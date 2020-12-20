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Воскресенье, 20.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные события недели: смерть Кернеса, принятие бюджета на следующий год и ужесточение мер против COVID
Главные события недели: смерть Кернеса, принятие бюджета на следующий год и ужесточение мер против COVID
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В обычной квартире нашли сотни краснокнижных зверьков: фото необычного ЧП в Днепре
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Главные события недели: смерть Кернеса, принятие бюджета на следующий год и ужесточение мер против COVID

Главные события недели: смерть Кернеса, принятие бюджета на следующий год и ужесточение мер против COVID
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине. 

В Украине снова заметили негативные тенденции заболеваемости COVID-19

Журналисты узнали о причастности офицеров ФСБ к отравлению Навального

The Insider, Bellingcat и CNN  при участии Der Spiegel провели совместное расследование, входе которого удалось установить  имена и звания сотрудников ФСБ, принимавших участие в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Опубликован список самых влиятельных украинцев

Журнал Фокус обнародовал список ста самых влиятельных украинцев 2020 года.

Бюджет-2021 принят

За законопроект №4000 "О Госбюджете на 2021 год" проголосовали 289 народных депутата. 

Однако во время голосования нардепы проголосовали за две взаимоисключающие правки в Бюджетный кодекс.

Байден окончательно победил 

Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах.

Зеленский стал главным "разочарованием" для украинцев в 2020

Владимир Зеленский

В Украине около 42 процентов граждан считают президента Владимира Зеленского разочарованием года.

Геннадий Кернес умер

Геннадий Кернес

Ночью четверга, 17 декабря, в немецкой клинике "Шарите" умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.

Руководство САП подписало подозрение заместителю Ермака Татарову

 

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

С 19 декабря в Украине ужесточили карантинные мероприятия. 

Согласно данным Кабмина, новая порция ограничений, по большей части, затронет порядок проведения праздничных мероприятий, запланированных в канун Нового Года. 

Зажжение главной елки на Софийской площади

В субботу на День святого Николая, 19 декабря, в Киеве состоялось праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади.

Не обошлось и без ЧП, так во время открытия на елке вспыхнули украшения.

В Харькове, Одессе и других городах Украины тоже зажгли новогодние елки

Умер знаменитый футбольный тренер, который мог возглавить Динамо

В ночь на понедельник, 14 декабря, не стало одного из величайших футбольных менеджеров Франции. Бывший тренер национальной сборной, экс-наставник Ливерпуля Жерар Улье умер в возрасте 73 лет.

Журнал France Football признал Пьеруиджи Коллину лучшим футбольным судьей

Пьерлуиджи Коллина,

Авторитетный журнал France Football, который определяет обладателя "Золотого мяча", назвал имя лучшего арбитра в истории футбола. По мнению издания, им стал харизматичный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина, карьера рефери которого припала на 1988-2005 годы.

CAS встал на сторону ВАДА в деле о допинге в российском спорте

КАС

Сегодня, 17 декабря, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) вынес вердикт в деле о правомерности четырехлетних санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. 

Головкин четырежды отправлял непобедимого поляка в нокдаун

В ночь на 19 декабря (время киевское) в Голливуде (штат Флорида, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в среднем весе Геннадий Головкин - Камил Шеремета.

Сауль Альварес деклассировал Каллума Смита

В Сан-Антонио (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский поединок во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Каллумом Смитом.

Олег Винник заменил Потапа

Тина Кароль, Dorofeeva, Monatik и Олег Винник, который впервые сядет в тренерское кресло и заменит Потапа, станут судьями 11 сезона шоу "Голос країни. Перезагрузка".

Звезда «Перших ластівок» обнажилась ради роли в сериале

На Новом канале стартовал второй сезон популярного сериала «Перші ластівки». Новый сезон называется «Zалежні» и расскажет абсолютно новые истории современной молодежи.

Лана Дель Рей выйдет замуж

Лана Дель Рей

35-летняя американская исполнительница Лана Дель Рей, которая в марте этого года рассталась с полицейским Шоном Ларкином, обрела новую любовь.

Бузова взволновала сеть ярким нарядом

Ольга Бузова

Российская звезда Ольга Бузова, у сестры которой недавно случился инсульт, продемонстрировала роскошное алое платье, которое позабавило сеть.

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

33-летняя Мария Шарапова выходит замуж. Избранником теннисистки стал британский бизнесмен Александр Гилкс.

Украинцы одержали победу на турнире по Dota 2

В пятницу, 18 декабря, завершился онлайн матч-турнира OGA Dota PIT Season 4. NAVI в финальном матче OGA Dota PIT Season 4 победили команду OG.

Звезда «Папиных дочек» вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова вышла замуж. 20 декабря 2020 года стало известно, что Лиза и Илья поженились

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Все по теме:

Верховная Рада, Госбюджет, Коронавирус, Геннадий Кернес, Олег Татаров, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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