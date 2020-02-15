Итоги дня 14 февраля: разговор Зеленского и Путина, "12 шагов к миру на Донбассе" и нефтяные разногласия

1 Зеленский в пятницу, 14 февраля, провел телефонный разговор с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе телефонного розговора обсудили процесс освобождения удерживаемых на территории ОРДЛО, Крыма и России граждан Украины, также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

5 В Сирии сбит еще один вертолет сил Асада. В сирийской провинции Алеппо сбит вертолет, принадлежащий силам Башара Асада.

6 Сенаторы США обсудили с Зеленским вопрос укрепления обороноспособности Украины. Члены комитета по иностранным делам Сената США демократ Крис Мерфи и республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррасо будут продвигать идею увеличения помощи Украине в оборонной сфере.

7 ЕС снимает запрет на поставки мяса птицы из Украины. Европейский Союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв таким образом запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад.

8 Фенербахче решило всерьез побороться за Миколенко. В следующее трансферное окно "канарейки" планируют вести себя более активно и купить игрока. Ради защитника сборной Украины турецкий клуб готов выложить крупную сумму.

9 Свитолина сенсационно вылетела с турнира в Хуахине Элина Свитолина покинула турнир WTA в Хуахине после поражения от 84-й ракетки мира Нао Хибино.

10 Фьюри заявил, что интимная жизнь очень сильно укрепила его подбородок Британский боксер Тайсон Фьюри открыл один из секретов подготовки к реваншу против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

11 Леся Цуренко находится в шаге от финала турнира серии ITF. Украинская тенниситка Леся Цуренко выиграла четвертьфинальный матч на турнире серии ITF в Каире.

12 Кличко пожелал Джошуа объединить пояса в супертяжелом весе. Легендарный украинец Владимир Кличко пожелал Энтони Джошуа объединить пояса в супертяжелом весе. Британец владеет титулами WBA, WBO и IBF, а пояс WBC принадлежит Деонтею Уайлдеру.

13 Фанатам "Вечных" стоит ожидать гомосексуальный поцелуй. Некоторое время назад в Сети гуляли любопытные слухи о "Вечных" Marvel, согласно которым в киновселенной должен был появиться первый открытый супергерой-гей

14 Билли Айлиш представила песню "No Time To Die". Певица Билли Айлиш опубликовала песню No Time To Die, которая стала заглавной композицией для нового фильма о спецагенте Джеймсе Бонде.

15 15 февраля, состоится трансляция второго полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020". Организаторы национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 опубликовали правила голосования для второго полуфинала, который состоится 15 февраля.

16 SpaceX озвучила дату первой пилотируемой миссии космического корабля Crew Dragon Все техническое оборудование, включая носитель и корабль, полностью готовы к началу пилотируемых миссий.

17 Разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили новую мобильную версию своего приложения. Программа вышла с номером v5.15 и в ней появилось множество нововведений.