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Воскресенье, 27.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Главные события недели: инцидент с британским эсминцем у Крыма, обыски у тещи Медведчука, санкции против окружения Лукашенко
Главные события недели: инцидент с британским эсминцем у Крыма, обыски у тещи Медведчука, санкции против окружения Лукашенко
"Реальность выглядит иначе": в Германии ответили Зеленскому насчет вступления Украины в ЕС и НАТО
"Реальность выглядит иначе": в Германии ответили Зеленскому насчет вступления Украины в ЕС и НАТО
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Главные события недели: инцидент с британским эсминцем у Крыма, обыски у тещи Медведчука, санкции против окружения Лукашенко

Главные события недели: инцидент с британским эсминцем у Крыма, обыски у тещи Медведчука, санкции против окружения Лукашенко
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 450 человек с COVID-19.

Страны ЕС утвердили новый пакет санкций против режима Лукашенко

Главы МИД стран ЕС на заседании Совета по иностранным делам в Люксембурге утвердили новый пакет санкций в отношении Беларуси.

Кроме ЕС санкции против Лукашенко поддержали США, Великобритания и Канада

А в Верховной Раде захотели признать Лукашенко террористом.

Меркель пригласила Зеленского приехать в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель,  в ходе которого она пригласила украинского гаранта в Берлин.

ЧП возле Крыма

Путинские военные открыли огонь по британскому кораблю: первые детали инцидента

Российские военные открыли огонь в сторону британского корабля в Черном море неподалеку от оккупированного Севастополя.

Великобритания уже достойно ответила на заявления россиян.

Секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма попали в сеть

Возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии найдена папка с секретными документами, в которых говорится о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Крыма и не только.

Санкции

 Зеленский подписал санкции СНБО против Фирташа и Фукса: кто еще в списке

Зеленский подписал санкции СНБО против Фирташа и Фукса: кто еще в списке

Украина ввела санкции против десятков российских банков и платежных систем.

После закрытого совещания СНБО Данилов пригрозил находящимся под санкциями США украинцам

Обыски у Медведчука

 С автоматами и спецназом: в Киеве - масштабные обыски по делу Медведчука, улики ищут даже у тещи (фото, видео)

С автоматами и спецназом: в Киеве - масштабные обыски по делу Медведчука, улики ищут даже у тещи.

Евросоюз вновь ударил санкциями по Кремлю

Лидеры стран Европейского союза после саммита 25 июня приняли решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода. 

Китай шантажировал Украину поставками вакцины

Китай оказал давление на Украину, пригрозив, что заблокирует поставку в сотен тысяч доз вакцины от коронавируса.

Евро-2020

В понедельник, 21 июня, сборная Украины сыграла с Австрией в рамках матча 3-го тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Встреча состоялась в Бухаресте на "Арена Националэ" и завершилась со счетом 0:1 в пользу австрийцев.

Несмотря на это, Украина вышла в плей-офф Евро-2020.

Ломаченко разобрался с Накатани

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел масштабный вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. В главном бою шоу состоялось долгожданное возвращение Василия Ломаченко на ринг. Соперником украинца был легковес из Японии Масаеши Накатани.

Украинец владел тотальным преимуществом в ринге, которое сначала воплотилось в нокдаун в пятом раунде, а в девятой трехминутке поединок превратился в одностороннее избиение японца, что в итоге привело к досрочной остановке схватки.

Звезда TikTok Волошин неудачно хайпанул

Украинский блогер, звезда TikTok и начинающий певец Александр Волошин попал в неприятную ситуацию со своей маленькой фанаткой, а точнее - с мамой девочки.

Аврил Лавин сняла видео для TikTok с легендарным скейтбордистом

В понедельник, 21 июня, Аврил завела аккаунт в TikTok и разместила первое видео - мини-версию ее клипа на песню Sk8er Boi 2002 года. Кроме самой певицы в ролике появился 53-летний американский профессиональный скейтбордист Тони Хоук.

В Киеве прошел концерт рэпера Басты

В пятницу, 25 июня, в Киеве прошел концерт скандального российского рэпера Баста (Василий Вакуленко)

Бойкотировать выступление артиста пришли патриотически настроенные люди с плакатами "Баста финансирует армию России" и "Баста поддержал оккупацию Крыма". 

Элтон Джон решил закончить концертную деятельность

Известный британский поп-рок певец и композитор 74-летний Элтон Джон решил "завязать" с концертной деятельностью и уйти на пенсию.

Исключение Киркорова из "черного списка"

Российского эстрадного певца и актера Филиппа Киркорова, которого на днях внесли в так называемый "черный список" Минкульта, исключили из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Причиной исключения Киркорова из списка стало наличие судебных прецедентов, заявили в СБУ.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Крым, Александр Лукашенко, Евро-2020, Виктор Медведчук, Коронавирус, Covid-19.
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