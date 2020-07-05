Главные события недели: пандемия, потоп на западе Украины, отставка Смолия и другое

1 В МИД предупредили об угрозе нового военного наступления России в Украине Украине следует быть "ментально готовой" к возможному новому наступлению российских сил, полагает заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

2 Евросоюз продлил экономические санкции против России Европейский Союз утвердил решение продлить санкции, введенные по причине дестабилизации ситуации в Украине, в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года.

3 Глобальная пандемия коронавируса начинает ускоряться Пандемия коронавируса далека от завершения и начинает ускоряться. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус на брифинге в понедельник, 29 июня. "Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - сказал Гебрейсус.

7 Смолий подал заявление об отставке Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об отставке Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Смолий написал у себя в Twitter. "Я подал заявление об отставке Президенту. Это решение было принято в ответ на систематическое политическое давление, которое отрицало выполнение моих обязанностей управляющего. Пусть это будет предупреждением о попытках подорвать институциональную независимость центрального банка", - написал Смолий.

8 Рада провела внеочередное заседание Верховная Рада Украины провела внеочередное пленарное заседание парламента

9 Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. За документ в целом проголосовало 286 народных депутатов.

10 Встреча глав МИД Украины и Турции Кулеба допускает возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией этого года. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркивает, что принципиальная позиция Турции по непризнанию незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией никогда не изменится.

11 Глава Всеукраинского совета церквей умер от COVID-19 В Ужгородской больнице в субботу, 4 июля, на 68 году жизни от COVID-19 умер старший епископ Украинской Евангельской Церкви, глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, Василий Райчинец.

12 Украина отметила шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска Исполнилось 6 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянска и Краматорска. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтил память погибших во время освобождения Краматорска, Славянска и других городов Донбасса от российской оккупации. Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил с шестой годовщиной освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских террористов.

13 Пьянич официально стал игроком Барселоны Каталонская Барселона приобрела боснийского полузащитника туринского Ювентуса Миралема Пьянича, сообщается на официальном сайте клуба.

16 Лига чемпионов 2020/21: календарь турнира На официальном сайте УЕФА появилось расписание следующего сезона Лиги чемпионов.

17 Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола Лидеры пляжного волейбола Украины сестры Махно рассматривают радикальные варианты после того, как чиновники лишили их законной стипендии.

18 Легенда NASCAR заразился коронавирусом и впервые за 19 лет пропустит гонку Семикратный чемпион серии NASCAR Джимми Джонсон пропустит гонку серии в Индианаполисе, которая должна состояться 5 июля.

19 Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер от коронавируса Умер отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

20 Умер выдающийся футболист Динамо Владимир Трошкин На 73-м году жизни скончался обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы в составе киевского "Динамо" Владимир Трошкин.

21 8-летняя дочь Бейонсе получила награду за саундтрек к фильму "Король Лев" В воскресенье, 28 июня, маленькая дочь певицы Бейонсе Блу Айви Картер получила награду BET Award за песню Brown Skin Girl, которую она спела вместе с мамой. Малышка обошла номинантов Лейтона Грина, Алишу Киз, Сиару и стала самой молодой победительницей BET Awards за историю премии.

23 Обошли BTS: группа Blackpink установила несколько рекордов в Книге Гиннесса Южнокорейская группа Blackpink получила пять новых титулов в Книге рекордов Гиннесса.

24 Прорыв в фэшн-индустрии: "солнечная" модель стала звездой кампании Gucci и украсила Vogue 18-летняя британка Элли Голдстейн, родившаяся с синдромом Дауна, стала лицом рекламной кампании Gucci и появилась на страницах модного глянца Vogue.

25 Киевские театры открывают сезон, но с условиями Коммунальные театры Киева подготовили пять премьер к открытию нового сезона.

26 Звездные супруги Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали опаловую свадьбу. Ровно 21 год назад, 4 июля 1999 года, тогда еще участница популярной поп-группы Spice Girls и известный английский футболист обменялись клятвами верности.