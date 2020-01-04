Итоги дня 3 января: Авиаудар по Багдаду и декларация Зеленского

Авиаудар по Багдаду: иранского генерала ликвидировали по указанию Трампа
Пентагон официально подтвердил гибель лидера "Аль-Кудс" иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.
Бывший командир Корпуса стражей иранской революции, а ныне секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся "решительной местью Америке" за убийство Касема Сулеймани. Кроме того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф охарактеризовал убийство командира элитного иранского спецотряда «Эль-Кудс» генерала Касема Сулеймани "актом международного терроризма со стороны США". В Иране также успели назначить преемника генерала Сулеймани.
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон поздравил всех причастных к ликвидации иранского командующего элитных сил. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что обсудил ситуацию с ликвидацией американскими военными командующего иранского спецподразделения "Кудс" с главами МИД ФРГ и Великобритании и заверил, что Вашингтон готов к деэскалации.
В МИД Украины обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.
Зеленский задекларировал миллионы гривен от "Квартала 95"
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал полученные 27 декабря 2019 года 4 млн 880 тыс. грн роялти и 104 тыс. грн компенсации за использование торговой марки от ООО "Квартал 95".
Гончарук анонсировал разработку программы мобильности молодежи
"Правительство создает условия, чтобы молодежь была социально активной, самостоятельной. Мы хотим побороть ситуацию, когда едва ли не больше половины молодых людей за последние три года не выезжали за пределы области. Мобильность - положительно влияет и на экономику, и на производительность труда", - рассказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что законопроект о рынке земли готов ко второму чтению.
Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент с Кузьменко
В уголовном производстве по факту убийства журналиста Павла Шеремета проведен следственный эксперимент с подозреваемой Юлией Кузьменко, другие подозреваемые - Яна Дугарь и Андрей Антоненко - от проведения следственного эксперимента отказались, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.
Макрон и Путин обсудили Украину
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили Украину во время первого в году телефонного разговора.
Драка Ляшко и Геруса: расследование завершено
Прокуратура завершила расследование по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом.
Бывшего вице-премьера Арбузова заочно отправили под стражу
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.
Год отдыха: сколько выходных будет у украинцев в 2020
В 2020 году украинцев ожидает несколько выходных по три-четыре дня подряд: 4-7 января, 7-9 марта, 18-20 апреля, 1-3 мая, 9-11 мая, 6-8 июня, 27-29 июня, 22-24 августа и 25-27 декабря.
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
В Фонде госимущества рассказали, что доходы от приватизации в 2019 году составили 3% от плана.
Украинская марка признана лучшей в Европе
Укрпочта получила 1 место в конкурсе "Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019". Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице в Facebook.
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
В пятницу, 3 января, в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Продлится она до 24 января. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Россия прекратила поставлять нефть Беларуси
Беларуские НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) - констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба завода продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья.
Харлан в рекордный раз признана спортсменкой месяца в Украине
Ольга Харлан была признана лучшей спортсменкой месяца по версии Национального олимпийского комитета Украины.
Ибрагимович озвучил свою главную цель в Милане (Видео)
Милан официально представил Златана Ибрагимовича. Футболист будет играть в команде под 21-м номером.
Киновселенная Marvel пополнится супергероем-трансгендером, но и это не все
В киновселенной Marvel в скором времени появится первый супергерой-трансгендер.
Бой с участием украинца - лучший в 2019 году
Поединок украинского боксера среднего веса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 KO) стал лучшим в 2019 году по версии издания BoxingScene.
Нардеп "Слуги народа" попал в тройку лучших борцов 2019 года
United World Wrestling объявил лауреатов премии "Борец года 2019", за которую боролся украинец Жан Беленюк.
Меган Маркл сфотографировала простых прохожих, а они ее не узнали (Фото)
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Два игрока "Шахтера" - полузащитник Майкон и защитник Додо приглашены в Олимпийскую U23 сборную Бразилии.
Вышел новый хит Джастина Бибера под названием "Yummy"
Недавно канадский музыкант опубликовал видео, которое ознаменовало его возвращение на сцену после длительной творческой паузы. 3 января вышел его новый хит "Yummy", который стал первой работой исполнителя за последние 4 года.