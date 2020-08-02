Скачать
Воскресенье, 02.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: уход Кучмы из ТКГ, задержание "вагнеровцев" в Беларуси, ликвидация "полтавского террориста" и другое
Главные события недели: уход Кучмы из ТКГ, задержание "вагнеровцев" в Беларуси, ликвидация "полтавского террориста" и другое
Бывший кандидат на пост главы Беларуси Цепкало: Кремль на этих выборах не поддерживает Лукашенко
Цепкало: Кремль на этих выборах не поддерживает Лукашенко
Обамеянг разбил Кубок Англии (Видео)
Обамеянг разбил Кубок Англии (Видео)
Nissan Pathfinder нового поколения запечатлели фотошпионы
Nissan Pathfinder нового поколения запечатлели фотошпионы

Главные события недели: уход Кучмы из ТКГ, задержание "вагнеровцев" в Беларуси, ликвидация "полтавского террориста" и другое

Главные события недели: уход Кучмы из ТКГ, задержание "вагнеровцев" в Беларуси, ликвидация "полтавского террориста" и другое
Обновлено 21:57 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. Кучма ушел из ТКГ, ему на смену пришел Кравчук. В Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнер". Ликвидация "полтавского террориста" и другое.

Коронавирус в Украине и мире. 

Коронавирус в Украине и мире

В Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтвердили 72 168 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 112.

По состоянию на утро воскресенья общее жертв инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988.

В Крыму попрощались с погибшим 3-х летним сыном политзаключенного Сулейманова

похороны Мусы Сулейманова

В аннексированном Крыму прошли похороны трехлетнего Мусы Сулейманова, сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Об этом сообщили в правозащитной организации "Крымская солидарность".

Кучма второй раз выходит из переговорной минской группы

Владимир Зеленский и Леонид Кучма

Глава контактной группы в Минске Леонид Кучма второй раз выходит из переговоров. Он сам попросил Зеленского освободить его от обязанностей.

Боевики ЧВК Вагнера в Минске

Правоохранительные органы Беларуси под Минском задержали 32 человека, которые являются боевиками ЧВК Вагнера.

Президент Беларуси Александр Лукашенко срочно созвал Совет безопасности и заявил, что считает чрезвычайным происшествием задержание 33 граждан России.

Кравчук вошел в состав украинской делегации в ТКГ

Леонид Кравчук

Глава украинского государства Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой делегации в Трехсторонней контактной группе.

Усиление пограничного контроля

Украинско-беларуская граница

Украинская и беларуская делегации договорились об усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах после задержания боевиков российской частной военной компании "Вагнер" под Минском.

РФ снова отправила "гумконвой" на Донбасс

МИД Украины

МИД направило ноту протеста МИД РФ в связи с очередным совершением Россией международно-противоправного деяния против украинского суверенитета. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Аваков показал, как ликвидировали "полтавского террориста" 

Аваков показал, как ликвидировали полтавского террориста

В сети появилось видео ликвидации "полтавского террориста", который 23 июля захватил сотрудника уголовного розыска.

Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет

Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет

Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергет (Червень) скончался из-за продолжительной болезни.

Украинский каратист Горуна: У меня отвращение к Усику и Ломаченко

Станислав Горуна

Украинский каратист шокирован гражданской позицией топовых боксеров.

Луческу возложил цветы памятнику Лобановского

Мирча Луческу

Румынский специалист прибыл в Киев и отдал должное Валерию Лобановскому.

Лунин будет играть за первую команду Реала

Андрей Лунин и Тибо Куртуа будут вратарями "Реала".

Мадридский клуб уже проинформировал 21-летнего украинца, что его не станут отдавать в аренду, и он получит шанс проявить себя в "Реале".

На президента ФИФА завели уголовное дело

Джанни Инфантино

Президент Международной федерация футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал фигурантом уголовного дела. Об этом в своем twitter сообщил журналист Роб Харрис.

Big Boxing Night от Усика

Big Boxing Night

В отеле Hilton Kyiv состоялась официальная церемония взвешивания участников боксерского шоу Big Boxing Night промоутерской компании Александра Усика Usyk 17.

Чиро Иммобиле выиграл Золотую бутсу 2019/20

Чиро Иммобиле выиграл Золотую бутсу

Итальянский нападающий Лацио Чиро Иммобиле завоевал золотую бурсу по итогам сезона 2019/20

Гран-при Великобритании-2020: Победа Хэмилтона с "изюминкой" в конце

Гран-при Великобритании-2020

Сегодня, 2 августа, в Сильверстоуне завершился четвертый этап сезона Формулы-1 - Гран-при Великобритании-2020.

В возрасте 73 лет умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин

Питер Грин

Скончался знаменитый рок-музыкант, гитарист, основатель британо-американской группы Fleetwood Mac Питер Грин. Ему было 73 года.

Самый счастливый день: племянница принцессы Дианы леди Амелия обручилась

Амелия Спенсер и Грег Маллетт

Племянница принцессы Дианы леди Амелия Спенсер выходит замуж. Девушка обручилась со своим возлюбленным, с которым встречалась уже 11 лет.

Netflix переплюнул HBO по количеству номинаций

Netflix обошел HBO по количеству номинаций на премию "Эмми-2020". Его сериалы и фильмы были номинированы 160 раз, в то время, как его конкурент получил лишь 107.

Впервые за два десятка лет: Эдди Мерфи номинирован на премию Emmy 2020

Ушел из жизни основатель The Roots

Malik B

В возрасте 47 лет ушел из жизни американский репер Malik B. Причину смерти исполнителя не называют. 

Смерть звезды сериала "Крепостная"

Оксана Воронина

Известная украинская актриса театра и кино Оксана Воронина скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного театра им. Леси Украинки на своей официальной странице в Facebook.

Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера

Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера

Первичная экспертиза не нашла в крови Картрайта следов наркотиков, как сообщала его жена Марина Кохал. Следствие предполагает, что сожительница убила артиста во время конфликта.

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней девушки

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней девушки

Против 71-летнего французского актера Жерара Депардье во второй раз восстановят дело об изнасиловании 22-летней девушки, которая снова подала жалобу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Леонид Кравчук, Беларусь, Леонид Кучма, Коронавирус, ЧВК "Вагнер".

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера
02 Самая молодая премьер в мире вышла замуж (Фото)
03 Читаем по рукам: выберите жест и узнайте о себе многое
04 Протесты в Хабаровске: ВДВ-шники попросили военных поддержать митингующих
05 Астронавты SpaceX возвращаются на Землю: прямая онлайн-трансляция (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СММ ОБСЕ: На Донбассе с момента начала перемирия зафиксировано 225 нарушений режима прекращения огня
СММ ОБСЕ: На Донбассе с момента начала перемирия зафиксировано 225 нарушений режима прекращения огня
Главу МВД Индии госпитализировали с COVID-19
Главу МВД Индии госпитализировали с COVID-19
Итоги 2 августа: коронавирус, Цепкало перебрался в Киев, протесты в Хабаровске
Вечерний дайджест: главные события 2 августа
Астронавты SpaceX возвращаются на Землю: прямая онлайн-трансляция (Видео)
Астронавты SpaceX возвращаются на Землю: прямая онлайн-трансляция (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь