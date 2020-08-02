Главные события недели: уход Кучмы из ТКГ, задержание "вагнеровцев" в Беларуси, ликвидация "полтавского террориста" и другое

Коронавирус в Украине и мире.
В Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтвердили 72 168 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 112.
По состоянию на утро воскресенья общее жертв инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988.
В Крыму попрощались с погибшим 3-х летним сыном политзаключенного Сулейманова
В аннексированном Крыму прошли похороны трехлетнего Мусы Сулейманова, сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Об этом сообщили в правозащитной организации "Крымская солидарность".
Кучма второй раз выходит из переговорной минской группы
Глава контактной группы в Минске Леонид Кучма второй раз выходит из переговоров. Он сам попросил Зеленского освободить его от обязанностей.
Боевики ЧВК Вагнера в Минске
Правоохранительные органы Беларуси под Минском задержали 32 человека, которые являются боевиками ЧВК Вагнера.
Президент Беларуси Александр Лукашенко срочно созвал Совет безопасности и заявил, что считает чрезвычайным происшествием задержание 33 граждан России.
Кравчук вошел в состав украинской делегации в ТКГ
Глава украинского государства Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации в Трехсторонней контактной группе.
Усиление пограничного контроля
Украинская и беларуская делегации договорились об усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах после задержания боевиков российской частной военной компании "Вагнер" под Минском.
РФ снова отправила "гумконвой" на Донбасс
МИД направило ноту протеста МИД РФ в связи с очередным совершением Россией международно-противоправного деяния против украинского суверенитета. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Аваков показал, как ликвидировали "полтавского террориста"
В сети появилось видео ликвидации "полтавского террориста", который 23 июля захватил сотрудника уголовного розыска.
Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергет (Червень) скончался из-за продолжительной болезни.
Украинский каратист Горуна: У меня отвращение к Усику и Ломаченко
Украинский каратист шокирован гражданской позицией топовых боксеров.
Луческу возложил цветы памятнику Лобановского
Румынский специалист прибыл в Киев и отдал должное Валерию Лобановскому.
Лунин будет играть за первую команду Реала
Андрей Лунин и Тибо Куртуа будут вратарями "Реала".
Мадридский клуб уже проинформировал 21-летнего украинца, что его не станут отдавать в аренду, и он получит шанс проявить себя в "Реале".
На президента ФИФА завели уголовное дело
Президент Международной федерация футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал фигурантом уголовного дела. Об этом в своем twitter сообщил журналист Роб Харрис.
Big Boxing Night от Усика
В отеле Hilton Kyiv состоялась официальная церемония взвешивания участников боксерского шоу Big Boxing Night промоутерской компании Александра Усика Usyk 17.
Чиро Иммобиле выиграл Золотую бутсу 2019/20
Итальянский нападающий Лацио Чиро Иммобиле завоевал золотую бурсу по итогам сезона 2019/20
Гран-при Великобритании-2020: Победа Хэмилтона с "изюминкой" в конце
Сегодня, 2 августа, в Сильверстоуне завершился четвертый этап сезона Формулы-1 - Гран-при Великобритании-2020.
В возрасте 73 лет умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин
Скончался знаменитый рок-музыкант, гитарист, основатель британо-американской группы Fleetwood Mac Питер Грин. Ему было 73 года.
Самый счастливый день: племянница принцессы Дианы леди Амелия обручилась
Племянница принцессы Дианы леди Амелия Спенсер выходит замуж. Девушка обручилась со своим возлюбленным, с которым встречалась уже 11 лет.
Netflix переплюнул HBO по количеству номинаций
Netflix обошел HBO по количеству номинаций на премию "Эмми-2020". Его сериалы и фильмы были номинированы 160 раз, в то время, как его конкурент получил лишь 107.
Ушел из жизни основатель The Roots
В возрасте 47 лет ушел из жизни американский репер Malik B. Причину смерти исполнителя не называют.
Смерть звезды сериала "Крепостная"
Известная украинская актриса театра и кино Оксана Воронина скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного театра им. Леси Украинки на своей официальной странице в Facebook.
Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера
Первичная экспертиза не нашла в крови Картрайта следов наркотиков, как сообщала его жена Марина Кохал. Следствие предполагает, что сожительница убила артиста во время конфликта.
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней девушки
Против 71-летнего французского актера Жерара Депардье во второй раз восстановят дело об изнасиловании 22-летней девушки, которая снова подала жалобу.