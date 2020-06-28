Главные события недели: коронавирус, новый глава МОН, паводки на западе Украины, взрыв в Позняках

В мире количество людей, заразившихся новым коронавирусом, превысило 10 миллионов.
В мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей.
В МОН рассказали, когда начнется вступительная кампания в украинские вузы
Вступительная кампания в украинские высшие учебные заведения начнется 1 августа, так как основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах правительство будет нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей во время внешнего независимого оценивания.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который в связи с ситуацией с распространением коронавирусной болезни (Covid-19) освобождает от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году.
Владимир Зеленский утвердил состав Нацсовета реформ и сам его возглавил
Президент определил членов Нацсовета, которые принимают участие в ее работе по всем вопросам, и приглашенных для рассмотрения отдельных вопросов.
Непогода в западных областях
Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) вследствие срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 120 населенных пунктов в 6 областях. К ликвидации последствий непогоды были привлечены бригады облэнерго.
Министерство внутренних сил перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие районы западных областей.
На западе Украины выпало до 70% месячной нормы осадков. Это привело к мощным потокам, которые на своем пути разрушали, дамбы, мосты и переходы. Потоп превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
В Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения из непогоды в результате наводнений. Сейчас коммунальщики работают над обеспечением движения по этих дорогах.
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
Государственное бюро расследований вызвало на допрос в качестве подозреваемого пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на 30 июня во деле по факту возможного захвата государственной власти и невыполнения решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).
Новый министр образования
Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
Дело Стерненко
Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного дела по подозрению активиста и бывшего главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко в умышленном убийстве.
Лишение мандата
Члены партии "Голос" поддержали прекращение полномочий народного депутата Святослава Вакарчука. Лидер "Голоса" сам попросил о таком решении.
"Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты"
Достижением действующей власти является сохранение внешнеполитического курса Украины. Об этом сообщил содиректор программ внешней политики международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков во время презентации издания "Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты", которое сегодня было представлено в Киеве.
Повышение "минималки": Зеленский дал задание Кабмину
На выполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского правительство определило график повышения минимальной заработной платы в Украине.
Нидерланды представили новые доказательства того, что самолет сбила ракета РФ
Прокуратура Нидерландов представила на суде запись новых телефонных разговоров подконтрольных Кремлю боевиков, что свидетельствует о том, что самолет рейса МН17 в 2014 году попали из установки "Бук".
Взрыв на Позняках
Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 26 июня сообщил, что поврежденный взрывом жилой дом в Дарницком районе столицы будет полностью демонтирован.
Футболист Шахтера перенес операцию
Футболиста Исмаили прооперировали в Италии.
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сдал тест на коронавирус, который показал позитивный результат. Об этом сообщил журналист Саша Ожмо.
16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
Второй финалист Кубка Украины-2020 определился в серии послематчевых пенальти.
Коронавирус у украинского баскетболиста
Центровой «Сакраменто Кингз» украинец Алексей Лень заразился коронавирусом, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.
Гвоздик объяснил свое решение завершить карьеру боксера
Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал свое решение завершить профессиональную карьеру в боксе.
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4.
В главном поединке турнира встретились бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории Дастин Порье и Дэн Хукер.
Победительница украинского "Голосу. Діти" покорила судей талант-шоу в США
На сцене юная вокалистка продемонстрировала свои способности и получила четыре уверенных "да" от членов жюри.
Экс-бойфренд Элизабет Херли и отец ее сына покончил с собой: подробности
Известный миллионер, сценарист и продюсер Стив Бинг совершил самоубийство. 55-летний мужчина выбросился из окна.
Выход нового сезона "Рассказа служанки" перенесли
Новый сезон сериала "Рассказ служанки" по книге Маргарет Этвуд, который должен был выйти на Hulu осенью 2020 года, перенесли на 2021 год.
Деннис Куэйд снова женился
Голливудский актер Деннис Куэйд в 66 лет больше не холостяк. Пока весь мир находился на карантине, он устроил тайную свадьбу с 27-летней Лорой Савойей. Сейчас в сеть попало первое фото новобрачных.
Сердечный приступ
У актера Михаила Ефремова, который сейчас находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, случился сердечный приступ.
Джамала снялась в фильме
Авторы ленты "Евровидение: История огненной саги" на Netflix привлекали настоящих артистов, которые побеждали на музыкальном шоу. В частности, в фильме зрители увидят и Джамалу.
В США застрелили автора хита Pop, Lock and Drop It, рэпера Лоуренса Френкса.
В пятницу, 26 июня, в американском городе Сэнт-Луис застрелили рэпера Лоуренса Френкса младшего, более известного по псевдониму Huey.
Ученые ответили на вопрос, способен ли солнечный свет убить COVID-19
Согласно исследованию, воздействие полуденного солнечного света может инактивировать коронавирус в течение 11–34 минут летом в большинстве городов США и других городов мира.