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Итоги дня 3 января: Авиаудар по Багдаду и декларация Зеленского

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Итоги дня 3 января: Авиаудар по Багдаду и декларация Зеленского
07:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Пентагон официально подтвердил ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, Тимофей Милованов сообщил, что законопроект о рынке земли готов ко второму чтению, Зеленский задекларировал миллионы гривен от "Квартала 95" и другие события 3 января.

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Украина, США, Рынок земли, Иран, Ирак, Сергей Арбузов, РФ, Златан Ибрагимович, Олег Ляшко, Владимир Путин, Багдад, Ольга Харлан, Джастин Бибер, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Жан Беленюк, Андрей Герус, Убийство Шеремета, Тимофей Милованов, Меган Маркл, Земельная реформа в Украине, Касем Сулеймани, Драка Ляшко и Геруса, Юлия Кузьменко.
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