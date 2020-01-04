Итоги дня 3 января: Авиаудар по Багдаду и декларация Зеленского

3 Гончарук анонсировал разработку программы мобильности молодежи "Правительство создает условия, чтобы молодежь была социально активной, самостоятельной. Мы хотим побороть ситуацию, когда едва ли не больше половины молодых людей за последние три года не выезжали за пределы области. Мобильность - положительно влияет и на экономику, и на производительность труда", - рассказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

4 Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что законопроект о рынке земли готов ко второму чтению.

5 Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент с Кузьменко В уголовном производстве по факту убийства журналиста Павла Шеремета проведен следственный эксперимент с подозреваемой Юлией Кузьменко, другие подозреваемые - Яна Дугарь и Андрей Антоненко - от проведения следственного эксперимента отказались, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

6 Макрон и Путин обсудили Украину Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили Украину во время первого в году телефонного разговора.

10 План по приватизации в Украине выполнен на 3% В Фонде госимущества рассказали, что доходы от приватизации в 2019 году составили 3% от плана.

12 В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО В пятницу, 3 января, в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Продлится она до 24 января. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

13 Россия прекратила поставлять нефть Беларуси Беларуские НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) - констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба завода продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья.

17 Бой с участием украинца - лучший в 2019 году Поединок украинского боксера среднего веса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 KO) стал лучшим в 2019 году по версии издания BoxingScene.

18 Нардеп "Слуги народа" попал в тройку лучших борцов 2019 года United World Wrestling объявил лауреатов премии "Борец года 2019", за которую боролся украинец Жан Беленюк.

19 Меган Маркл сфотографировала простых прохожих, а они ее не узнали (Фото) Меган Маркл и принц Гарри в этом году нарушили обычаи королевского семейства, которое традиционно встречает Рождество вместе в резиденции Елизаветы II в Сандрингеме. Супруги отправились в Канаду, прихватив с собой 7-месячного сына Арчи и мать Меган Дорию Редлан.