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Среда, 04.08.2021
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Итоги дня 4 августа: захват заложников в Кабмине, перестановки в правительстве и медальный дождь для Украины

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Обновлено 21:40 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Почти тысячу случаев коронавируса выявили за сутки в Украине, четверть из них в Киеве

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Украина с 5 августа меняет правила пересечения границы.

Поблажки из-за карантина закончились: в Украине снова будут штрафовать иностранцев.

В Украину прибыла новая большая партия вакцин от COVID-19 AstraZeneca.

В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19.

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Найем и Маляр вошли в правительство: Кабмин обзавелся новыми топ-чиновниками.

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ЧП в Кабмине

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В Киеве мужчина грозил взорвать Кабмин.

Получил контузию, воюя на Донбассе: что известно о мужчине, ворвавшемся с гранатой в Кабмин.

Граната была боевой - мужчине, захватившему заложников в Кабмине, грозит 4 уголовных дела.

"Довела бюрократия": что известно о состоянии захватившего Кабмин АТО-шника.

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Перенос 5G в Украине

 Нет денег: в Украине отсрочили внедрение 5G-связи

В Украине отсрочили внедрение 5G-связи.

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Власть урезает субсидии - каким областям грозят изменения

Власть урезает субсидии - каким областям грозят изменения.

Олимпиада в Токио

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Медальный дождь для Украины и исторический успех синхронисток: итоги 12-го дня Олимпиады.

Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

Все по теме:

Кабмин, Олимпиада, Граната, Итоги, Кадры, 5G, Субсидии, Жан Беленюк, Covid-19.
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