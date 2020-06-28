Главные события недели: коронавирус, новый глава МОН, паводки на западе Украины, взрыв в Позняках

1 В мире количество людей, заразившихся новым коронавирусом, превысило 10 миллионов. В мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей.

5 ГБР снова вызывает Порошенко на допрос Государственное бюро расследований вызвало на допрос в качестве подозреваемого пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на 30 июня во деле по факту возможного захвата государственной власти и невыполнения решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).

8 Лишение мандата Члены партии "Голос" поддержали прекращение полномочий народного депутата Святослава Вакарчука. Лидер "Голоса" сам попросил о таком решении.

9 "Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты" Достижением действующей власти является сохранение внешнеполитического курса Украины. Об этом сообщил содиректор программ внешней политики международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков во время презентации издания "Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты", которое сегодня было представлено в Киеве.

10 Повышение "минималки": Зеленский дал задание Кабмину На выполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского правительство определило график повышения минимальной заработной платы в Украине.

11 Нидерланды представили новые доказательства того, что самолет сбила ракета РФ Прокуратура Нидерландов представила на суде запись новых телефонных разговоров подконтрольных Кремлю боевиков, что свидетельствует о том, что самолет рейса МН17 в 2014 году попали из установки "Бук".

12 Взрыв на Позняках Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 26 июня сообщил, что поврежденный взрывом жилой дом в Дарницком районе столицы будет полностью демонтирован.

13 Футболист Шахтера перенес операцию Футболиста Исмаили прооперировали в Италии.

14 Лучший теннисист мира заразился коронавирусом Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сдал тест на коронавирус, который показал позитивный результат. Об этом сообщил журналист Саша Ожмо.

15 16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео) Второй финалист Кубка Украины-2020 определился в серии послематчевых пенальти.

16 Коронавирус у украинского баскетболиста Центровой «Сакраменто Кингз» украинец Алексей Лень заразился коронавирусом, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

17 Гвоздик объяснил свое решение завершить карьеру боксера Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал свое решение завершить профессиональную карьеру в боксе.

18 В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В главном поединке турнира встретились бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории Дастин Порье и Дэн Хукер.

19 Победительница украинского "Голосу. Діти" покорила судей талант-шоу в США На сцене юная вокалистка продемонстрировала свои способности и получила четыре уверенных "да" от членов жюри.

20 Экс-бойфренд Элизабет Херли и отец ее сына покончил с собой: подробности Известный миллионер, сценарист и продюсер Стив Бинг совершил самоубийство. 55-летний мужчина выбросился из окна.

22 Деннис Куэйд снова женился Голливудский актер Деннис Куэйд в 66 лет больше не холостяк. Пока весь мир находился на карантине, он устроил тайную свадьбу с 27-летней Лорой Савойей. Сейчас в сеть попало первое фото новобрачных.

23 Сердечный приступ У актера Михаила Ефремова, который сейчас находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, случился сердечный приступ.

24 Джамала снялась в фильме Авторы ленты "Евровидение: История огненной саги" на Netflix привлекали настоящих артистов, которые побеждали на музыкальном шоу. В частности, в фильме зрители увидят и Джамалу.

25 В США застрелили автора хита Pop, Lock and Drop It, рэпера Лоуренса Френкса. В пятницу, 26 июня, в американском городе Сэнт-Луис застрелили рэпера Лоуренса Френкса младшего, более известного по псевдониму Huey.