скандального российского рэпера Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков в собственных песнях и клипах на сумму в размере 100 тысяч рублей (более 37 тысяч грн). 

Солистка Go_A заворожила красно-черным образом

32-летняя вокалистка украинской электрофолк-группы Go_A Екатерина Павленко стала героиней нового выпуска украинского Vogue.

Осадчая впервые показала своего взрослого сына

Екатерина Осадчая впервые за долгое время поделилась фото своего старшего сына Ильи, который на днях стал выпускником киевской частной школы International School - QSI.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 891

Все по теме:

Коронавирус, Анатолий Шарий, Сергей Кривонос, Сергей Стерненко, Covid-19, Роман Протасевич.
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