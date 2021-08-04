Итоги дня 4 августа: захват заложников в Кабмине, перестановки в правительстве и медальный дождь для Украины

Коронавирус в Украине
В Украине за сутки 3 августа выявили 984 новых случая заражения коронавирусом.
Украина с 5 августа меняет правила пересечения границы.
Поблажки из-за карантина закончились: в Украине снова будут штрафовать иностранцев.
В Украину прибыла новая большая партия вакцин от COVID-19 AstraZeneca.
В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19.
Кадровые решения в правительстве Украины
Геращенко уволили с поста замглавы МВД: в его кресло посадят сразу двоих.
Найем и Маляр вошли в правительство: Кабмин обзавелся новыми топ-чиновниками.
"Рулить" правлением "Укрзализныци" поручат главе Мининфраструктуры Кубракову.
ЧП в Кабмине
В Киеве мужчина грозил взорвать Кабмин.
Получил контузию, воюя на Донбассе: что известно о мужчине, ворвавшемся с гранатой в Кабмин.
Граната была боевой - мужчине, захватившему заложников в Кабмине, грозит 4 уголовных дела.
"Довела бюрократия": что известно о состоянии захватившего Кабмин АТО-шника.
"Постановка?" Украинцы выдвинули свою версию ЧП с террористом в Кабмине.
Перенос 5G в Украине
В Украине отсрочили внедрение 5G-связи.
Субсидии
Власть урезает субсидии - каким областям грозят изменения.
Олимпиада в Токио
Медальный дождь для Украины и исторический успех синхронисток: итоги 12-го дня Олимпиады.
Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио.
Лейтенант ВСУ и народный депутат: 5 фактов про олимпийского чемпиона Жана Беленюка.
На "золоте" Беленюка попиарились даже его политические оппоненты.
Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы.
Украинские синхронистки Федина и Савчук добыли историческую "бронзу" на Олимпиаде в Токио.
"Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками.
Интервью Дмитрия Ступки
Интервью актера театра и кино Дмитрия Ступки "Телеграфу".
Избиение танцора Нади Дорофеевой
Избившего танцора Дорофеевой сотрудника уволили из УГО.
Предложение на шоу
Участник украинского реалити сделал девушке предложение в финале шоу.