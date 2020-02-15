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Суббота, 15.02.2020
Итоги дня 14 февраля: разговор Зеленского и Путина, "12 шагов к миру на Донбассе" и нефтяные разногласия
Итоги дня 14 февраля: разговор Зеленского и Путина, "12 шагов к миру на Донбассе" и нефтяные разногласия
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Итоги дня 14 февраля: разговор Зеленского и Путина, "12 шагов к миру на Донбассе" и нефтяные разногласия

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Итоги дня 14 февраля: разговор Зеленского и Путина, "12 шагов к миру на Донбассе" и нефтяные разногласия
07:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Зеленский поговорил с Путиным. "12 шагов к миру на Донбассе". Расследование поездки президента в Оман. Нефтяные разногласия Беларуси и РФ и другие.

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Беларусь, Мюнхен, Донбасс, Оман, Владимир Зеленский.
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