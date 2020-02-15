Итоги дня 14 февраля: разговор Зеленского и Путина, "12 шагов к миру на Донбассе" и нефтяные разногласия

Зеленский в пятницу, 14 февраля, провел телефонный разговор с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе телефонного розговора обсудили процесс освобождения удерживаемых на территории ОРДЛО, Крыма и России граждан Украины, также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".
Эксперты из России, с Украины и из западных стран прописали сценарий урегулирования конфликта.
Участники Мюнхенской конференции по безопасности приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе.
Группа американских дипломатов и экспертов отметили, что некоторые из шагов, предложенных в плане по достижению безопасности в Украине, представленном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, резонируют с идеями, выдвигаемыми российской стороной.
Яценюк раскритиковал инициативу, обнародованную на Мюнхенской конференции.
В МИД утверждают, что документ по Донбассу, опубликованный на сайте Мюнхенской конференции, не соответствует официальной позиции Украины.
Позже доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был удален с сайта.
Поездка Зеленского в Оман
В расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Украинской службы "Радио Свобода" и телеканала "UA:Перший"), которое вышло 13 февраля, утверждается, что чартерный самолет, на котором президент Украины Владимир Зеленский 8 января срочно возвращался из столицы Омана Маската в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы.
Председатель Офиса Президента Андрей Ермак раскритиковал расследование программы "Схемы".
По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, Зеленский никогда не говорил с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Офис президента Зеленского будет в суде требовать опровержений и извинений от "Схем".
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку по поводу невнесения Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман.
"ЕС" требует от Зеленского немедленно раскрыть украинцам подробности своей поездки в Оман.
Беларусь готова при содействии США закупать нефть через прибалтийский порты.
Беларусь рассматривает возможность закупки нефти через прибалтийские порты при содействии США.
Лукашенко заявил о намерениях Беларуси забирать недопоставленную российскую нефть из нефтепровода "Дружба".
Лукашенко также подтвердил намерение запустить реверсные поставки нефти из Польши.
Он добавил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки нефти.
В Сирии сбит еще один вертолет сил Асада.
В сирийской провинции Алеппо сбит вертолет, принадлежащий силам Башара Асада.
Сенаторы США обсудили с Зеленским вопрос укрепления обороноспособности Украины.
Члены комитета по иностранным делам Сената США демократ Крис Мерфи и республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррасо будут продвигать идею увеличения помощи Украине в оборонной сфере.
ЕС снимает запрет на поставки мяса птицы из Украины.
Европейский Союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв таким образом запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад.
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