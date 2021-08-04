Итоги дня 4 августа: захват заложников в Кабмине, перестановки в правительстве и медальный дождь для Украины

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки 3 августа выявили 984 новых случая заражения коронавирусом.

Украина с 5 августа меняет правила пересечения границы.

Поблажки из-за карантина закончились: в Украине снова будут штрафовать иностранцев.

В Украину прибыла новая большая партия вакцин от COVID-19 AstraZeneca.

В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19.

Кадровые решения в правительстве Украины

Геращенко уволили с поста замглавы МВД: в его кресло посадят сразу двоих.

Найем и Маляр вошли в правительство: Кабмин обзавелся новыми топ-чиновниками.

"Рулить" правлением "Укрзализныци" поручат главе Мининфраструктуры Кубракову.

ЧП в Кабмине

В Киеве мужчина грозил взорвать Кабмин.

Получил контузию, воюя на Донбассе: что известно о мужчине, ворвавшемся с гранатой в Кабмин.

Граната была боевой - мужчине, захватившему заложников в Кабмине, грозит 4 уголовных дела.

"Довела бюрократия": что известно о состоянии захватившего Кабмин АТО-шника.

"Постановка?" Украинцы выдвинули свою версию ЧП с террористом в Кабмине.

Перенос 5G в Украине

В Украине отсрочили внедрение 5G-связи.

Субсидии

Власть урезает субсидии - каким областям грозят изменения.

Олимпиада в Токио

Медальный дождь для Украины и исторический успех синхронисток: итоги 12-го дня Олимпиады.

Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио.

Лейтенант ВСУ и народный депутат: 5 фактов про олимпийского чемпиона Жана Беленюка.

На "золоте" Беленюка попиарились даже его политические оппоненты.

Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы.

Украинские синхронистки Федина и Савчук добыли историческую "бронзу" на Олимпиаде в Токио.

"Спорт вне политики": украинские медалистки Олимпиады рассказали о дружбе с россиянками.

Интервью Дмитрия Ступки

Интервью актера театра и кино Дмитрия Ступки "Телеграфу".

Избиение танцора Нади Дорофеевой

Избившего танцора Дорофеевой сотрудника уволили из УГО.

Предложение на шоу

Участник украинского реалити сделал девушке предложение в финале шоу.